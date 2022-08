Aníbal Torres: primeras reacciones tras juramentación de gabinete ministerial

Aníbal Torres Vásquez ha sido ratificado como presidente del Consejo de Ministros, luego de que él mismo -días atrás- haya puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo; quien, horas antes de juramentar a sus nuevos ministros, publicó a través de su cuenta de Twitter la ratificación del también ex ministro de Justicia y Derechos Humanos.

6 cambios en el gabinete ministerial, para Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, Comunicación y Transportes, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Cultura; en tres de estas carteras encontramos caras conocidas en este Gobierno , puesto que Alejandro Salas pasa del a cartera de Cultura a Trabajo, Geiner Alvarado, quien además estuvo en la cartera que registra el primer movimiento en cuanto a cabeza ministerial, pasa al MTC y finalmente Betsy Chávez, la congresista quien vuelve al Ejecutivo, tras haber sido censurada del despacho de Trabajo.

Desde el Legislativo las reacciones no se han hecho esperar y esto es lo que han mencionado congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País y demás parlamentarios.

Roberto Chiabra, cuestionó el retorno de Chávez, ya que, según sostiene el legislador, el presidente Castillo pretendería provocar al parlamento al colocar a una ministra que anteriormente ya ha sido censurada.

“Creo que una ministra, que ha sido censurada, y que la coloque en otra cartera es una provocación al Congreso, y los otros ministros han cambiado de cartera”, expresó.

Por su parte, Norma Yarrow, precisó que ya es momento que no solo los congresistas de oposición tomen la acción para vacar al presidente, sino que todo el parlamento en conjunto haga realidad dicha intención.

“Con un presidente como el que tenemos, con un gabinete que solamente ha chocolateado, y está poniendo a una ministra censurada como Betssy Chávez, estamos en los mismo. Acá, los congresistas, no solamente los 46 que somos la oposición, sino todos los que están viendo este desprestigio nacional, ya tomen de una vez la decisión de sacar al presidente y vacarlo de una vez”.

En tanto, Edward Málaga, congresista no agrupado, comentó que el mandatario no tiene capacidad de convocatoria y que la actual gestión es insostenible.

“Hay varios cuestionamientos serios a los criterios para designar, y esto no hace para mí más que confirmar que el gobierno de Pedro Castillo es insostenible, está condenado a la mediocridad porque no tiene la capacidad de convocatoria que debería tener un presidente en estas circunstancias. Aún si la tuviese, los cuadros más preparados para asumir Ministerios no están en condiciones para aceptar, porque aceptar es cargar con los pasivos de las investigaciones por corrupción del presidente, que son sumamente serias, es prácticamente avalar esa gestión”, declaró a Canal N.

Por su parte, la congresista Silvana Robles de Perú Libre, lamentó la salida del canciller César Landa y cuestionó que el nuevo titular de la cartera de Relaciones Exteriores haya sido uno de los que pidió la auditoria ante la OEA.

Lamento la salida del Dr. @CesarLanda0 de @CancilleriaPeru. Su reemplazo es nada menos que uno de los fraudistas que pedía auditoría de la OEA -a pesar de su inviabilidad jurídica-, conservador y alineado a las políticas de Washington. — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) August 6, 2022

Finalmente, nada más y nada menos que el secretario general del partido político que llevó al Gobierno a Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, criticó la continuidad de Torres Vásquez al mando de la PCM (a pesar de que una de las caras de dicho partido en el Congreso, Guido Bellido consideró que la continuidad del abogado era vital para el desarrollo del actual Gobierno), el ex Gobernador de Junín precisó que el actual premier no tiene argumento que lo respalde para seguir en el cargo.

“Ratificación del Premier no suma al Gobierno, por el contrario, la oposición sabe cual será el comportamiento del renovado gabinete, ni siquiera generó una expectativa para distraerlos. Torres como ministro y premier, no tiene logros que mostrar al país”.

