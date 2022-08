Franco Saravia, arquero de Alianza Lima, reveló que Yoshimar Yotún lo felicitó tras duelo ante Cristal

Franco Saravia lleva ocho partidos esta temporada con el equipo profesional de Alianza Lima y el último fin de semana tuvo su actuación más destacada, tras tener cuatro gran atajadas en el empate son goles ante Sporting Cristal. Por ello, habló con Radio Ovación sobre las sensaciones que tuvo tras su buen juego frente a los celestes en el Estadio Nacional.

“Fue un partido muy bueno por todo lo que traía, por el ambiente, por lo que peleamos los dos equipos, el estadio estaba lleno, sabíamos que eran puntos importantes para nosotros. Fue un partido lindo y el mejor que he tenido”, dijo a Radio Ovación.

“Sabemos que la posición del arquero es bastante complicada y uno tiene que estar preparado para demostrar cuando te toque. Uno está en un equipo grande, del que uno es hincha. Es fundamental estar centrado y demostrar”, agregó el portero blanquiazul de 23 años.

Asimismo, reveló que acabado el partido frente a Sporting Cristal, recibió la felicitación de Yoshimar Yotún tras sus buenas atajadas. “Me felicitó, me dijo que buena sacada la que hice, eso es lo que recuerdo. De ahí la adrenalina fue tan alta que no presté tanta atención pero después del partido me felicitó y eso es importante. Duarte también me felicitó y yo creo que también haría lo mismo más allá de la rivalidad que uno pueda tener en el campo porque somos compañeros de la misma profesión”. comentó a la radio.

Sobre el titularato en Alianza comentó: “Para mí, Ángelo es el arquero titular, él ha logrado muchas cosas este año y el año pasado, campeonato, selección. Ha venido tapando bien, lastimosamente tuvo una lesión que lo hizo parar. Será cuestión del comando técnico, yo tengo que seguir trabajando, seguir compitiendo y qué bueno que sea vea a los arqueros que venimos buscando oportunidad. No solo yo, lo que está haciendo Enríquez en Binacional es de admirar, lo que hace Zamudio en Huancayo también”.

SU ETAPA EN UNIÓN HUARAL

Durante la temporada 2020, Franco Saravia, fue prestado a Unión Huaral, donde atajó 9 partidos y según contó a Ovación esa experiencia le ayudo a mostrar el nivel que ahora tiene. “Siempre es importante para el futbolista tener minutos y tener continuidad, competencia, para que como jugador vayas agarrando experiencia y sumando cosas. Sirvió bastante para poder darme cuenta que hay cosas por corregir, en un campo de juego aprendes muchas cosas”, acotó.

“Es importante la comunicación de todo el equipo, el buen ambiente que se tiene en el entrenamiento para llegar a buenos términos. Con la mayoría de los defensas se tiene una buena relación y eso es importante, mientras más tengamos partidos mucho mejor para nosotros”, aseguró.

ÁNGELO CAMPOS LE HABLA MUCHO

El puesto de arquero, es quizás la posición donde no hay muchas rotaciones salvo cuando hay lesiones o suspensiones. Por ello, todos los arqueros deben estar preparados para cuando les llegue el momento, sin embargo, cuando el grupo es sano existe la comunicación y los consejos para preparar al compañero a que esté listo cuando le toque su oportunidad. Este es el caso de Ángelo Campos con Franco Saravía, así lo reveló este último al ser preguntado por la relación entre ambos: ““La relación con Ángelo es muy buena, así como con mis otros compañeros del puesto. Siempre Ángelo me ha hablado bastante, desde el año pasado, es una persona que te aconseja bastante, que te da confianza y eso es importante. Ángelo en el último partido me dijo algunos detalles del equipo rival que me ayudaron bastante, eso es bueno”. sentenció a Radio Ovación.

