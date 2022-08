Abastecimiento de GLP está asegurado en el país, afirmó la PCM

Se reportaron largas colas de autos y mototaxis para abastecerse de GLP en un grifo de Villa El Salvador. Foto: Andina

Hace unos días, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que el abastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú estaría en riesgo debido a que las modificaciones establecidas por el Gobierno en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) están generando una distorsión en el mercado.

Además, señaló que el país ya no tiene excedente de GLP, con lo cual ya no puede abastecer totalmente al mercado local y exportar, y por esa razón trae del extranjero más del 25% del GLP que demanda del mercado peruano.

En respuesta, la Presidencia del Consejo de Ministros garantizó el correcto abastecimiento de este combustible en el país. Según señaló a través de sus redes sociales, las reservas actuales son de alrededor de 1162 MB de GLP, almacenados en las plantas del Callao, Talara y Pisco, además de buques y transportadores.

“Teniendo en cuenta la producción nacional, las importaciones programadas y el almacenamiento actual no se prevé una situación de desabastecimiento de GLP en el mercado interno en el corto plazo”, remarcó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas

De otro lado, sobre el FEPC indicó que su objetivo es mitigar la volatilidad de los precios internacionales en el mercado interno, y por ello se establecieron disposiciones para un adecuado funcionamiento del fondo. Asimismo, enfatizó que el objetivo del FEPC se viene cumpliendo satisfactoriamente en beneficio de los peruanos.

“Este mecanismo no regula precios, no distorsiona el mercado ni desincentiva la inversión, dado que es un mecanismo al cual las empresas productoras e importadoras se acogen voluntariamente”, explicó el ministerio.

En tanto, se precisó que el 70% de la demanda nacional es atendida con producción nacional y el 30% restante corresponde a importaciones.

Desabastecimiento del GLP en grifos

En el mes de julio, se registraron largas colas en las estaciones de servicio debido a que el cierre de puertos por fuertes oleajes dificultó la descarga habitual del combustible.

Como se recuerda, a través de un comunicado difundido el pasado domingo 17 de julio, Petroperú informó que la demanda de combustible se ha visto afectada en todo el país debido a los cierres de puertos por los oleajes anómalos que se producen en el litoral. “Esta situación afecta a todas las empresas productoras e importadoras de combustible en el país”, señaló a través de un comunicado.

Renato Lazo Bezold, abogado especialista de gas y combustibles de Energía Contacto, indicó que este problema es recurrente cada tiempo en los grifos de Lima,

“A pesar que persisten estos problemas con el GLP, las autoridades no hacen nada para garantizar el abastecimiento de este combustible durante todo el año. No tenemos un plan o estrategia energética en el país, en la cual se tomen decisiones políticas para sacarle mayor provecho a nuestros recursos. Y no solo ocurre con el GLP sino también con otros combustibles y estamos acostumbrados a que periódicamente se repita este problema todos los años”, comentó Lazo Bezold.

