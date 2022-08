Magaly Medina lamentó muerte de Diego Bertie: “No fui su amiga, pero transmitía mucha simpatía”

Magaly Medina confesó que quedó en 'shock' al enterarse en horas de la mañana que el actor Diego Bertie había fallecido. Asimismo, recordó que lo entrevistó hace más de un mes.

La noticia de la muerte de Diego Bertie ha enlutado al mundo artístico peruano. Magaly Medina, conductora de Magaly Tv: La firme, se pronunció sobre el tema y recordó la vez que el actor peruano decidió darles la exclusiva sobre su identidad sexual.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ narró cómo fue que se enteró del deceso del cantante. De acuerdo a la polémica periodista, ella se encontraba haciendo ejercicios en el gimnasio de su casa cuando en la radio escuchó lo que había sucedido.

Magaly Medina reconoció que al oír sobre el deceso de Diego Bertie no pudo evitar sentirse en ‘shock’, especialmente porque era una persona que le transmitía mucha energía positiva cuando veía las novelas en las que había actuado, así como en sus obras de teatro.

“Fue chocante recibir la noticia. Uno siente como si lo hubiera conocido de siempre, aunque solo lo conocí por la pantalla y por sus obras en el teatro. Yo no fui su amiga, pero es un hombre que transmitía mucha simpatía y carisma, algo que carecen los que dicen tener talento ”, expresó la conductora de televisión.

Asimismo, la ‘Urraca’ recordó que durante muchos años el actor guardó bajo siete llaves si identidad sexual, pues era un artista que siempre tuvo la intención de mantener en perfil bajo su vida íntima, el cual terminó abriendo en una entrevista para su programa.

En ese sentido, Magaly Medina recordó que luego que saliera al aire dicho informe y la entrevista que ella le hizo en su programa, durante semanas se tocó este tema, incluso Jaime Bayly le dedicó hasta dos columnas.

“ Era un galán, guapo, elegante y con clase. Un tipo misterioso y que siempre mantuvo su vida rodeado de bastante discreción ”, añadió la polémica conductora de televisión antes de emitir un informe con detalles del deceso del actor.

Diego Bertie en sesión de fotos (Instagram)

MANAGER DE DIEGO BERTIE HABLÓ CON EL PROGRAMA DE LA ‘URRACA’

En una entrevista que le realizó una reportera de Magaly Tv: La firme, Carlos Sánchez, el manager de Diego Bertie, dio a conocer detalles de los últimos días del cantante, en el que señaló que canceló una presentación que tenía debido al malestar de garganta que presentaba. Además, señaló que no solo tenían una relación de trabajo, sino que eran amigos.

“ Yo no he tenido solo una relación de trabajo con él, hemos hablado de todo y te puedo decir que Diego amaba la vida, a su familia, a sus hijos, le encantaba estar rodeado de sus hermanos, de sus amigos. A mí me decía que le recordaba mucho a su papá ”, indicó.

En otro momento, el manager confirmó que el cantante tenía pareja, aunque desconoce si ellos se encontraban juntos al momento del deceso. “Sí hablé con él esta mañana, pero por mensaje de texto, por chat”, precisó. Carlos Sánchez.

