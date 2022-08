Erick Osores habló de Universitario: “Cuando lo institucional esté sano, lo deportivo va a ser una consecuencia”

Erick Osores se refirió al terrible momento de Universitario en el Torneo Clausura 2022.

Universitario de Deportes sucumbió en condición de visitante ante Cienciano en el contexto de la fecha 6 del Torneo Clausura. Fue un 0-1 en contra que podría haber fulminado sus opciones de conseguir algún título este año, sumado a la mala racha que viene atravesando. En ese sentido, el periodista Erick Osores habló del mal momento de los ‘cremas’ a lo largo de la temporada y dejó en claro que cuando el club haga las cosas bien en el plano institucional, podrá cosechar los frutos en el apartado deportivo.

Estas declaraciones las dijo cuando se refería al aniversario de la entidad ‘merengue’, que el último domingo 7 de agosto cumplió 98 años, pero lo hace en un ambiente de derrotas y sin rumbo fijo.

“Universitario de Deportes cumple 98 años (ayer), a nada del centenario. Una fecha demasiado importante. Y la institución sigue en una situación de incertidumbre. No aparece todavía el sol en el horizonte que pueda decir: ‘este camino para Universitario puede ser la salida a sus problemas institucionales y también deportivos”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

Pero eso no fue todo, ya que el comunicador dio a entender que los problemas dirigenciales de la institución están afectando al plantel, lo cual termina desencadenando, no solo en la toma de decisiones de las personas encargadas, sino también en el armado del equipo.

“ Cuando lo institucional esté sano en Universitario, lo deportivo va a ser una consecuencia. Por ahora, los ‘cremas’ que no logran un campeonato hace un buen rato, no pueden meter un torneo que vuelva a ilusionar a la gente”, dijo.

Evidentemente, con esta caída ante el ‘Papá’ se habría despedido de luchar por el segundo certamen de la temporada. “Hoy (ayer) con la derrota, la tercera consecutiva, prácticamente le va diciendo adiós al título del Apertura y con una mínima opción de pensar en meterse en las semifinales, pero eso es muy complicado”, señaló.

Para finalizar, quiso expresar una reflexión sobre la historia de Universitario, la cual forma parte del balompié nacional desde sus inicios. “La ‘U’ no es solo actualidad. Mejor dicho, la actualidad es uno de sus tantos capítulos porque hablar de Universitario es hacerlo de su rica historia y de reconocer que es uno de los pilares del fútbol peruano. Junto a Alianza Lima, Cristal, Boys, Municipal, que construyeron este fútbol peruano de ahora. Los equipos tradicionales, emblemáticos y que dieron inicio a esta historia”, concluyó.

Y es que el elenco ‘estudiantil’ no ha podido sobreponerse con creces a todas las dificultades que se le han presentado desde comienzos del 2022. De hecho, lo primero fue la temprana salida de Gregorio Pérez en la dirección técnica producto de un problema de salud. Su asistente, Edgardo Adinolfi, trató de seguir su trabajo, pero las derrotas en los amistosos antes del inicio de la Liga 1 terminaron por echarlo del cargo. Álvaro Gutiérrez llegó en su reemplazo, aunque la estrepitosa caída en el estadio Monumental por 1-4 ante el clásico rival, Alianza Lima, fue el factor que le impidió continuar.

La administración encabezada por Jean Ferrari buscó encarrilar el rumbo y apeló a un hombre de la casa como Jorge Araujo, pero los resultados no fueron los mejores: 1 derrota, 3 empates y solo 2 victorias. Por tal motivo y tras la confirmación de Manuel Barreto como nuevo director deportivo del club, contrató a Carlos Compagnucci.

Lastimosamente, con el DT argentino la situación no ha sido óptima: 4 partidos dirigidos, de los cuales 3 terminaron en derrotas y 1 triunfo. A ello se le suma la partida de Alex Valera al Medio Oriente, un jugador que era el goleador del equipo con 12 dianas en 17 encuentros. Evidentemente, este caso no previno la directiva que, en efecto, tendría que pedir un milagro y un resurgimiento inmediato para que logre, por lo menos, alcanzar un cupo a un torneo internacional el 2023. Esto sin contar los refuerzos que no han dado la talla.

