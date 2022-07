Las polémicas y escándalos que marcaron el primer año del Congreso de la República

“El Congreso de la República siempre se supera a sí mismo”, dicen varios usuarios en las redes sociales, donde día a día se comentan no solo los últimos acontecimientos referidos a Pedro Castillo, sino también a un Congreso de la República, más allá de ser un ente vigilante del actual gobierno, ha manejado su propia agenda de intereses en donde el peruano común ha sido el más perjudicado. Este nuevo partlamento también ha pasado por el escrutinio público y las polémicas y leyes aprobadas en estos 365 días le han valido para el más del 80% rechace categóricamente el accionar del Poder Legislativo.

Pero no solo eso, ya que son varios los parlamentarios que han decepcionado a sus votantes por las posturas que han adoptado una vez que consiguieron una curul.

El politólogo, Juan Carlos Requena, opinó sobre la actuación de los parlamentarios en este primer aniversario.

“En balance y esto lo muestran las encuestas de opinión, creo que el Congreso no ha sabido diferenciarse de las cosas que hace el Ejecutivo, entonces hubo decisiones que han hecho retroceder muchas cosas que ya estaban encaminadas, como por ejemplo, el tema de la Sunedu, hubo reglamentaciones problemáticas, hubo falta de voluntad por desarmar algunos casos del Ejecutivo como la tercerización y paralelamente han ocurrido algunas cosas positivas como la elección de integrantes del BCR, el cual ha sido la mejor en los últimos 20 años. Poniendo al margen las controversias y elecciones, se ha puesto coto algunas iniciativas complicadas del Ejecutivo como la designación de facultades. Hubo algunas cosas positivas, pero en cuestión de balance son menores frente a las cosas buenas”, expresó.

“El liderazgo de la nueva Mesa Directiva del Congreso, tiene que plantear una nueva posición clara con respecto a las cosas que hace el Ejecutivo, esta idea de contrapeso lamentablemente ha sido solo parcial y en el caso un sector del Parlamento prefiere no mirar lo que está pasando en la PCM, incluso muchos de ellos se convierten en cómplices el nuevo liderazgo del Congreso tendría que diferenciarse de esta complicidad y tener una labor de control político porque la verdad la cantidad de legislación nueva que se requiere es muy limitada en términos globales. Sin embargo, el rol principal en estas circunstancias parte más por darle un peso mayor al control político”, agregó.

A continuación algunos momentos controversiales y polémicos de este Congreso:

Vista general del hemiciclo del Parlamento peruano durante una sesión celebrada en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

Congresista Sigrid Bazán se avergüenza de este parlamento

“Estoy bastante decepcionada de este Congreso. (…) A mí lo único que me importa —y creo que a mi bancada— es que nos escuche la gente, ese 70% de gente que cree que este Congreso es un circo. A mí me avergüenza este Congreso”, dijo la legisladora en diciembre del 2021 mientras comentaba en el Hemiciclo.

María Agüero: “El sueldo de congresista no me alcanza”

En una ocasión, la legisladora María Agüero, de Perú Libre, por la región Arequipa, indicó que su sueldo de S/ 15.600 no le alcanzaba para costear sus labores en el Congreso de la República y sostuvo que el monto que gana mensual no es suficiente para sobrevivir en Lima.

“Ustedes saben que soy transparente, le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista). No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, declaró en una entrevista con Radio Yaraví.

María Agüero critica el sueldo que percibe como congresista.

Isabel Cortez defiende a Castillo por reuniones en Sarratea

“Todavía no se sabe si son empresarios quienes han ido ahí (a Breña), de repente son los de fútbol de Alianza Lima. A ciencia cierta no se sabe quiénes han ido ahí, hay que esperar a que se investigue. No podemos hacer comentarios adelantados mientras no haya una investigación clara”, declaró a fines de noviembre pasado ante los cuestionamientos por el domicilio de Sarratea.

Isabel Cortez asegura que personas desconocidas se asoman a su casa en moto lineal. Foto: Andina

Reunión secreta de Alva en hotel de Miraflores

Según informó el semanario “Hildebrandt en sus trece”, la reunión del 9 de febrero de 2022 en un hotel de Miraflores, donde María del Carmen Alva se reunió con varios congresistas de bancadas de oposición, fue también para evaluar opciones como la vacancia y la acusación constitucional para sacar del cargo al presidente Pedro Castillo.

María del Carmen Alva brinda su último discurso como presidenta del Congreso

Giampietri tilda de terrorista a Guillermo Bermejo

Luis Giampietri, vicealmirante en situación de retiro, acusó al congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo por intento de asesinato en 2006. Aseguró que los planes también eran intentar asesinar al expresidente Alan García. “Era un magnicidio que quería hacer contra mí y contra el expresidente García”, dijo.

Además, aseguró que existe un parte policial, el cual entregará al Congreso, en el que, según menciona, se encontró 50 kilos de ANFO y dinamita en la vivienda, el hoy congresista.

Luis Giampietri | Imagen: Canal N

“Cállate, terrorista boca sucia”, el insulto de Patricia Chirinos a Bermejo

Durante una sesión en el hemiciclo, Guillermo Bermejo le respondió a Luis Giampietri, quien en pleno homenaje a los héroes de Chavín de Huántar en la Plaza Bolívar acusó al parlamentario de intentar asesinarlo a él y al desaparecido expresidente Alan García.

En ese momento, Patricia Chirinos, le gritó “terrorista boca sucia”, provocando que los integrantes de la bancada de Perú Libre reclamaran airadamente.

Patricia Chirinos solicitó ubicar a Yenifer Paredes, quien se encuentra no habida, a pesar de que su abogado precisó que se encuentra en el país. Foto: Andina

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán cuestionados por su viaje a la India

Alejandro Cavero, Sigrid Bazán y Rosángella fueron cuestionados por el viaje que realizaron a la India. Lo que causó grandes críticas por parte de la ciudadanía, fueron las diversas fotos que compartieron en redes sociales, ya que ellos viajaron con el dinero del Estado. Sin embargo, los parlamentarios aseguraron que era necesario ese viaje porque es importante que puedan enriquecer su formación mediante actividades de gran valor cultural y en convenio con otros países para así generar un mayor aprendizaje.

Usuarios critican viaje de parlamentarios a la India|Fuente: Twitter.

Dos mociones de vacancias fallidas contra Pedro Castillo

Recordemos que el primer pedido para declarar la vacancia del cargo de presidente de la República, Pedro Castillo, se dio en noviembre 2021, pero no alcanzó los votos suficientes. La segunda moción se registró en febrero de este año y sucedió el mismo panorama, no alcanzó los votos.

Óscar Zea acusado por homicidio en Puno

El exministro de Agricultura, Óscar Zea Choquechambi, fue nombrado en el cargo en febrero de 2022 por el presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, fue dos veces acusado de homicidio.

De acuerdo al reportaje que emitió Panorama, Zea fue detenido y ha estado preso en dos ocasiones por el presunto asesinato de Edwin Richard Parisuaña Quispe y Paulino Zeballos Huacasi. Sin embargo, cabe indicar que ha sido absuelto en ambos casos.

El exministro del Midagri, Óscar Zea, fue cuestionado por su actitud durante el paro de transportistas.

“Los Niños” del Congreso

La empresaria Karelim López reveló ante la Fiscalía que existe un grupo de parlamentarios de Acción Popular (AP), que integrarían una supuesta organización criminal que opera desde el MTC denominada “Los Niños”.

Los primeros dos nombres revelados fueron Raúl Doroteo (Ica) y Juan Carlos Mori (Loreto). Luego salieron a la luz los nombres de Jorge Flores (Puno), Darwin Espinoza (Áncash) e Ilich López (Junín). Recientemente, se conoció que el sexto congresista es Elvis Vergara (Ucayali), según se conoció tras información del diario El Comercio.

Audio de María del Carmen Alva sobre Pedro Castillo

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. (…) El mismo García Belaúnde y mucho constitucionalista han dicho que son elecciones presidenciales que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera. Nosotros no tenemos por qué desaparecer”, refiere Alva Prieto en la conversación que se filtró en donde mencionó que vacarían al presidente Castillo.

Hernando Guerra en la playa

Durante una sesión del Congreso, en donde tenía que participar el parlamentario Hernando Guerra, por casualidad activó su cámara y se pudo observar que se encontraba en la playa disfrutando de las platas de Piura. El legislador generó una serie de críticas por su comportamiento, sobre todo por justificar su accionar al mencionar que “igual se dedicó a su trabajo”.

Nano Guerra García lamentó que haya tenido que trabajar los días que había planeado relajarse en la playa.

María del Carmen Alva y su discurso clasista

El Congreso trabajaba para “todos sin excepción, a nivel nacional, lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos, nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases”, expresó Alva durante la ceremonia de develación de una placa conmemorativa por el bicentenario del Congreso en Piura.

Edwin Martínez y sus partidos de fútbol

El congresista Edwin Martínez se mostró en contra de la propuesta de María del Carmen Alva de ampliar la legislatura, expresando que muchos parlamentarios tienen familias que atender y otras actividades a que dedicarse.

Incluso, el integrante de Acción Popular, señaló que por tener una agenda muy apretada por las labores en el Congreso, hace tiempo no juega un partido de fútbol.

“No pedí vacaciones, lo que dije es que no es necesario ampliar la legislatura, eso demuestra que no se es eficiente. Como cualquier profesional, tenemos familia. Yo hace mucho tiempo que no paso un día con mi hija, hace tiempo no juego un partido de fútbol y no converso con mis hermanos”, sostuvo en entrevista para Canal N.

Condecoración a Manuel Merino

El 21 de julio, el Congreso de la República realizó una ceremonia a cargo de la presidenta María del Carmen Alva, de Acción Popular. El evento “Condecoración a Personalidades” fue desarrollado en los Salones de la Presidencia del Palacio Legislativo.

Manuel Merino, denunciado constitucionalmente por la represión ejercida durante las movilizaciones de noviembre de 2022 que dejó dos muertos y más de 200 heridos, recibió la medalla de honor en el Congreso.

Manuel Merino homenajeado en el Congreso de la República.

María del Carmen Alva vs. Pedro Castillo

Un día antes de dejar el cargo como presidenta del Congreso, María del Carmen Alva lamentó la situación que vive nuestro país en el sector político, sobre todo por las denuncias contra Pedro Castillo.

“Que el presidente tenga 5 investigaciones es un escándalo y nos deja mal como país. Todo lo que está alrededor del presidente se está pudriendo, sale el tema de corrupción por todas partes. Entonces, yo le he pedido al presidente que se ponga a derecho, que colabore con la investigación por el bien de él y el de su familia. Yo ya le he pedido que renuncie”, expresó.

Recordemos que el pasado 26 de julio se eligió a una nueva Mesa Directiva del Congreso, luego de una segunda vuelta, la parlamentaria, Lady Camones fue elegida como la nueva presidenta del Poder Legislativo.

María del Carmen Alva aseguró que durante su gestión siempre escuchó y recibió en su despacho a todas las bancadas. Foto: Andina

Lady Camones jura como nueva presidenta de la República. VIDEO: RPP

