Ministro José Luis Gavidia niega que haya usado fondos de su sector para realizar gastos excesivos en restaurantes

José Luis Gavidia, ministro de Defensa.

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, negó hoy que haya usado fondos de su sector para financiar almuerzos en restaurantes de lujo en Lima tal como ayer fue denunciado el programa Punto Final de Latina. Indicó que dichas reuniones de trabajo son esporádicas y que lo regular es que compre menús de S/ 15 para su alimentación.

“Yo tengo una oficina en el Pentagonito de San Borja y otra en 28 de julio, que es donde están prácticamente todas las direcciones. Las reuniones grandes con los comandantes generales con algún nivel de reserva las hago en el Pentagonito, usualmente mandamos a pedir la comida al Centro Naval, que es un lugar donde no es muy cara. Normalmente cuando estoy en 28 de julio pedimos los menús de 15 soles”, declaró a Exitosa.

De otro lado, Gavidia añadió que él no maneja directamente el dinero de la caja chica del Ministerio de Defensa, ya que hay un área encargada de ello: “Yo no manejo dinero de la caja chica, eso lo maneja administración”. El funcionario del Ejecutivo lamentó que se venga cuestionando el dinero destinado para sus almuerzos: “Muchos días yo salgo a las 11 o 12 de la noche, a veces me quedo a dormir en la oficina”.

Según el informe de Punto Final, el día 31 de marzo en el Centro Naval del Perú, Gavidia tuvo una cena de trabajo entre funcionarios de la alta dirección del Mindef y altos mandos de las Fuerzas Armadas. El buffet criollo costó S/ 1,250 para 10 personas. Este no habría sido el único gasto realizado por la caja chica, el 11 de abril se dispuso S/ 790 para otro buffet, pero no se especificaron los motivos de dicha reunión.

El 6 de junio, el titular de la cartera consignó un almuerzo de trabajo con el secretario general del Mindef. Sin embargo, en esta reunión solo se pide un plato de lenguado a la plancha con ensalada, yucas y una jarra de chicha morada por el monto de S/ 65.

Por otro lado, el 2 de junio, Gavidia tendría un almuerzo de trabajo en el restaurante del Círculo Militar, donde se gastó S/ 45. Sin embargo, ese mismo día el ministro se encontraba de viaje en Amazonas. Desde el Ministerio de Defensa se informó que su vuelo se retrasó y no se realizó la reunión, por lo cual su almuerzo se convirtió en cena.

Asimismo, existen boletas de pago por el monto de S/ 41.90 en milhojas, otro de S/ 452.50 en el restaurante El Hornero, como también se verificó el pago de S/ 83 en Long Horn. Ante ello, la General de la República del Perú pide a los funcionarios a tener “criterio de austeridad y racionalidad, siendo responsable del uso injustificado o de desembolso que autoricen”.

NORMA

La norma permite que un titular de la cartera ministerial utilice montos provenientes de fondos públicos para la adquisición de productos inmediatos no programados. Solo por razones justificadas que requieran de un monto mayor será hasta máximo de 90 % de la UIT.

VIAJE FAMILIAR DE GAVIDIA

En julio del presente año, se reveló que José Luis Gavidia habría utilizado de manera irregular un viaje oficial a Huánuco en un paseo familiar en marzo pasado. Allí iba a cumplir una serie de actividades por la inauguración del año escolar, pero terminó quedándose unos días más. En la lista de personas se encontró el registro de las hijas del ministro para asistir a una actividad oficial sin que ellas sean funcionarias.

SUPERVISIÓN AL MINISTRO

Ante la emisión del reportaje, el órgano de Control Institucional asignó a funcionarios para la recopilación de información acerca de los gastos de la caja chica. “Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la normativa de la referencia a) y b), a fin de informarle que este Órgano de Control Institucional a dispuesto la realización de un servicio de recopilación de información a los gastos de caja chica por el periodo comprendido entre los meses de julio 2021 a julio 2022″, se lee en la misiva.

