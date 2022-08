Michael Succar contó la verdad del rechazo de Matías Succar a Universitario y Pedro García explotó

Michael Succar y Pedro García se pronunciaron por la elección de Matías Succar por irse a Mannucci.

Universitario de Deportes perdió a Alex Valera hace unos días luego de que se concretara su fichaje por el Al-Fateh de Arabia Saudita. Un tema que se habló por varios días luego de que el cuadro ‘crema’ no pudiera fichar a algún jugador en su reemplazo. En ese sentido, Michael Succar contó el motivo por el que Matías Succar, su primo, rechazó a la entidad de Ate para irse a Carlos A. Mannucci, lo cual provocó una efusiva reacción de Pedro García.

“Conozco los detalles. Todos saben los motivos del interés de la ‘U’ por Matías y lo único que puedo decir al respecto es que eso de “no quiso ir pese a que se hizo todo lo posible” no es para interpretarlo de esa manera. Pero el motivo principal no ha sido económico ni de forma, sino de fondo. Y este ha sido familiar”, aseguró Michael en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

En eso, García dedujo el motivo y dijo: “para evitar ir donde juega su hermano”. José Chávarri entendió la postura del delantero. “No competir con él porque juegan en el mismo puesto. ¿Cuántas veces ha habido esa clase de competencia?”, se preguntó.

Matías Succar y Alexander Succar luego de un Municipal vs San Martín del 2017. | Foto: Instagram

Pedro insistió en el asunto, aunque al principio intentó ser cauto. “Yo diría que es un tema hermoso, sin cuestionar la decisión de un jugador que incluya un razonamiento familiar para decidir a dónde va”, declaró.

Diego Rebagliati también entró en el debate y se percató que cuando sucedió esa propuesta a Matías, Valera aún continuaba en el club ‘merengue’. “En el momento de la decisión estaba Valera en el club, distinto a lo de hoy”, mencionó. “Ni si quiera existía el acercamiento de Al-Fateh”, agregó Michael. “La competencia era por ser el segundo delantero”, aseguró Chávarri.

García no se quedó conforme en cómo iba el tema y explicó su postura con el siguiente ejemplo: “Un asesor pudo haberle dicho: ‘es la ‘U’ con Mannucci, ¿eres loco? El debate es entre los dos y ¿lo estás pensando? ¿Tu crees que la ‘U’ te ofrece un contrato todos los días? Puede ser la única oportunidad de tu vida que la ‘U’ te ofrezca un contrato. ¿Cómo vas a comparar una oferta de Mannucci con una de la ‘U’? Abraza a tu hermano antes, durante y después de los partidos juegue quien juegue. Y en una de esas, porque así es el fútbol, termina jugando no por él, sino con él, entrando por un compañero y compartiendo minutos en la cancha”, concluyó.

El periodista es primo del futbolista que eligió a Mannucci por encima de la 'U'. Pedro García dejó un mensaje por esta decisión. | Video: Movistar Deportes Perú

En efecto, desde el entorno de los ‘estudiantiles’ manifestaron que tuvieron la intención de reforzar el ataque. Lo hicieron solo en el mediocampo por partida doble (Jordan Guivin y Claudio Yacob), aunque la ofensiva también estuvo en la mira. Sin embargo, tanto Manuel Barreto, director deportivo, y Carlos Compagnucci, entrenador, comunicaron en conferencias de prensa que hicieron todos los esfuerzos posibles, pero los futbolistas ‘mapeados’ los rechazaron.

“Hemos tratado de incorporar en las diferentes líneas, pero no se ha podido. No pudimos, simple. Hubo situaciones en la que hemos estado negociando y no se llegó a buen puerto. Yo siempre digo si tengo un buen futbolista, aunque el puesto esté ocupado, a mí me gusta tenerlo después creo que habrá competencia en el plantel. Si había alguien que tenía posibilidad de venir, no nos eligió en su momento”, indicó el DT argentino.

La ‘Muñeca’ fue en esa misma línea, aunque lo cierto es que Universitario no pudo reforzarse con un elemento para el centro de la delantera. Matías eligió a la escuadra trujillana con el fin de que su hermano Alexander, en ese entonces, se viera perjudicado o para evitar alguien quedara relegado al banco de suplentes por culpa del otro.

SEGUIR LEYENDO