Hospital Lincoln de Nueva York operará a niña peruana con una malformación congénita en su rostro

Hospital de Lincoln en Nueva York operará a la menor peruana.

Caring & Loving Foundation, en colaboración con el hospital NYC Lincoln, operarán a la niña peruana Margarita, quien sufre linfangioma cervicofacial, multiquístico. Debido a que en el Perú no contaban con ese apoyo, la organización estadounidense logró que la menor, en compañía de su madre, sean llevadas hasta la ciudad neoyorquina para que se someta a un tratamiento quirúrgico.

“Muchísimas gracias a la fundación que me está apoyando, estoy bastante agradecida. Desde que nació me he dedicado a ella y gracias a Estados Unidos por apoyarme. Margarita se cohíbe, a veces está cansada, por lo que hemos un poco incómodo. Espero que con una cirugía la puedan operar y mejorar la calidad de vida”, manifestó Zenaida, madre de la niña.

La progenitora de Margarita dijo que aún desconoce cuánto será el tiempo que se queden en Estados Unidos para que la operación sea un éxito, aunque se estima que será un aproximado de 20 días. En Perú, la mujer tiene otra hija mayor. Asimismo, pidió a otras madres que se encuentran en la misma situación que ella que sigan luchando.

“En Perú hay varios casos así. Salir del Perú no fue fácil, por lo que agradezco a la fundación”, dijo.

Este lunes, Margarita, que tiene 14 años, empezará sus citas con los médicos del NYC Lincoln para comenzar el proceso de cirugías y tratamiento para mejorar su calidad de vida.

La fundación Caring & Loving Foundation se ha hecho cargo de la logística, haciendo eventos sociales para recaudar fondos para los gastos de viaje y estadía de la menor y su madre.

Margarita Guerra con su mamá en el hospital Lincoln de Nueva York.

“ES UN MILAGRO”

Sady Palma, la directora de Caring & Loving Foundation -quien fue recibir a Margarita y a su madre al aeropuerto-, explicó que todo el proceso había sido un milagro para Margarita.

“Gracias a grandes personalidades como el NYC Lincoln y organizaciones alrededor del mundo que apoyaron el caso de Margarita. Yo estoy agradecida con el Lincoln, los doctores y todos los que están alrededor”, sostuvo.

El doctor Lewis W. Marshall, que estará en todo el proceso quirúrgico para ayudar a la menor, expresó que hay especialistas en el hospital que pueden hallar el tumor y luego se estudiará qué se puede hacer.

“También tenemos especialistas en cirugías faciales y pediatrías, así como enfermeras que estarán cuidando a Margarita. Cuando tengamos todo los exámenes hechos, luego planearemos qué hacer y seguiremos con eso. Estamos felices de ayudar”, explicó.

Por su parte, la doctora Lilian Díaz dijo que estaban muy felices de que podrán cuidar de Margarita, y harán todo lo posible para que puedan operarla.

“Tenemos excelencia médica para ayudar a la familia de Margarita y a su familia, y haremos lo posible para que sane su boca”, comentó.

Finalmente, la directora de operaciones del NYC Lincoln declaró lo siguiente: “Nuestra misión es siempre ayudar a la comunidad (hispana). No sé (cuánto tiempo estará aquí)”.

Cónsul general adscrito, Jorge Izaquirre Silva, habla sobre operación de Margarita.

CONSULADO PERUANO AYUDÓ EN LA VISA

Palma contó que el consulado peruano en Nueva York ayudó para que la menor y su madre peruana obtuvieron la visa para Estados Unidos. Jorge Izaquirre Silva, cónsul general adscrito, comentó cómo había sido todo el proceso.

“He venido en reemplazo de la cónsul general, la embajadora Marita Landaveri, quien se encuentra con descanso vacacional. Quería enaltercer a la fundación, que tiene una labor muy ardua, ayudando a los niños pobres y alta vulnerabilidad que necesitan un tipo de emergencia y así ubicamos a Margarita Guerra en Perú y así fuimos intermediarios para que pueda conseguir una visa humanitaria en la embajada de Estados Unidos en Perú” , comunicó.

Izaquirre Silva agregó que la embajada del país norteamericano atendió el llamado y gestionó rápidamente la visa humanitaria.

“Ahora se inicia un proceso muy importante para que tenga calidad de vida en Perú. Nosotros, como oficina consular extranjera en Nueva York, tenemos una función encomiable, que es aliviar el dolor de nuestra comunidad en situación de vulnerabilidad. En el caso de Margarita, recibirla en Nueva York es un honor y vamos a contribuir en su proceso de mejora y que yo esté presente aquí, genera un sentimiento muy especial en su mamá, Zenaida, y en su hija. Quería extender mi reconocimiento personal e institucional, a nombre del Perú, al equipo médico por hacer realidad este proceso”, finalizó.

