Ocho días perdido en la selva: Niño autista fue encontrado herido y casi inconsciente cerca de una catarata en Satipo

Lucas Adrián Seguil Córdova, el niño autista no hablante que fue reportado como desaparecido el pasado 10 de junio en la selva central de Satipo, región Junín, fue encontrado con vida este jueves 18 de junio, tras ocho días de intensa búsqueda. El menor, de 7 años, fue ubicado solo y cerca de una catarata por equipos de la Policía Nacional, Serenazgo y personal militar, en una zona de difícil acceso.
Según informaron medios locales desde Satipo, Lucas fue hallado en la parte alta de una catarata ubicada en el sector Santa Ana. Los rescatistas encontraron al menor en una situación delicada: estaba acurrucado, prácticamente inconsciente y con una herida en la pierna, por lo que los efectivos improvisaron una camilla con sus propias prendas para poder trasladarlo.
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Luego de ser rescatado, Lucas fue llevado al hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo, donde permanece recibiendo atención médica y bajo observación.
La desaparición del menor había generado preocupación entre sus familiares, vecinos y organizaciones vinculadas al autismo, debido a que Lucas no habla y podía enfrentar dificultades para pedir ayuda o comunicarse durante los días que permaneció perdido.
El niño había desaparecido cuando acompañaba a su familia durante labores de cosecha de café en el sector de Santa Ana. Desde entonces, policías, serenazgo, militares, familiares y pobladores realizaron recorridos por la zona boscosa, caminos y alrededores en busca de pistas sobre su paradero.
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El hallazgo del menor generó alivio entre los pobladores de la selva central, quienes seguían con atención el caso y habían solicitado reforzar las labores de búsqueda con más recursos.
Menores desaparecidos
La difusión de imágenes de menores desaparecidos es una herramienta fundamental para ampliar el alcance de las búsquedas. Cada publicación puede llegar a una persona que tenga información relevante y contribuir a que una familia vuelva a encontrar a su ser querido. Si reconoce a alguno de los menores, comuníquese con las autoridades.
Las personas que tengan información sobre el paradero de estos menores pueden comunicarse de inmediato llamando a gratuitamente a la línea 114. Las familias esperan que cualquier dato pueda contribuir a encontrar al menor y lograr su regreso seguro a casa.
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¿Cómo reportar la desaparición de un menor?
1. Acude a la comisaría más cercana
El primer paso es dirigirse a cualquier dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitar la denuncia por desaparición de menor de edad. La atención debe ser inmediata y sin restricciones de tiempo.
2. Brinda toda la información disponible
Es fundamental entregar datos precisos que ayuden a la búsqueda, como:
- Nombre completo del menor y número de DNI (si lo tiene)
- Fotografía reciente
- Edad, estatura, contextura y rasgos físicos
- Ropa que vestía al momento de desaparecer
- Lugar, fecha y hora de la última vez visto
- Información sobre posibles rutas o destinos
3. Solicita la activación de la alerta de búsqueda
La Policía puede activar el Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas, que permite difundir el caso de manera urgente a nivel nacional a través de medios, redes sociales y coordinación interinstitucional. Este mecanismo busca acelerar la ubicación del menor en el menor tiempo posible.
4. Informa si existe alguna condición de riesgo
Es clave señalar si el menor tiene alguna condición médica o discapacidad (como autismo, esquizofrenia u otra), ya que esto incrementa la prioridad del caso y orienta mejor la búsqueda.
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5. Difunde el caso
Además del reporte oficial, es importante apoyar la búsqueda mediante:
- Redes sociales
- Vecinos y comunidad
- Paraderos, mercados y centros públicos
- Grupos locales del distrito
En el caso de menores de edad, la denuncia no puede ser rechazada ni demorada. La acción inmediata es esencial.
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