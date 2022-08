Guido Bellido deseaba la presidencia de la Comisión de Constitución: “Sé que nunca me la van a dar”

Guido Bellido, congresista de la República.

Mientras las trece bancadas del Congreso de la República buscaban hacerse con más de una comisión en el inicio del segundo año del legislativo, hay quienes todavía lamentan que nunca podrán presidir algunos grupos de trabajo.

Este es el caso del parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, quien lamentó que sus colegas nunca le permitirán presidir la Comisión de Constitución, pese a sus grandes deseos de hacerlo.

“[¿Le gustaría presidir una comisión?] No lo había pensado. Me hubiera gustado (la Comisión de Constitución), pero sé que nunca me la van a dar. Así que mejor me la aguanto”, declaró – entre risas – a los medios de comunicación.

“Si la patria me llama, siempre estoy disponible en cualquier; pero no son aspiraciones mías. Yo no me molesto”, agregó.

Al ser consultado por las quejas del vocero de la bancada del Bloque Magisterial, Alex Paredes, porque a su agrupación parlamentaria, conformada por maestros, no tiene la la presidencia de la Comisión de Educación, Bellido manifestó que no importa que la bancada este conformada por profesores para que le den dicho grupo de trabajo.

“No hay una bancada elegida para que asuma una determinada comisión, eso no existe. Nosotros no podemos decir que somos elegidos para que presidamos la comisión de Salud (solo) porque nuestra vocera es médica o porque Vladimir Cerrón es médico”, explicó.

DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES

La Junta de Portavoces del Congreso aprobó hoy, por mayoría, la distribución de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias de este poder del Estado para el periodo anual de sesiones 2022-2023.

1-Agraria

Presidencia: Fuerza Popular (FP)

Vicepresidencia: Acción Popular (AP)

Secretaría: Alianza Para el Progreso (APP)

2-Ciencia, Innovación y Tecnología

Presidencia: Perú Libre (PL)

Vicepresidencia: Bloque Magisterial (BM)

Secretaría: Perú Democrático (PD)

3-Comercio Exterior y Turismo

Presidencia: Bloque Magisterial (BM)

Vicepresidencia: Integridad y Desarrollo (ID)

Secretaría: Perú Libre (PL)

4-Constitución y Reglamento

Presidencia: Fuerza Popular (FP)

Vicepresidencia: Alianza para el Progreso (APP)

Secretaría: Avanza País (AVP)

5– Cultura y Patrimonio Cultural

Presidencia: Integridad y Desarrollo (ID)

Vicepresidencia: Renovación Popular (RP)

Secretaría: Acción Popular (AP)

6-Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos

Presidencia: Perú Bicentenario (PB)

Vicepresidencia: Podemos Perú (PP)

Secretaría: Avanza País (AVP)

7– Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas

Presidencia: Avanza País (AVP)

Vicepresidencia: Fuerza Popular (FP)

Secretaría: Somos Perú (SP)

8-Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado

Presidencia: Avanza País (AVP)

Vicepresidencia: Bloque Magisterial (BM)

Secretaría: Alianza para el Progreso (APP)

9-Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

Presidencia: Fuerza Popular (FP)

Vicepresidencia: Perú Libre (PL)

Secretaría: Acción Popular (AP)

10- Educación

Presidencia: Renovación Popular (RP)

Vicepresidencia: Perú Libre (PL)

Secretaría: Acción Popular (AP)

11-Energía y Minas

Presidencia: Acción Popular (AP)

Vicepresidencia: Avanza País (AVP)

Secretaría: Perú Libre (PL)

12-Fiscalización y Contraloría

Presidencia: Fuerza Popular (FP)

Vicepresidencia: Avanza País (AVP)

Secretaría: Cambio Democrático Juntos por el Perú (CD-JPP)

13-Inclusión Social y Personas con Discapacidad

Presidencia: Bloque Magisterial (BM)

Vicepresidencia: Perú Democrático (PD)

Secretaría: Renovación Popular (RP)

14-Inteligencia

Presidencia: Renovación Popular (RP)

Vicepresidencia: Perú Libre (PL)

Secretaría: Fuerza Popular (FP)

15-Justicia

Presidencia: Perú Libre (PL)

Vicepresidencia: Perú Bicentenario (PB)

Secretaría: Bloque Magisterial (BM)

16– Mujer y Familia

Presidencia: Perú Democrático (PD)

Vicepresidencia: Somos Perú (SP)

Secretaría: Perú Bicentenario (PB)

17– Presupuesto

Presidencia: Podemos Perú (PP)

Vicepresidencia: Acción Popular (AP)

Secretaría: Fuerza Popular (FP)

18-Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas

Presidencia: Somos Perú (SP)

Vicepresidencia: Fuerza Popular (FP)

Secretaría: Podemos Perú (PP)

19– Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología

Presidencia: Perú Libre (PL)

Vicepresidencia: Cambio Democrático Juntos por el Perú (CD-JP)

Secretaría: Integridad y Desarrollo (ID)

20– Relaciones Exteriores

Presidencia: Acción Popular (AP)

Vicepresidencia: Fuerza Popular (FP)

Secretaría: Renovación Popular (RP)

21-Salud y Población

Presidencia: Alianza para el Progreso (APP)

Vicepresidencia: Fuerza Popular (FP)

Secretaría: Perú Libre (PL)

22-Trabajo y Seguridad Social

Presidencia: Cambio Democrático Juntos por el Perú (CD-JP)

Vicepresidencia: Renovación Popular (RP)

Secretaría: Bloque Magisterial (BM)

23-Transportes y Comunicaciones

Presidencia: Acción Popular (AP)

Vicepresidencia: Alianza para el Progreso (APP)

Secretaría: Fuerza Popular (FP)

24-Vivienda y Construcción

Presidencia: Alianza para el Progreso (APP)

Vicepresidencia: Acción Popular (AP)

Secretaría: Fuerza Popular (FP)

Se debe tener que cuenta que la Comisión de Inteligencia cuenta con siete integrantes, y se elige para todo el periodo parlamentario 2021-2026. Además la Junta de Portavoces aprobó, por unanimidad, que serán 28 los integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, más los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento.

