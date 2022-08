Antonio Cartagena es rechazado en concierto: “Paga la pensión de tus hijos”, le gritó el público.

Asistentes en discoteca de Los Olivos le gritaron que sea buen padre a cantante peruano.

El cantante peruano jamás se imaginó vivir una experiencia tan desagradable durante una de sus presentaciones. Al parecer, el no ser un padre responsable y que las madres de sus hijos lo denunciaran en televisión nacional, esta vez le pasó la factura al salsero.

El hecho ocurrió este fin de semana largo, exactamente el 28 de julio, durante un concierto que ofreció en una conocida discoteca de Los Olivos, hasta donde acudieron decenas de personas en busca de diversión.

Según las imágenes presentadas en la última edición del programa Magaly Tv La Firme, desde que el intérprete de “Mi propiedad privada” pisó el escenario, el público le empezó a exigir que sea un buen padre.

“Pasa la pensión” y “Paga la pensión”, fueron los gritos del respetable hacia el intérprete, en este local de Lima Norte. “Ese es el precio por lo tan mal que se comportó con sus amantes y parejas extramatrimoniales”, comentó la periodista de ATV.

Asimismo, la “urraca” dijo que esta actitud de la gente, es una forma de descalificar al artista por su mal comportamiento con sus exparejas y madres de sus hijos. “Esto deben darse cuenta los famosos, que el público, los ciudadanos, ya no se están haciendo de la vista gorda con este tipo de temas”, agregó Magaly Medina.

Por otro lado, la figura de ATV, advirtió, que esto es lo mismo que le puede pasar a Ronald Hidalgo, quien actualmente está enfrentado con su expareja y madre de su hijo, o a cualquier otro artista que no se comporte como un caballero, un hombre responsable.

PRUEBAS DE ADN

Como se recuerda, en noviembre del 2021 y al mismo estilo que Andrea Llosa, Magaly Medina intentó revelar si la hija de Roxana Valiente era también de Antonio Cartagena. Esto tras hacerle una prueba de hermandad a la hija de Vanessa Tenorio, cuyo padre es el cantante.

El caso fue conocido por muchos años y la conductora de TV siguió de manera constante la historia de Roxana Valiente, por lo que tenía plena convicción de que la expareja del cantante estaba diciendo la verdad, sin embargo, lo inesperado sucedió.

Al intentar leer los resultados de la prueba de ADN, Magaly Medina no pudo ocultar sus sorpresa y se quedó pasmada. Se quedó en shock literalmente mientras leía y releía el documento. Según esta prueba, las hijas de Roxana Valiente y Vanessa Tenorio no son medio hermanas. Es decir, la pequeña de Roxana no sería hija del cantante.

Tras hablar frases entrecortadas por no poder descifrar lo que estaba leyendo pasó de inmediato a un corte comercial.

Tras regresar del corte comercial, Magaly Medina señaló que se había quedado en shock, pues no podía creer lo que estaba leyendo.

“Me he quedado en shock. Yo no hago programas con pruebas de ADN y no sé lo que pueda pasar porque si yo he iniciado junto a ella esta lucha es porque creo en Roxana Valiente y creo en las mujeres como ella”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, resaltó que ella no sabe leer un resultado de ADN, es la primera vez que lo hace, por lo que prefirió pasar a cortes comerciales para tener las cosas más claras.

“No creo que mujeres dediquen tanto tiempo y peleen tanto por algo que consideran una mentira. El sobre (con la prueba de ADN) ha permanecido sellado y ninguno de nosotros ha tenido acceso a esta información y no ha podido leer los detalles”, señaló.

Por su parte, Roxana Valiente indicó que no cree en los resultados y continuó asegurando que Antonio Cartagena es el padre de su hija, por lo que seguirá pidiendo que el cantante reconozca a la menor.

Magaly Medina le informó a Roxana que ella es libre de sacar otras pruebas en otro laboratorio, a lo que Vanessa Tenorio, de inmediato, resaltó que ya no permitirá que le hagan otra prueba a su hija, pues ya cumplió con apoyar a Roxana.

Cabe recordar que en una entrevista para DÍA D, el cantante señaló que no estaba seguro que era el padre de la hija de Roxana Valiente.

