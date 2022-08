Expareja de Ronald Hidalgo rechaza acusaciones y muestra pruebas: “Él no me deja ver a mi hijo”

Expareja se disputa la tenencia de su único hijo.

Ronald Hidalgo, el popular Juan Gabriel de ‘Yo Soy’, está metido en un escándalo mediático donde lo acusan de infiel, alcohólico y hasta de mal padre. Así lo denunció su expareja, quien también lo culpa de haberse llevado a su único hijo hace más de diez meses, sin permitirle visitarlo.

Visiblemente nerviosa, Lisset Cárdenas conversó con Magaly Medina, quien le mencionó la serie de problemas que había señalado el imitador ante los medios de comunicación. “Él señala que tú tenías descuidado a tu hijo, que incluso no estaba sano, no cumplías con tu rol de madre”, señaló la periodista.

“Mi hijo siempre ha sido grande y gordito, el doctor me decía que tiene un peso ideal para su estatura. Cada año le hacía sus exámenes, él cumple años en mayo y máximo en agosto lo llevaba a su control anual. Solo una vez me indicaron que su hemoglobina estaba baja, pero incluso lo llevaba a su terapia física”, señaló la angustiada mujer.

Ante ello, la “urraca” mostró una serie de documentos que tenía sobre su escritorio, que serían las citas y recetas médicas alcanzadas por la denunciada. “Aquí podemos ver los papeles, solo faltan los vouchers de pago”, precisó la conductora.

Asimismo, el programa Magaly Tv La Firme, mostró públicamente algunos videos de las constantes visitas de la expareja de Ronald Hidalgo a su domicilio, con el único objetivo de ver a su hijo. Sin embargo, se observa como es rechazada por la familia del “Juan Gabriel” peruano y le niegan la oportunidad de compartir momentos con el menor.

En la última edición del programa de ATV, también indicaron que Lisset Cárdenas, fue denunciada por Ronald Hidalgo por maltrato psicológico a su pequeño. “Yo recién me entero que tenía esa demanda, cuando me acerco a la comisaría a pedir apoyo para que me permitan visitar a mi hijo”, relató la implicada.

Magaly Medina mostró dos cartas notariales donde el artista le pide dejar de mencionar a su madre en todo el escándalo mediático que vienen atravesando por la tenencia de su hijo. Del mismo modo le solicita unas placas de unos exámenes que le realizaron al menor.

“¿No te puede pedir estas placas con una simple llamada telefónica?”, fue la consulta de la “urraca” a la madre del hijo del imitador, a lo que la mujer le respondió que él nunca la llama y cuando ella se quiere comunicar no puede, porque le dieron el número de un celular que actualmente no se encuentra operativo.

Pero eso no es todo, también existe una segunda carta notarial, donde Ronald Hidalgo le solicita la devolución de los artefactos que compró mientras vivían juntos. En el documento se detalla que exige se le entregue desde la cama, hasta el microondas, que adquirió con facturas.

“Que ridículo, cómo te va a pedir las cosas que compraron cuando compartían un hogar, eso no se hace”, sentenció la periodista.

A pesar de la breve discusión que Magaly Medina tuvo en vivo con la abogada de Ronald Hidalgo, Lucy Cabrera, el imitador se quedó para declarar a la cámara de los “urracos”, a quienes indicó que de su vida personal no brindará detalles.

Lo que sí comentó, es sobre el dinero que la madre de su hijo le solicitaba como manutención del menor: “Quería 1000 soles y que yo pague todo, salud, comida y vestimenta y quería que yo lo tenga los sábados y domingos y yo trabajo los sábados y domingos, o sea ella quería los 1000 para ella”, indicó.

