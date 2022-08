Peter Arévalo analizó el estilo de Juan Reynoso, nuevo DT de Perú: “No es ratonero”

Peter Arévalo habló del estilo de Juan Reynoso.

Peter Arévalo fue consultado sobre el estilo de juego de Juan Reynoso, nuevo entrenador de la selección peruana para las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. El panelista de Equipo F dejó en claro que no es “ratonero”, es más trajo a colación una gran performance del ‘Cabezón’ al mando de Universitario de Deportes para explicar su metodología.

En el programa transmitido por la señal de ESPN, se armó un debate sobre el estilo de Juan Reynoso, quien recientemente se puso el buzo de la ‘blanquirroja’. El popular Mr. Peet respondió la consulta de Erick Osores de forma sólida.

“No es ratonero, es un técnico muy obsesionado cuando yo me voy a referir a lo que hace Juan Reynoso y lo sé por gente que ha trabajado con él, con gente incluso de su comando técnico. No voy a entrar en comparación con otros técnicos, no digo que va a trabajar más o menos que otro. Es un tipo obsesivo del trabajo. Es un tipo que trata de generar equilibrio en sus equipos”, enfatizó en primera instancia.

En seguida, Arévalo recordó cuando el ‘Cabezón’ dirigía en la ‘U’. “En aquel Universitario campeón en 2009, en 44 partidos recibió 32 goles, menos de un gol por partido, algo que habla del equilibrio, haciendo 59 goles. Es un técnico que trata de neutralizar a sus rivales, pero en cancha ajena”.

“El recuerdo más importante que tengo de Juan Reynoso es aquella serie con Sao Paulo, que superaba individualmente y en presupuesto a Universitario de Deportes en Copa Libertadores. Sin embargo, él se las ingenió con un equipo sin grandes figuras empatar los dos partidos en Lima y en el Morumbi y llevarlo a Sao Paulo a los penales”, contó.

“¿Qué es ratonear en el fútbol? Muchas veces se habla o se escribe porque tenemos que hablar o escribir algo, pero no se habla con conocimiento. Pero ¿no le ganamos a Colombia ratoneando?”, finalizó el periodista deportivo.

Cuando Peter Arévalo manifestó que Juan Reynoso es un obsesivo del trabajo y no está muy alejado de la realidad. El ‘Cabezón’ fue presentado hace pocos días en conferencia de prensa y a partir de ese día comenzó sus labores como entrenador de la ‘bicolor’. Primero, viajó a Arequipa para ver el Melgar vs Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, que finalizó en empate.

Luego, el estratega nacional estuvo en la igualdad entre Sporting Cristal y Academia Cantolao por la Liga 1. El técnico de 52 años se hizo presente en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador. Sin duda alguna, quiere ganar tiempo y llegar de la mejor forma a su primer partido en el banquillo del ‘equipo de todos’.

DEBUT DE REYNOSO EN LA SELECCIÓN DE PERÚ

Juan Reynoso tendrá menos de un mes para planificar su primera convocatoria al mando de la selección peruana, pues el próximo sábado 24 de septiembre chocará con México en Estados Unidos. La hora aún está por confirmarse, pero será el primer reto del ‘Cabezón’.

El estratega nacional conoce a la perfección a su rival. Los clubes donde dirigió de forma internacional fueron mexicanos, es decir, conoce el medio ‘azteca’ y el perfil de los futbolistas de dicho país. A su vez, ya sabe lo que es enfrentar a ese equipo. Lo hizo en su paso como jugador, es más le anotó en un compromiso por la Copa América de 1993.

