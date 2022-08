Asesinan a otro líder indígena amazónico en Loreto

Genaro Comisario Bitap, líder Awajún.

Otro asesinato de un líder indígena amazónico fue reportado en la selva en las últimas horas. Esta vez le quitaron la vida de dos disparos a Genaro Comisario Bitap, líder Awajún. El hecho sucedió en la provincia de Datem del Marañón, provincia de Loreto.

Los familiares de Genaro Comisario, quién también era el presidente del Frente de Defensa del Distrito de Manseriche, exigen la presencia de la Policía Nacional y Ministerio Público para que realice las investigaciones y capture a los culpables.

En tanto, el subprefecto Denis Tangoa explicó el difícil contexto que se atraviesa en Villa Saramiriza, en el distrito de Manseriche, que no cuenta con comisaría y deberán esperar hasta el día siguiente ya que las autoridades deberán navegar seis horas por el río marañón hasta llegar a la zona.

Aunque la familia señala reconocer a la persona responsable del crimen, aún se desconocen las causas del homicidio.

Según el subprefecto Tangoa, luego de ser herido, el dirigente fue llevado por pobladores al centro de salud de la comunidad, sin embargo, el personal solo pudo confirmar su muerte.

“El jefe de serenazgo es familiar de la víctima y él me llamó a las 8:45 pm y me pidió apoyo para que las autoridades realicen el levantamiento del cadáver y que el cuerpo presentaba dos disparos. Me dijeron que lo llevaron al centro de salud, pero ya estaba muerto”, mencionó, según recoge RPP Noticias.

Otras versiones de indígenas del lugar recogidas por medios locales indican que: “lo mataron en la zona donde hay muchas actividades de narcotráfico y extracción de oro ilegal a cargo de colombianos y venezolanos”.

El líder estaría luchando contra esas actividades ilícitas y por eso la crueldad con que lo mataron, agregan.

“Ya se conoce que esas actividades mineras en muchos de los casos, son de tipo artesanal y semi-mecanizada con impacto elevado al no contemplar medidas de control y no cumplir con las regulaciones ni contar con supervisión gubernamental. Las consecuencias incluyen apertura de vías de acceso, deforestación, y contaminación en los ecosistemas acuáticos que afectan a la población local, incluso comunidades indígenas”, declaró un especialista al medio La Región, de Loreto.

FISCALÍA EN EL LUGAR

Un representante de la Fiscalía (Rolando Portocarrero) y dos agentes de la Policía Nacional de la comisaría de San Lorenzo, llegaron al lugar para las diligencias y proceder con el levantamiento del cadáver de Genaro Comisario Bitap

Rolando Portocarrero manifestó que la ronda campesina de la comunidad de Félix Flores, localizada a 45 minutos de Saramiriza, tendría retenido al presunto autor del crimen, quien será entregado a las autoridades para las investigaciones.

RECLAMAN ACCIONES FRENTE AMENAZAS

A mediados de julio, líderes indígenas de los territorios awajún y wampís, en la selva norte de Perú, pidieron a las autoridades “proteger y brindar garantías” a protectores ambientales y además denunciaron un ataque de mineros ilegales.

A través de un comunicado, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún explicó que, días antes, un grupo de cien personas ingresó en una asamblea de varias comunidades de este pueblo, cerca de la frontera con Ecuador, para “imponer su agenda pro-minera”, algo a lo que se opusieron.

La Defensoría del Pueblo se sumó al reclamo, al denunciar la situación de riesgo del defensor ambiental Hortez Baitug Waijai, un líder del pueblo awajun, y pedir a la Policía de Perú y a la Fiscalía de la Nación su “intervención inmediata”.

