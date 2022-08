Perú Libre continúa como “aliado del gobierno” de Pedro Castillo, confirma Guido Bellido

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. | Foto: Presidencia de la República

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, confirmó que su bancada sigue siendo un aliado del gobierno de Pedro Castillo, pese al fraccionamiento que ha sufrido este grupo parlamentario los últimos meses y los entredichos que tuvieron algunos de sus integrantes con miembros del Ejecutivo.

En un diálogo para Exitosa, el también expremier negó un supuesto canje de votos de su partido político contra la vacancia por ministerios. Además, manifestó que “el problema es que en el Perú hay una rectoría perversa”.

“No sé de donde sacas esa información, la realidad es una especulación, porque si no tienes una información que es así, no puedes aseverar. Creo que es importante, tener respeto por los otros, por la población”, precisó Bellido.

“¿Qué te hace pensar que es por votos? ¿Dónde? Perú Libre ha sido y es un aliado del Gobierno, nosotros hemos llevado al presidente de la República y cómo vas a decir que un cercano al Gobierno ha participado y por votos”, añadió.

En cuanto a la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el parlamentario expresó sus deseos de que el mandatario se tome su tiempo para optar por opciones que fortalezcan su gestión.

“El presidente debe evaluar y tomar las decisiones más acertadas en cuanto al nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Ministros. El nuevo premier debe presentar un equipo conformado con los que están en funciones y con nuevos elementos para fortalecer su Gobierno”, declaró.

Sobre quien debería reemplazar a Torres en su puesto, mencionó que dentro de su partido hay varios “suplentes” que podrían ser reemplazos en los diferentes sectores.

“Sí, tenemos bastantes todavía (posibles ministros). En la actualidad no tenemos, pero calentando en la banca de suplentes sí hay. Tenemos uno de Cusco, hay dos de Puno, hay uno de la selva, también del norte, de aquí Lima mismo también hay”, dijo luego para Canal N.

“Más que de Perú Libre, lo que el presidente debe buscar es una persona con quien empatice y con quien tenga confianza para poder desarrollar el trabajo. Sí hay en Perú Libre, pero no sabemos qué criterios el presidente va a tomar para el próximo premier. Hay que estar a la espera. Lo importante es mantenerse coherente”, manifestó.

Añadió que el también abogado se retira de la PCM con un saldo positivo, según la percepción que ha recogido en el interior del país. “(Aníbal Torres) se va con una imagen positiva. Para la prensa, obviamente es otra la lectura y respeto eso. Para la población, hay una aceptación positiva del premier. Eso es lo que se siente. Cuando uno va al interior del país, siempre hay voces de la población que dicen que el premier Aníbal Torres no renuncie, que lo apoyen”, aseveró.

Por último, Guido Bellido expresó su pesar si es que se comprueba que Castillo Terrones está involucrado en actos delictivos, como lo acusa la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Tenemos la esperanza de que el presidente no haya estado inmiscuido en temas fuera de la ley. Eso es importante para nosotros. Mientras que esa confianza exista y no haya elementos que cambien eso, nosotros vamos a defender al presidente y al Gobierno, pero en un campo de principio, de lealtad, que es totalmente distinto, y eso empatado con la voluntad del pueblo, con la votación del pueblo. Porque no se trata de una persona, no se trata del compañero presidente Pedro Castillo, sino se trata del sentimiento del pueblo”, culminó.

