Magaly Medina le ofrece pagar prueba de ADN a Antonio Cartagena: “Si dices que no es tu hija, no tienes que temer”

Magaly no dudó en poner en aprietos al cantante salsa. (Foto: Instagram)

Magaly Medina, conductora de Magaly TV, La Firme, se mostró indignada por el caso del cantante Antonio Cartagena. Sus dos exparejas, Vanessa Tenorio y Roxana Valiente, lo acusan de no hacerse responsable económicamente de sus hijas.

Vanessa Tenorio está a la espera que el artista cumpla con la manutención de su hija de cuatro años, además de pagar los 14 mil soles de devengados correspondientes al periodo 2017-2018.

Por otro lado, su expareja Roxana Valiente le exige que se someta a una prueba de ADN de una vez por todas.

“Estoy esperando que se dé ese bendito ADN para que se pueda comer sus palabras. Me estoy controlando como mamá”, le dijo indignada a Magaly Medina.

Días atrás, el salsero confesó en una entrevista con Día D que nunca sintió amor por ninguna de las pequeñas . Incluso, que no estaba seguro de ser padre de una de ellas, pese haberle dado ya su apellido.

“Está mi duda. Quiero hacerme la prueba de ADN, los rasgos no concuerdan”, indicó en su momento.

Ante ello, la madre respondió indignada que su duda proviene de un hecho banal. Sucede que la menor de dos años no tiene la piel morena como Antonio Cartagena, lo que hizo que él sospechara de su paternidad.

“Me siento feliz que no haya salido parecida a él (...) Algunas personas tienen prejuicio por los colores. O sea, el negro tiene que tener hijo negro”, le contestó.

Ahora que Roxana Valiente está dispuesta a pagar una prueba de ADN para comprobar que la niña sí es su hija, Antonio Cartagena no ha mostrado intención de someterse al examen.

Ante esta situación, la popular ‘Urraca’ se dirigió a Antonio para invitarlo a realizarse la prueba de ADN de manera gratuita, puesto que todos los gastos serán cubiertos por el programa.

“Antonio Cartagena si tú dices que no es tu hija, no tienes nada que temer, te pagamos la prueba si no tienes plata. El programa te paga la prueba, vamos y te la pago. Hazte la prueba de ADN”, expresó Medina.

“Si ustedes deciden hacerle la prueba de los cromosomas a las niñas para callarle la boca a este señor (y comprobar que son hermanas), acá la producción del programa igual se lo pagamos”, agregó.

CREE QUE NO ES UN BUEN PADRE

Magaly Medina se mostró bastante fastidiada por las declaraciones de Antonio Cartagena, quien aseguró que jamás sintió amor por sus hijas, ni por las mujeres con las que alguna vez estuvo.

Tras analizar sus palabras, la periodista de espectáculos arremetió contra el cantante por expresarse de una manera tan fría. “¿Cómo pueden haber personas que hablen así de sus hijos?”.

Pero no solo eso, también lo tildó de ser un “mal padre” por no preocuparse por las pequeñas, de cuatro y dos años, durante todo este tiempo.

“Él quiere pintarse como un ser humano consciente, un buen padre; pero no lo es, absolutamente, y el decir esas palabras tan duras sobre dos criaturas, me parece sumamente insensible”, criticó la ‘Urraca’.

¿QUIÉN ES ANTONIO CARTAGENA?

Antonio Cartagena es un cantante peruano de salsa. Nació un 7 de agosto de 1971, en la provincia Constitucional del Callao, Bellavista, Perú .

Aunque inició su carrera musical a los 19 años, logró gran aceptación con las canciones ‘Necesito un amor’, ‘Ni siquiera’, ‘Sin ti’ o ‘Propiedad privada’.

Ha compartido escenario con Oscar D’ León, David Pabon, Max Torres, Eddie Santiago, Willie González, Cano Estremera, Orquesta Los Adolescentes, Miles Peña, entre muchos otros.

SEGUIR LEYENDO: