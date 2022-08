Yordy Reyna contó sobre su presente en Charlotte FC de la MLS y la posibilidad de cambiar de club

Yordy Reyna lleva 2 goles y 2 asistencias en 11 encuentros de la MLS. | Foto: Charlotte FC

Yordy Reyna es uno de los pocos jugadores peruanos que se han mantenido en el extranjero a lo largo de los últimos años. A pesar de que salió muy joven (19 años) el 2013 rumbo a Europa (Red Bull Salzburgo de Austria), ha podido mantenerse en el extranjero. Su presente indica que milita en el Charlotte FC de la MLS, un tema de lo cual el mismo jugador pudo comentar y de la comodidad que siente en dicho club.

“Estoy contento porque estoy volviendo a jugar. Gracias a Dios se ha dado la oportunidad de marcar hace dos partidos contra Inter Miami. Lastimosamente se perdió el encuentro, pero para un jugador siempre es bueno meter goles”, señaló la ‘Magia’ en una entrevista para el programa ‘Zona Mixta’ de Movistar Deportes.

De hecho, el atacante llegó al elenco de Carolina del Norte a mediados del 2020 y ha tenido subidas y bajadas, aunque por ahora no tiene en mente cambiar de equipo y tampoco de país. “ Yo me siento muy cómodo aquí. Por ahora no tengo pensado moverme a otra liga. Estoy muy bien. Tengo mucho afecto de mis compañeros, el entrenador, del cuerpo técnico y la verdad es que voy a quedarme más tiempo”, declaró.

Para explicar esta situación, se basó en que su participación en el campo se ha visto aumentada, motivo por el cual no ha pensado en cambiar de aires. “Hay jugadores que no tienen la oportunidad y buscan otros aires. A otros jugadores les va muy bien y no necesitan moverse porque se sienten cómodos y están jugando. En mi caso pasa eso. Lo más importante para un futbolista es jugar”, contó.

Yordy Reyna se ha vuelto un recurrente en el once titular de su equipo. | Foto: Charlotte FC

Jeanet Sosa, periodista que lo entrevistó, le consultó si el hecho de quizás ir a otra competición le permitiría ser mejor visto para la selección peruana, un hecho que descartó, pues hay otros futbolistas que son llamados estando en la misma MLS o el Medio Oriente.

“Yo creo que podría jugar en otra liga fácilmente. Pero no creo que sea necesario moverme a otra liga para poder jugar en la selección peruana porque hay muchos jugadores de la MLS en la selección. Igual con la liga árabe. No creo que dependa de la liga”, dijo el exAlianza Lima.

AMISTOSO CON CHELSEA

Por otro lado, Reyna tuvo palabras sobre el amistoso que jugó el equipo norteamericano ante el Chelsea de Inglaterra. “Es una experiencia muy linda. Creo que no es un partido que se juega todos los fines de semana y no todos los equipos tienen la oportunidad de jugar contra equipos del máximo nivel. El Chelsea que ha sido campeón hace un año de la Champions League. Entonces, esos partidos son muy bonitos para mostrar tu nivel. Son una motivación para cualquier jugador”, expresó.

En ese duelo, el peruano fue titular y se desempeñó en todo el primer tiempo. Incluso tuvo la chance de estrellar un remate en el palo que finalmente no encontró un mejor destino. De todos modos, pudo medirse ante uno de los grandes del Viejo Continente.

Yordy Reyna disputando un balón con Reece James, lateral del Chelsea. | Foto: Getty Images

OPORTUNIDAD EN LA SELECCIÓN

Finalmente, el delantero mencionó la causa por la cual no formó parte de las últimas listas de la ‘blanquirroja’, tanto en Eliminatorias como para el repechaje. “Hay jugadores que están en un buen nivel. No venía jugando y hace poco he vuelto a jugar. Cuando fue lo de la convocatoria no estaba jugando, entonces no es fácil llamar a un jugador que no está en el nivel que se requiere para estar en la selección”, concluyó.

El delantero nacional también contó lo que fue enfrentar al Chelsea en amistoso y la posibilidad de cambiar de club. | Video: Movistar Deportes

