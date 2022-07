Conductores y taxistas forman largas colas en grifos de Lima por desabastecimiento de GLP

Desabastecimiento de GLP en grifos de Lima.

Desde muy tempranas horas de esta mañana, conductores y taxistas formaron largas colas en grifos ubicados en diferentes distritos de Lima, debido al desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) producido por los fuertes oleajes anómalos que no permitieron la descarga habitual de combustibles en los puertos.

Sin embargo, los conductores de diferentes unidades como mototaxis y taxis indicaron que este problema de desabastecimiento de GLP viene persistiendo desde hace dos días, por lo cual no han podido trabajar y llevar el sustento diario a sus hogares .

Los distritos más afectados por la falta de GLP fueron Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín, La Victoria, San Juan de Lurigancho, entre otros. Asimismo, algunas estaciones de servicio en otros distritos la venta estuvo restringida a fin de que alcance para la mayoría de conductores.

En el único grifo donde había GLP, ubicado en el pasaje César Vallejo del distrito de Villamaría del Triunfo, se pudo apreciar a decenas de mototaxis formando largas colas, ya que muchos choferes se pasaron la voz, incluso ayudaron con una soga a otros colegas para que puedan llegar a la estación de servicio.

“En ningún grifo hay gas, está feo, de verdad, está feo, desde hace dos días estamos así. He recorrido todo Villa María, Villa El Salvador, no hay GLP, me he ido hasta tablada de Lurín y nada”, señaló un desesperado conductor de mototaxi.

En otra parte de Lima, un taxista en un grifo del distrito de La Victoria, con resignación, comentó que solamente tiene que esperar hasta que avance la cola. “Ojalá se solucione el problema del desabastecimiento, porque necesitamos el gas. “Ayer en algunos grifos te permitían echar solo 30 o 50 soles de GLP, pero no te permitían llenar el tanque completo”, acotó.

MINEM REITERA QUE HAY ABASTECIMIENTO NORMAL DE COMBUSTIBLES EN GRIFOS

Por la tarde de hoy, la titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alessandra Herrera, durante su participación en la conferencia del Consejo de Ministros, señaló que el abastecimiento de combustible a los grifos del país es normal, tras superarse el oleaje anómalo que retrasó un poco la descarga de combustibles en los puertos.

Asimismo, la ministra refirió que el oleaje anómalo hizo que se cerraran algunos puertos, sin embargo, ya desde ayer dichos puertos están abiertos y están en vías de regularización. Además, indicó que a través del Viceministerio de Hidrocarburos se desarrolló un plan de contingencia inmediato, para evitar que se produzca un desabastecimiento del combustible.

“Sin embargo estamos hablando que en un plazo máximo de 24 horas o a más tardar 48 horas a nivel nacional, todo va a estar completo. Según los reportes que se tienen hasta el día de ayer, en ningún momento ha habido un desabastecimiento”, explicó Herrera.

Con respecto a las colas en algunos grifos, la titular del Minem señaló que a través del Osinergmin e Indecopi se vienen informado sobre los grifos que tienen un precio adecuado. “En esa línea son los grifos que usualmente tienen más cola, porque se han identificado que son los más cómodos”, precisó.

CIERRE DE PUERTOS

Cabe precisar que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió que cuarenta puertos se encontraban cerrados en todo el litoral como medida preventiva ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad, vigentes hasta el 23 de julio. El COEN “viene monitoreando el desarrollo de dicho evento”, agregó en sus redes sociales.

