Ministro de Salud advierte que hay 10 niños en UCI por COVID-19

COVID-19 en Perú: casos en menores de edad se incrementan.

No bajemos la guardia. Ese fue el resumen del mensaje de Jorge López, titular del sector Salud, quien reveló las últimas cifras de los mentores de edad contagiados en medio de la cuarta ola de la COVID-19 en Perú.

El funcionario recordó que los casos en niños y adolescentes subieron en más del 70% en la última semana, por lo cual envió un pronunciamiento a los padres de familia sobre la importancia de protegerlos, especialmente porque desde hoy lunes 8 de agosto retornan a sus clases presenciales.

De esta forma, el ministro de Salud hizo un llamado a los adultos con niños en edad escolar, a firmar el permiso para la inoculación contra el coronavirus a fin de proteger la salud de sus pequeños y evitar contagios.

Por otro lado, Jorge López informó que en esta cuarta ola de la pandemia que afectó al mundo entero desde hace más de dos años, no solamente se han visto perjudicadas aquellas personas que no han cumplido con la totalidad de sus dosis, o las que no han recibido ninguna vacuna.

El especialista agregó que también se ha involucrado a la población infantil, que no ha conseguido el permiso de sus padres para que se proceda con su inmunización, por lo cual, instó a los apoderados a flexibilizarse con ello.

Personal de la salud se prepara para aplicar varias vacunas contra la covid-19. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

“Este lunes 8 de agosto los menores regresarán a clases, por lo que es importante que los padres firmen la carta de consentimiento que permita vacunarlos contra la COVID-19 para que se puedan prevenir complicaciones al estar desprotegidos”, explicó ante los medios de comunicación.

Del mismo modo, señaló que actualmente el grupo etario que requiere la inmunización es de 5 a 11 años, con el objetivo de completar el esquema de vacunación a nivel nacional que hasta el momento no se ha podido cumplir a cabalidad.

“El punto crítico que tenemos con ellos (los niños de 5 a 11 años) es que la autorización tiene que ser firmada por los padres. Mandamos las autorizaciones y nunca vuelven firmadas”, enfatizó.

Sin embargo, no todas sus declaraciones fueron sobre prevención, lamentablemente el titular de Salud reveló que 10 pacientes pediátricos están hospitalizados a causa de la COVID-19, quienes vienen siendo atendidos en los Institutos Nacionales de Salud del Niño de San Borja y de Breña.

“No esperemos que nuestros hijos lleguen a estar en una cama UCI pediátrica. Autoricemos (la vacunación de los niños). Es el único limitante que tenemos. Los insto (a los padres de familia) que tomen conciencia. Necesitamos que toda esa población esté protegida”, subrayó visiblemente preocupado.

Pero eso no es todo, Jorge López también detalló que en las últimas semanas se han incrementado los fallecimientos a causa la COVID-19 en el Perú, los casos más comunes son entre la población que no tiene ninguna dosis o que no ha completado su esquema de vacunación contra el coronavirus.

ÚLTIMAS CIFRAS

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que solo durante el viernes 5 de agosto se registraron 5 568 casos positivos de esta enfermedad.

El reporte revela que además se ha registrado parcialmente los resultados de 10 018 casos confirmados de los siete días anteriores, por lo que la cifra acumulada asciende a 3 961 513 casos confirmados.

En el caso de pacientes hospitalizados, la cifra es de 1 409, de los cuales 246 han sido internados en UCI con ventilación mecánica. En la Villa Panamericana, 300 personas se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio.

Asimismo, la Sala Situacional indica que 12 personas lograron el alta hospitalaria, mientras 18 personas perdieron la batalla en la lucha contra la COVID-19 en las últimas 24 horas.

