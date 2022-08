Este domingo podrás ingresar gratis a estos museos y monumentos arqueológicos en todo el Perú

La Huaca Pucllana. Foto: Canatur

Este domingo 7 de agosto, los ciudadanos peruanos podrán visitar de manera gratuita sitios y monumentos arqueológicos administrados por el Estado a nivel nacional, gracias a la iniciativa “Museos Abiertos”, así los informó el Ministerio de Cultura.

Cabe indicar que esta iniciativa surgió en el año 2017, a partir de la Ley N° 30599, que dispone el acceso gratuito el primer domingo de cada mes, a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Estado a nivel nacional.

Además, la norma en mención se encuentra en concordancia con la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Este beneficio no es aplicable a los extranjeros no residentes del Perú. En ese sentido, se aclara que la norma exceptúa al Parque Arqueológico Nacional Machupicchu.

Las zonas arqueológicas, monumentos arqueológicos, sitios arqueológicos y museos de sitio que se pueden visitar, se encuentran en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y Tumbes.

Conoce aquí la lista, región por región, de lugares a los que podrás ingresar gratis:

AMAZONAS

Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”

Dirección: Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas.

Días de atención: De lunes a viernes

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-gilberto-tenorio-ruiz

Zona Arqueológica Monumental de Kuélap

Dirección: Anexo Kuélap, Amazonas.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

ÁNCASH

Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”

Dirección: Av. Luzuriaga 726, Plaza de Armas, Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, viernes y sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Horario de atención para reservas: 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-de-%C3%A1ncash-augusto-soriano-infante

Museo Arqueológico Zonal de Cabana

Dirección: Plaza de Armas s/n, Cabana-Pallasca, Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-zonal-de-cabana

Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca

Dirección: Jr. Las Palmeras s/n, distrito Ranrahirca, provincia Yungay - Áncash

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-antropolog%C3%ADa-arqueolog%C3%ADa-e-historia-natural-de-ranrahirca

Museo Nacional Chavín y Monumento Arqueológico Chavín

Dirección del museo: Jr. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari - Áncash.

Dirección del monumento: Av. 17 de Enero Sur, s/n, Chavín de Huántar - Áncash.

Días de atención: Martes, jueves, viernes y sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 3:45 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-chav%C3%ADn

Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín

Dirección: Centro Poblado de Paria Willkawain, distrito de Independencia, provincia de Huaraz - Áncash

Días de atención: Miércoles, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-del-monumento-arqueol%C3%B3gico-de-willkawa%C3%ADn

APURÍMAC

Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac

Dirección: Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay

Días de atención: Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-antropol%C3%B3gico-de-apur%C3%ADmac

AYACUCHO

Museo de Sitio Wari

Dirección: Km. 23 Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.

Días de atención: De martes a sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari

Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”

Dirección: Av. Independencia N° 502, Ayacucho.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-hip%C3%B3lito-unanue

Complejo Arqueológico de Intihuatana

Dirección: Distrito de Vischongo-Provincia de Vilcashuamán, Ayacucho.

Días de atención: De martes a sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DCC.Ayacucho

CAJAMARCA

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén Dirección: Jr. Belén 571, Cajamarca. Días de atención: De miércoles a domingo Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m. Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-y-etnogr%C3%A1fico-del-conjunto-monumental-bel%C3%A9nSitio Arqueológico de Cumbemayo Dirección: A 19km. al suroeste de la ciudad de Cajamarca. Días de atención: De miércoles a domingoHorario de atención: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.Más información: https://www.facebook.com/DDCulturaCajamarcaSitio Arqueológico Cuarto del Rescate Dirección: Jr. Amalia Puga 750, Cajamarca. Días de atención: De miércoles a domingo Horario de atención: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 5:00 p. m. Más información: https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/CDR/cuarto-del-rescate/index.htmlSitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco Dirección: Centro Poblado Ventanillas de Otuzco, Baños del Inca. Días de atención: De miércoles a domingo Horario de atención: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Más información: https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/ventanillas-de-otuzco/ventanillas-otuzco/index.htmlSitio Arqueológico Kuntur Wasi Dirección: Centro Poblado Kuntur Wasi, provincia de San Pablo. Días de atención: De miércoles a domingo Horario de atención: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Más información: https://www.facebook.com/DDCulturaCajamarca

CUSCO

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Dirección: Intersección entre el Jr. Timpia y el Jr.25 de Julio, La Granja, Santa Ana, Quillabamba - Cusco

Días de atención: Lunes a viernes

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico-andino-qhapaq-%C3%B1an-quillabamba

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Dirección: Plazoleta Kukuli s/n, Paucartambo, Cusco.

Días de atención: Lunes, miércoles y viernes

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-los-pueblos-de-paucartambo

*Cerrado temporalmente.

Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”

Dirección: Altura Puente Ruinas s/n, distrito Machupicchu, provincia Urubamba, Cusco.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMuseoMCB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-manuel-ch%C3%A1vez-ball%C3%B3n

Museo Histórico Regional de Cusco

Dirección: Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco.

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMHRC

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-cusco

Sala de Exposición de Pikillaqta

Dirección: Parque Arqueológico Pikillaqta (20 km al Oriente de Cusco)

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-pikillaqta

HUANCAVELICA

Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”

Dirección: Jr. 24 de junio, Huaytará, Huancavelica

Días de atención: Jueves, viernes y sábado

Horario: De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-samuel-humberto-espinoza-lozano

Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”

Dirección: Jr. Demetrio Molloy N° 193, Huancavelica

Días de atención: Martes, miércoles y viernes

Horario: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-daniel-hern%C3%A1ndez-morillo

HUÁNUCO

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh

Dirección: Altura del Km 5 de la carretera Huánuco - La Unión, Huánuco.

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-exhibici%C3%B3n-de-la-zona-arqueol%C3%B3gica-monumental-de-kotoshZona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa Dirección: Altiplanicie Comunidad Campesina Aguamiro, La Unión, Dos de Mayo, Huánuco. Días de atención: Martes, jueves y domingo. Horario: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

ICA

Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas

Dirección: Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, Reserva Nacional de Paracas, Ica.

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-julio-c-tello-de-paracas

Torre Mirador de las Líneas de Nasca

Dirección: Panamericana Sur Km 424, distrito El Ingenio, Nasca, Ica.

Días de atención: De lunes a sábado

Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-Desconcentrada-de-Cultura-de-Ica-100333228735826

JUNÍN

Museo de Sitio de Wariwillka

Dirección: Plaza Principal de Huari s/n, Huancán, Huancayo - Junín

Días de atención: De viernes a domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaWariwillka

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-wari-willka

Museo Regional de Arqueología de Junín

Dirección: Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia Chupaca - Junín

Días de atención: Jueves y viernes

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-regional-de-arqueolog%C3%ADa-de-jun%C3%ADn

LA LIBERTAD

Museo de Sitio de Chan Chan

Dirección: Av. Mansiche s/n Villa del Mar, Huanchaco, Trujillo – La Libertad.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-chan-chan

LAMBAYEQUE

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Dirección: Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaTuVisitaMAB

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-arqueol%C3%B3gico-nacional-br%C3%BCning

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Dirección: A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad Campesina de San José, Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huaca-chotuna-chornancap

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán y Monumento Arqueológico Ventarrón

Dirección: Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo – Lambayeque.

Días de atención: De lunes a domingo.

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m

Reserva: jbracamonte@naylamp.gob.pe, cpasapera@naylamp.gob.pe, mshrsipan@gmail.com

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huaca-rajada-sip%C3%A1n

Museo Túcume

Dirección: Caserío San Antonio s/n, distrito de Túcume a 33 Km. de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque.

Días de atención: Martes, jueves, sábado y domingo

Horario: De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-t%C3%BAcume

Museo Nacional de Sicán

Dirección: Av. Batán Grande Cdra. 9 s/n - Carretera Pitipo - Ferreñafe, Lambayeque.

Días de atención: De martes a domingo.

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-sic%C3%A1n

Museo Tumbas Reales de Sipán

Dirección: Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque

Días de atención: De martes a domingo

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-tumbas-reales-de-sip%C3%A1n

LIMA

Museo “José Carlos Mariátegui”

Dirección: Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.

Días de atención: De lunes a viernes

Horario: De 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-jos%C3%A9-carlos-mari%C3%A1tegui

Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social - LUM

Dirección: Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima Días de atención: De martes a domingo Horario: De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Más información: https://lum.cultura.pe/

Museo de Arte Italiano

Dirección: Av. Paseo de la República 250, Cercado de Lima.

Días de atención: Martes, miércoles y sábado

Horario: De 10:00 a. m. a 2:45 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMAI

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-arte-italiano

Museo Nacional del Perú - MUNA

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima.

Días de atención: De martes a domingo

Reserva: http://bit.ly/ReservasMUNA

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-del-per%C3%BA-muna

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” - Puruchuco

Dirección: Av. Prolong. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaPuruchuco

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-arturo-jim%C3%A9nez-borja-puruchuco

Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal”

Dirección: Explanada Cerro San Cristóbal, Rímac, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-el-mirador-del-cerro-san-crist%C3%B3bal

Museo de Sitio Pucllana

Dirección: Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima.

Días de atención: Lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

Horario: De 9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaPucllana

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-pucllana

Museo de Sitio Huallamarca

Dirección: Av. Nicolás de Ribera 201, San Isidro, Lima.

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-huallamarca

Museo Pachacamac

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, Lima.

Días de atención: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. (domingo de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-pachacamac

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú - Museo de Pueblo Libre

Dirección: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre - Lima

Días de atención: De lunes a domingo

Horario: De 09:00 a. m. a 4:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/VisitaLaQuinta-MNAAHP

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-de-arqueolog%C3%ADa-antropolog%C3%ADa-e-historia-del-per%C3%BA Nota: El miércoles 30 de marzo no habrá atención por mantenimiento eléctrico.

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Dirección: Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima

Días de atención: Martes, miércoles y sábado

Horario: De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Reserva: https://bit.ly/ReservaMNCP

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-nacional-de-la-cultura-peruanaNota: El sábado 26 de marzo solo habrá atención hasta la 1:15 p. m.Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla Dirección: Av. Nueva Toledo km 27.5 (carretera a Huarochirí) - distrito de Cieneguilla, Lima.Días de Atención: Viernes a Domingo Horario de atención: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Complejo Arqueológico El Huarco Dirección: Pasaje Ferrari s/n, distrito de Cerro Azul, Cañete. Días de Atención: Lunes a viernes Horario de atención: De 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Reservas: 970096920.Complejo Arqueológico Mateo Salado Dirección: Entre las cuadras 12 y 13 de la Av. Mariano Cornejo, Cercado de Lima. Días de atención: De jueves a sábado. Horario de atención: De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

LORETO

Museo Amazónico

Dirección: Jirón Morona 106, esquina con Malecón Tarapacá, Iquitos, Loreto.

Días de atención: Lunes, miércoles y viernes

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-amaz%C3%B3nico

PIURA

Museo de Sitio de Narihualá

Dirección: Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito de Catacaos, Provincia Piura.

Días de atención: De miércoles a domingo

Horario: De 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-de-narihual%C3%A1

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Dirección: Esquina Avenida Sullana con Jirón Huánuco, cercado de Piura.

Días de atención: Viernes

Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/sala-de-oro-del-museo-municipal-vic%C3%BAs

PUNO

Museo Lítico de Pukara

Dirección: Jr. Lima s/n.

Días de atención: martes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-l%C3%ADtico-de-pukara

Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”

Dirección: Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/templo-museo-nuestra-se%C3%B1ora-de-la-asunci%C3%B3n

Complejo Arqueológico de Sillustani

Dirección: Distrito de Atuncolla, Puno.

Días de atención: Lunes a domingo

Horario: De 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://www.facebook.com/DireccionDesconcentradadeCulturaPuno

SAN MARTÍN

Museo Departamental San Martín

Dirección: Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario, Moyobamba - San Martín

Días de atención: De lunes a viernes

Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-departamental-san-mart%C3%ADn

TACNA

Museo de Sitio Las Peañas

Dirección: Av. Jorge Basadre Grohmann s/n. Pago Peañas, Pocollay, Tacna.

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-las-pea%C3%B1as

Museo Histórico Regional de Tacna

Dirección: Calle Apurímac N° 202, Tacna.

Días de atención: Martes, jueves y sábado

Horario: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-hist%C3%B3rico-regional-de-tacna

TUMBES

Museo de Sitio de Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”

Dirección: Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Sur, Corrales, Tumbes.

Días de atención: De martes a sábado y el primer domingo de cada mes (ingreso gratis, Ley 30599).

Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Más información: https://museos.cultura.pe/museos/museo-de-sitio-cabeza-de-vaca-gran-chilimasa

