Dos funcionarios de EsSalud son acusados de agredir sexualmente a joven de 19 años

Una joven de 19 años acudió a una entrevista de trabajo y terminó denunciando a Dennys Romero Bazán y Rigoberto Mercado Córdova, ambos trabajadores de EsSalud, por agresión sexual.

El padre de la víctima, Martín Castañeda contó a un medio de comunicación que su hija fue citada en el Hospital Rebagliati el pasado lunes 1 de agosto a las 4:00 p. m. para ser entrevistada para una vacante de secretaria en EsSalud.

“La invitan a almorzar, pero primero hay que tomar unas agüitas, le dicen. Ella no está acostumbrada a tomar, se ha sentido presionada por esas dos personas que la tenían ahí en el carro, pero ella no recuerda muchas cosas. Todo ha sido en el carro en la playa Miller, sí en el estacionamiento del hospital (...) Inclusive cuando pasaba todo eso se ‘whatsapeaba’ con su mamá, y le decía me quieren hacer esto. Mi hija lo que sí recuerda es que entre los dos la han estado besando, le han estado haciendo tocamientos por eso ha pasado al médico legista”, sostuvo el padre en diálogo con ATV Noticias.

Según se conoció, la joven compartió logró compartir su ubicación a su pareja a través de su celular , y fue él quien logró ubicar la camioneta en la que se encontraba junto a ambos trabajadores de EsSalud.

“Ella no recuerda mucho, porque ella, antes de perder el conocimiento, ya se contactaba con su enamorado. La encontré mal, se me cayó. Ella estaba pidiendo auxilio porque ella se dio cuenta de las intenciones de estos sujetos”, indicó el padre al citado medio.

En tanto, Rigoberto Honorio Mercado Córdova, quien laboraba como gerente administrativo de servicios generales del hospital Edgardo Rebagliati, fue intervenido por los agentes policiales de la comisaría de San Juan de Miraflores.

ESSALUD SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, la Red Prestacional Rebagliati garantizó que se pondrán a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones policiales y judiciales.

Asimismo, informó que Rigoberto Mercado Córdova y Dennys Romero Bazán han sido separados de sus cargos y serán sometidos a una investigación interna. De ser encontrados responsables serán destituidos.

La Red Prestacional Rebagliati condenó y rechazó cualquier intento de agresión o intimidación sexual contra la mujer y lamentó “este tipo de hechos que son totalmente aislados y garantizó que todos los procedimientos de contratación de personal se rigen a las normas institucionales”.

En ese sentido, a través de su cuenta de Twitter, advirtió que EsSalud no realiza convocatorias laborales a través de redes sociales, correos o mensajes de WhatsApp.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), exigió a EsSalud a realizar a las investigaciones correspondientes con la celeridad que el caso amerita a fin de que se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones respectivas.

El MTPE precisó que cuando este tipo de situaciones ocurren en un espacio laboral configuran como actos de hostigamiento sexual, sin perjuicio de la tipificación a nivel penal se realicen. Por esta razón, la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil) se encargará de inspeccionar el hecho.

CANALES DE AYUDA

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 246 CEM regulares y un CEM al interior de un centro de salud que atienden de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:15 p. m. Los 184 CEM ubicados al interior de comisarías atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. Conoce la sede más cercana en este enlace.

El MIMP también cuenta con dos canales de orientación para personas en situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. El Chat 100 es confidencial y atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Mientras que la Línea 100 atiende las 24 horas del día.

El MTPE cuenta con la plataforma Trabaja Sin Acoso, que orienta a las víctimas de hostigamiento sexual laboral, así como con la Línea 1819 donde se puede denunciar el hecho.

