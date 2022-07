Mariano González arremete otra vez contra el Ejecutivo: “Gavidia, Salas y Chero son peor que los Tres Chiflados”

Mariano González hizo un símil para explicar como era la sesión de Consejo de Ministros liderados por Aníbal Torres.

En una entrevista con el periodista Jaime Chincha, para Canal N, González fue consultado por la forma en que se desarrollaban las sesiones de Consejo de Ministros, a lo que él decidió explicarlo con una analogía, al comparar a los mencionados ministros con el grupo de actores cómicos estadounidense ‘Los Tres Chiflados”.

“Con el respeto que se merecen ‘Los Tres Chiflados’, creo que Gavidia, Salas y Chero son peor que ellos, de verdad. Le hace eco a cada tontería que habla el premier, a cada improperio, a cada muestra de ese espíritu misógino que tiene. Tienen varias expresiones respecto a las mujeres”, precisó.

Al pedirle ejemplos sobre el comportamiento misógino de Torres y compañía, el exfuncionario público optó por decir: “Creo que no es adecuado por el horario aún de protección (al menor que rige en la televisión)”.

“Además, está el hecho de rajar, criollamente, de las Fuerzas Armadas, no solo en público, sino también en privado y yo no se lo he permitido, menos de la Policía Nacional. Siempre hubo una situación tensa y estos ayayeros pues defendían esto”, manifestó.

“Los Consejos de Ministros liderados por este señor (Aníbal Torres) era terribles. Yo creo que él le hace mucho daño al Estado y a la gestión pública”, agregó.

En otro momento del diálogo, González reafirmó los gruesos calificativos con los que se refirió al primer ministro en la víspera, horas después de conocer que no seguiría al frente de la cartera del Interior.

“En una ocasión le dije, con todo respeto, que tenía temas urgentes que atender y me retiré. No me iba a quedar a escuchar toda su perorata sobre historias que no tienen ni un sentido escuchar”, expresó´.

“Me reafirmo en lo de ‘pobre diablo’, y es lo más delicado que le pude haber dicho. Yo tengo formas y respeto a las personas, pero después de lo dicho, creo que me quedé corto. Emularía en todo caso a Hernando de Soto”, acotó.

RUPTURA DE LA RELACIÓN

En cuanto al momento en que se rompió la relación con el presidente Castillo, González narró que fue tras presentarse en el Congreso de la República para explicar lo sucedido con el empresario Zamir Villaverde, quien fue detenido sin motivo alguno horas después de ser excarcelado tras acogerse a la colaboración eficaz.

“Mi relación (con el presidente) se fractura tras mi presentación en el Congreso de la República. En ese momento, se agotó el beneficio de la duda que le había dado. Me increpan ‘¿Por qué no te fuiste en ese momento?’, porque no, ante la evidencia tenía que hacer lo que fuera necesario por defender la democracia. Lo he hecho en otros fueros, antes de tener cargo, ahora no podía correrme. Tenía que tragarme críticas injustas de amigos y conocidos, y lo volvería a hacer”, aseveró.

