Keiko Fujimori anuncia que Gobierno entregará buzos y calzado escolar a estudiantes desde 2027

La presidenta anunció en Tumbes la visita de ministros para iniciar la modernización de un colegio local. Además, se comprometió a relanzar la entrega de buzos y calzado escolar para todos los estudiantes a partir del próximo año.

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La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Gobierno retomará la entrega de buzos y calzado escolar a los estudiantes desde 2027, como parte de una iniciativa que también buscará involucrar a emprendedores nacionales. La medida fue comunicada durante una visita a una institución educativa de Tumbes, donde la mandataria destacó la necesidad de mejorar las condiciones de los escolares.

“Todo eso lo vamos a volver a lanzar para que todos nuestros estudiantes, y lo vamos a hacer a partir del próximo año”, afirmó Fujimori al referirse al retorno de estas prendas y del calzado escolar. Agregó que la iniciativa se desarrollará con participación de emprendedores, con el objetivo de que también puedan beneficiarse de este programa.

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La presidenta Keiko Fujimori interactúa con un estudiante durante su visita a una institución educativa en Tumbes para anunciar la entrega de buzos y calzado escolar. (Presidencia de la República)

Anuncian mejoras para colegio de Tumbes

Durante su visita, Fujimori también cuestionó las condiciones en las que se encuentra el colegio que recorrió. Señaló que el plantel fue inaugurado hace 27 años por su padre, pero que durante ese periodo no habría recibido la modernización necesaria. “Han pasado 27 años y luego nadie más se encargó de modernizarlo, de cuidar el colegio”, sostuvo.

La mandataria identificó varias necesidades en la institución, entre ellas la construcción de un cerco perimétrico, infraestructura para el nivel secundario y la implementación de computadoras. Sobre el aula de innovación, señaló que, pese a su denominación, actualmente “no tiene nada de innovación”.

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La presidenta Keiko Fujimori dialoga con un ciudadano mientras visita una institución educativa en Tumbes, donde anunció la modernización del plantel. (Presidencia de la República)

Coordinarán modernización

Fujimori planteó convocar a los ministerios de Vivienda y Educación para definir una ruta de trabajo que permita atender las necesidades del plantel. “La próxima semana vamos a traer al ministro de Vivienda y al ministro de Educación para que ellos se comprometan y ellos puedan trazar una ruta para que en los próximos meses podamos venir para inaugurar la modernización de este colegio”, afirmó.

La presidenta también sostuvo que su administración viene avanzando en la atención de las zonas afectadas por el terremoto y aseguró que se están dando resultados. “Lo que este gobierno está haciendo es encontrar soluciones. Ya hemos avanzado en estos días y hemos avanzado bastante en las zonas del terremoto. Estamos dando resultados y así vamos a seguir”, manifestó durante su visita.

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La presidenta Keiko Fujimori saluda a un estudiante con un beso en la frente durante su visita a una institución educativa en Tumbes, donde su Gobierno retomará la entrega de uniformes y calzado escolar desde 2027. (Presidencia de la República)

Presidenta supervisó prevención en Tumbes

La presidenta de la República llegó a Tumbes para supervisar las acciones de limpieza de ríos, orientadas a prevenir posibles daños ante la ocurrencia del Fenómeno de El Niño. La mandataria estuvo acompañada por los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Salud, Luis Dyer.

Durante su visita, Fujimori acudió a la institución educativa 001 José Lishner Tudela, donde participó en una campaña de vacunación contra el dengue. Allí explicó a los estudiantes la importancia de esta medida ante la llegada de fuertes lluvias y señaló que la vacuna contempla dos dosis para personas de entre 10 y 20 años.

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La presidenta de la República supervisa acciones de limpieza y descolmatación de ríos en Tumbes para prevenir daños por el Fenómeno de El Niño. (Presidencia de la República)

Posteriormente, la jefa del Estado visitó una posta de salud y dos instituciones educativas junto a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego y de Defensa, Rafael Belaunde, con el objetivo de conocer las necesidades de la población. En ese recorrido, se comprometió a que la próxima semana los ministros de Vivienda, Mauricio Arnillas, y de Educación, José Antonio Chang, viajen a la zona para encargarse de la modernización de las instalaciones.