Tepha Loza sorprende con contundentes mensajes en medio de los rumores sobre su ruptura con Sergio Peña

Tepha Loza y Sergio Peña habrían terminado su relación. (Foto: Instagram)

Los rumores sobre la ruptura entre Tepha Loza y Sergio Peña cada vez están más fuertes. Unas recientes publicaciones de la hermana de Melissa Loza harían suponer que son indirectas para el deportista, quien a su vez no se queda atrás con sus publicaciones. No se sabe en sí la razón del final de este romance que habría durado poco tiempo, pero hasta ahora ninguno de los involucrados se ha pronunciado para detener estas afirmaciones.

Incluso los propios usuarios de las redes sociales y seguidores no dudan en especular sobre ello, mientras que otros escriben en las publicaciones de Tepha Loza dándole ánimos y pidiéndole que siga adelante, haciendo referencia a su relación con el deportista.

Como se recuerda, Sergio Peña se mostró con dos guapas rubias en una discoteca española. Aunque Peña borró rápidamente la historia de su “juerga”, sus seguidores grabaron el momento y se hizo público en otras cuentas.

PUEDES LEER: Sergio Peña y Tepha Loza: La historia de su corto amor que habría llegado a su fin

Pero eso no sería todo, ya que el mediocampista habría hecho sonar las alarmas con una canción que se le escuchó corear: “De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial, lo que se va, se va. Conmigo no te equivoque, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más”.

Se trata de la canción MAMIII, de Becky G, y KAROL G. ¿Una indirecta a Tepha Loza?

LOS MENSAJES DE TEPHA LOZA Y LA RESPUESTA DE SUS FANS

La modelo tampoco se queda atrás y ha hecho una serie de publicaciones que hacen suponer que su corazón no anda bien. Los últimas días ha subido fotos dándose aliento e indicando que su esencia debe ser valorada.

“Todo tiene una belleza que no todos pueden ver”, publicó Tepha este 31 de julio. El 30 escribió: “Never stop shining, take care of that essence that characterizes you (Nunca dejes de brillar, cuida esa esencia que te caracteriza)”. El 28 posteó: “Keep going, Keep your self (Sigue adelante, mantente a ti mismo)”.

Todos estos mensajes han sido relacionados con su supuesta ruptura con Sergio Peña, y los mensajes solidarios no se han hecho esperar. Sin embargo, el post que casó más revuelo es que publicó el 27 de julio: “Nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque en el fondo no lo entendamos”.

“La vida es un aprender constante, no te lamentes de nada, eres joven, te falta mucho por vivir, lo que no es para ti, no es, enamórate de quien se enamore de ti, es mejor si no tiene ningún tipo de ataduras, un hombre completamente libre. Felicidades a seguir en la vida”, escribió una usuaria.

“El problema con Peña es que es un chico inestable y aburrido, Por eso no dura su relación con sus parejas, Tepha necesita un hombre maduro y que le brinde estabilidad emocional y seguridad, eso lo hacía su antigua pareja el chileno por eso con el duro bastantes años”, dijo otra.

“Ya no estás con Peña, di! Esas cosas pasan”, “La vida te debe depara algo lindo para ti, con tu juventud piensa que puedes viajar conocer, y que tu negocio le vaya perfecto....luego vendrá el amor solito que te ame y te cuide”, “Hermosa Tepha siga con esa actitud hermosa”, se lee en los comentarios de la modelo.

Foto composición: Infobae Perú.

CONFIRMARON SU ROMANCE EN ABRIL

Cabe indicar que la relación entre Sergio y Tepha inició solo hace unos meses, en medio de mensajes a través de sus redes sociales. Finalmente tras conocerse, la pareja confirmó su romance en el mes de abril.

“Estoy feliz, pero quiero cuidar esto, me ganó la emoción, es que hace tiempo que no siento una ilusión tan grande y es una ilusión bien bonita”, señaló en aquella oportunidad a América Espectáculos.

“No queremos exponernos, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, añadió. Incluso, viajó a Europa para verlo y conocer a su familia. “Sí, viajé. Fue súper lindo, atento, muy maduro, un tipo A1, es un tipazo y es una papá súper presente”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: