“He vendido 650 medallas a chatarreros para tratarme el cáncer”, el duro testimonio del fondista César Hinostroza

El cáncer no espera. Esta mañana se conoció el duro momento que está viviendo César Hinostroza, un reconocido atleta que por más de 20 años trajo grandes laureles a nuestro país. Pese a que se retiró hace bastante tiempo, “El hijo ilustre de Huacho”, se convirtió en un gran ejemplo para la juventud.

Durante una entrevista con el programa Buenos Días Perú, el fondista de talla internacional, contó el drama que lo aqueja desde que le diagnosticaron cáncer a los huesos. Lamentablemente, César no cuenta con los medios necesarios para costear esta terrible enfermerdad.

Ante esta dura situación por la que atraviesa, no ha tenido más reparo que desprenderse de lo que más ha amado en este tiempo: sus medallas. Así es, César contó que tras casi dos décadas de correr, ha obtenido cerca de 750 medallas. Sin embargo, para poder costear el cáncer ha tenido que vender 650 a los chatarreros.

Lo que más le ha dolido a Hinostroza, es que solo alcanzó obtener 200 soles (60 dóláres) por la venta de estas medallas, el cual para él han tenido un enorme significado en estos largos años de preparación.

“El año pasado me detectan cáncer a los huesos al sentirme tan desesperado porque no contaba con los medios económicos, tuve que vender mis medallas. Tenía cerca de 750 medallas. Estoy sufriendo mucho por esta enfermedad, cada minuto que pasa se me caen las lágrimas porque recuerdo cada medalla que he vendido a los chatarreros Hoy en la actualidad únicamente me quedan 40 medallas, justamente para salvarme del cáncer tuve que hacerlo, pero aunque no lo creas solamente me dieron 200 soles por la cantidad de medallas que puede vender”, expresó muy acongojado.

César, además, relató que el dinero recaudado por las medallas no le alcanzó para realizarse ni siquiera los examenes más básicos, razón por la cual hasta la fecha no ha podido iniciar ni una quimioterapia, ni realizarse alguna tomografía o resonancia.

“ No estoy llevando ningún tratamiento para el cáncer porque es carísimo . No tengo familia que me apoye solo mi madre de 71 años de edad. Actualmente, estoy solicitando a las asistentas sociales que apoyen a mi madre para que pueda obtener su pensión 65. Además de que la inscriban en el SIS”, expresó.

En su caso, aseguró que el Sistema Integral de Salud (SIS), hasta el día de hoy, no lo han contactado para empezar su tratamiento. Sin embargo, hay médicos de Huacho que lo han ayudado, pero los exámenes que se le ha practicado son solo los básicos.

DE GRAN DEPORTISTA A MENDIGO

César Hisnostroza, contó que en la actualidad se encuentra pidiendo dinero a la gente y a pesar de que le ayudan porque lo conocen y saben de su trayectoria, no le alcanza para cubrir los principales gastos de su hogar y menos de los médicos.

“Hoy me encuentro por las calles mendigando pidiéndole a las personas 10 céntimos, un sol, se me caen las lágrimas por esta realidad que estoy viviendo. He recibido apoyo de gente de Cañete, de Lima, de la Selva. Hasta el momento he podido ahorrar 1 970 soles gracias a todo el apoyo de las personas, pero aún es poco”, añadió.

Sin embargo, el momento más duro de esta entrevista en cuando contó entre lágrimas que está deshauciado y que es su madre la que más sufre con esta determinación.

“La noticia que me han dado es que estoy desahuciado. Mi madre está destrozada, solamente sé que Dios me va a curar, me va a salvar. Cuánto quisiera volver a las pistas, se me caen las lágrimas cuando veo a mis amigos en los videos corriendo, cuando veo a Luis Ostos ganó en España”, sostuvo.

LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE ES LA FE

Al conocer el duro testimonio de nuestro fondista, la teniente alcalde de la municipalidad de Lima, indicó que empezaría a apoyar a César Hinistroza, para obtener otra opinión médica, a fin de que pueda ser nuevamente evaluado.

Sin embargo, lo que a él le preocupa es la salud de su mamá y su situación económica es por eso que hizo un llamado a las autoridades para que atiendan su caso lo más pronto posible.

Antes de culminar, agradeció a las personas que lo están ayudando y solicitó a las autoridades que revisen su caso a fin de que pueda ser atendido. “Yo puedo estar sonriendo ahora, puedo conversar, pero los dolores son intensos”, aseveró.

