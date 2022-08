Transparencia rechazó declaraciones de Pedro Castillo y lo exhortó a corregir su discurso sobre diálogo con la oposición

El presidente de la República Pedro Castillo emplazó a las fuerzas políticas a realizar un esfuerzo conjunto por la democracia del país, sin embargo, expresó que tendería su mano “por última vez”.

“Estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo, pero tiendo la mano por última vez. Para que de una vez por todas estas fuerzas políticas, hagamos un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia”, sostuvo durante su discurso en el 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

Estas afirmaciones han causado polémica en diferentes sectores, por lo que la Asociación Civil Transparencia se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó las expresiones del mandatario al considerar que los discursos de ultimátum y amenazas son peligrosos, pues pueden legitimar los discursos autoritarios.

“Un líder democrático nunca debe abandonar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y siempre debe usar las vías que le ofrece la Constitución, sea desde el oficialismo o desde la oposición”, señaló.

Asimismo, exhortó al jefe de Estado a corregir su posición y agregó que la ciudadanía debe estar alerta ante cualquier intento de llevar a la política fuera de sus cauces democráticos.

Pedro Castillo corrigió su discurso en redes sociales

Pedro Castillo cometió varios lapsus durante su discurso por la ceremonia de conmemoración del 198 aniversario de la Batalla de Junín.

“Lo que ha pasado, es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a chantajes”, declaró enérgicamente.

Horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario corrigió ambos pasajes de su alocución.

“Estoy dispuesto a de una vez por todas, tender la mano a las fuerzas políticas para agendar una gesta por la democracia”, indicó.

Luego, escribió lo que realmente quiso decir en torno a los sobornos y chantajes. “No les gusta que les cobre las deudas históricas, no les gusta que no me haya sometido a sobornos, ni chantajes”, enfatizó.

En otro momento de su discurso comparó al bando realista del periodo de la guerra de independencia con “los golpistas” que buscan su salida y se consideró dentro del bando patriota. “Las fuerzas patrióticas que el día de hoy están en el campo y en todo el país seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia por la cual vamos a seguir luchando”, dijo.

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino que lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, añadió.

Cabe indicar que el término “realistas” se utiliza para designar a quienes reconocían la autoridad del rey de España y apoyaban la continuidad de los territorios americanos como parte del Imperio español, mientras que los “patriotas” estaban a favor de la independencia.

