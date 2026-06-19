Perú

Ocho días perdido en la selva: Niño autista fue encontrado herido y casi inconsciente cerca de una catarata en Satipo

El pequeño Lucas, de 7 años, autista y no hablante, desapareció el pasado 10 de junio en la selva central. Desde entonces, su familia y equipos de rescate emprendieron una búsqueda incansable para dar con su paradero

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Este video es una cobertura de noticias del canal tvpe Noticias. Presenta el hallazgo de un menor desaparecido reportado hace una semana y su posterior hospitalización. También muestra imágenes de una emergencia por la rotura de una tubería que provocó la inundación de calles en la localidad de El Porvenir, Trujillo. Las escenas incluyen personas trabajando en operaciones de búsqueda y rescate, así como una presentadora de noticias en un estudio.

Lucas Adrián Seguil Córdova, el niño autista no hablante que fue reportado como desaparecido el pasado 10 de junio en la selva central de Satipo, región Junín, fue encontrado con vida este jueves 18 de junio, tras ocho días de intensa búsqueda. El menor, de 7 años, fue ubicado solo y cerca de una catarata por equipos de la Policía Nacional, Serenazgo y personal militar, en una zona de difícil acceso.

Según informaron medios locales desde Satipo, Lucas fue hallado en la parte alta de una catarata ubicada en el sector Santa Ana. Los rescatistas encontraron al menor en una situación delicada: estaba acurrucado, prácticamente inconsciente y con una herida en la pierna, por lo que los efectivos improvisaron una camilla con sus propias prendas para poder trasladarlo.

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Luego de ser rescatado, Lucas fue llevado al hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo, donde permanece recibiendo atención médica y bajo observación.

La desaparición del menor había generado preocupación entre sus familiares, vecinos y organizaciones vinculadas al autismo, debido a que Lucas no habla y podía enfrentar dificultades para pedir ayuda o comunicarse durante los días que permaneció perdido.

Dos imágenes. Izquierda: un niño sonríe con las manos juntas. Derecha: dos rescatistas asisten a un niño sobre rocas cerca del agua; uno lleva casco rojo
La imagen muestra al niño Lucas, diagnosticado con autismo, antes y durante su rescate en la selva peruana, donde fue encontrado tras ocho días de búsqueda. (Infobae)

El niño había desaparecido cuando acompañaba a su familia durante labores de cosecha de café en el sector de Santa Ana. Desde entonces, policías, serenazgo, militares, familiares y pobladores realizaron recorridos por la zona boscosa, caminos y alrededores en busca de pistas sobre su paradero.

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El hallazgo del menor generó alivio entre los pobladores de la selva central, quienes seguían con atención el caso y habían solicitado reforzar las labores de búsqueda con más recursos.

Menores desaparecidos

La difusión de imágenes de menores desaparecidos es una herramienta fundamental para ampliar el alcance de las búsquedas. Cada publicación puede llegar a una persona que tenga información relevante y contribuir a que una familia vuelva a encontrar a su ser querido. Si reconoce a alguno de los menores, comuníquese con las autoridades.

Cartel Alerta Amber rojo y blanco con foto de niño, datos de desaparición, vestimenta, lugar Huánuco, contactos y logos del Gobierno de Perú
La imagen muestra una Alerta Amber emitida por el Gobierno de Perú para localizar a Daniel Santiago Bazan Salas, un niño de 9 años desaparecido en Huánuco, con información de contacto para reportar cualquier dato. (Mininter)
Póster de Alerta Amber con foto de niña, datos de desaparición y logos del Gobierno del Perú, Ministerio del Interior y Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú emitió una Alerta Amber por la desaparición de Fatima Jasmin Bazan Salas, de 11 años, en el departamento de Huánuco. (MIMP)
Afiche de Alerta Amber con la fotografía de una niña, sus datos personales, descripción de vestimenta y detalles del lugar de desaparición en Huánuco, Perú
La imagen difunde una Alerta Amber emitida por el Gobierno del Perú para localizar a Genesis Juliett Bazan Salas, desaparecida en el departamento de Huánuco. (MIMP)
Flyer de Alerta Amber con foto de una niña. Texto: Anmarieth Victoria Linares Rodríguez, 9 años, desaparecida en Lima. Logotipos de Gobierno de Perú y ministerios
El Gobierno de Perú difunde una Alerta Amber por la desaparición de Anmarieth Victoria Linares Rodríguez, de 9 años, vista por última vez en Lima. (Mininter)
Póster de Alerta Amber con fotografía de una joven, texto con el nombre Anghela Camila Perez Rubio, edad 16 años y lugar de desaparición en Lima, Perú
Una alerta Amber emitida por el Gobierno de Perú solicita información sobre Anghela Camila Perez Rubio, de 16 años, desaparecida en el departamento de Lima. (MIMP)
Flyer Alerta Amber. Retrato adolescente, nombre Pedro Zacarias Taipe, 14 años. Vestimenta, desaparición Lima. Contacto Línea 114, web. Logos Gobierno de Perú, Ministerios
La imagen ilustra una alerta oficial por la desaparición de Pedro Antonio Yahir Zacarias Taipe, de 14 años, en el distrito de Comas, Lima, Perú, con información para contactar a las autoridades. (Mininter)

Las personas que tengan información sobre el paradero de estos menores pueden comunicarse de inmediato llamando a gratuitamente a la línea 114. Las familias esperan que cualquier dato pueda contribuir a encontrar al menor y lograr su regreso seguro a casa.

¿Cómo reportar la desaparición de un menor?

1. Acude a la comisaría más cercana

El primer paso es dirigirse a cualquier dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitar la denuncia por desaparición de menor de edad. La atención debe ser inmediata y sin restricciones de tiempo.

2. Brinda toda la información disponible

Es fundamental entregar datos precisos que ayuden a la búsqueda, como:

  • Nombre completo del menor y número de DNI (si lo tiene)
  • Fotografía reciente
  • Edad, estatura, contextura y rasgos físicos
  • Ropa que vestía al momento de desaparecer
  • Lugar, fecha y hora de la última vez visto
  • Información sobre posibles rutas o destinos

3. Solicita la activación de la alerta de búsqueda

La Policía puede activar el Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas, que permite difundir el caso de manera urgente a nivel nacional a través de medios, redes sociales y coordinación interinstitucional. Este mecanismo busca acelerar la ubicación del menor en el menor tiempo posible.

4. Informa si existe alguna condición de riesgo

Es clave señalar si el menor tiene alguna condición médica o discapacidad (como autismo, esquizofrenia u otra), ya que esto incrementa la prioridad del caso y orienta mejor la búsqueda.

5. Difunde el caso

Además del reporte oficial, es importante apoyar la búsqueda mediante:

  • Redes sociales
  • Vecinos y comunidad
  • Paraderos, mercados y centros públicos
  • Grupos locales del distrito

En el caso de menores de edad, la denuncia no puede ser rechazada ni demorada. La acción inmediata es esencial.

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