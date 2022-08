Revelan testimonio de la mujer que acusó de violación al congresista Freddy Díaz

Testimonio de la mujer que acusa de violación al congresista Freddy Díaz. VIDEO: ATV

No se calló nada. Esta noche durante la última edición del programa de Juliana Oxenford, se reveló el testimonio de la mujer que denunció al congresista Freddy Díaz de doparla y violarla sexualmente dentro de las instalaciones del Parlamento.

Las dramáticas declaraciones de la víctima fueron directas en la acusación al parlamentario. “Estoy convencida que este sujeto me ha hecho daño”, manifestó la joven que prefirió no revelar su nombre por temas de seguridad.

Asimismo, en el reportaje emitido por Al estilo Juliana, la trabajadora del Congreso indicó que Freddy Díaz no recibió en ningún momento, coqueteo, ni consentimiento, de parte de ella, por lo cual se siente indignada que algunas personas se hayan pronunciado sobre el tema señalando que es la culpable de lo acontecido.

“Estoy convencida que este sujeto (Freddy Díaz) me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteados, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo y que haya aparecido ahorita, tengo miedo”, puntualizó con la voz entrecortada.

Como se recuerda, la víctima, que denunció al congresista Freddy Díaz, interpuso la acusación policial en la comisaría de San Andrés, contando que el hecho ocurrió en durante una reunión en una oficina del Congreso situada en el jirón Azángaro 468, en el edificio de nombre José Faustino Sánchez Carrión.

Inmediatamente, en compañía de una amiga muy cercana, la joven se dirigió a la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), donde fue atendida por el Programa Aurora, cuya directora, Ángela Acevedo, indicó que la denunciante “estaba en una situación complicada emocionalmente”.

Horas después, el caso paso a manos del Ministerio Público, que dispuso el inicio de diligencias preliminares contra el parlamentario por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de personas en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Se dio a conocer que se estableció un plazo de 90 días para las indagaciones del caso.

Además, la joven ya pasó por el médico legista y por la cámara Gesell. Según el reporte médico, la joven sí tiene muestras de haber sido agredida física y psicológicamente.

FREDDY DÍAZ SE PRONUNCIA

Por su lado, en horas de la mañana, el congresista Freddy Díaz negó haber violado sexualmente a una trabajadora del Parlamento el último miércoles. Tras varios días de no conocerse su paradero, indicó que iba asistir al Ministerio Público para aclarar este asunto grave que podría llevarlo al desafuero y a que afronte un proceso penal debido a que ya no cuenta con inmunidad parlamentaria.

“De ninguna manera, soy enfático, rechazo todo acto de violencia contra la mujer. (…) Ahora lo que vamos a hacer es dar todas las declaraciones y luego podrá dar más detalles”, dijo en diálogo con Canal N. El político explicó, además, los motivos que lo llevaron a no presentarse ante las autoridades tras conocerse la denuncia en su contra.

“Estamos esperando que se continúe con todo el proceso, tenemos que cumplir todas las etapas. Hubo algunos feriados la semana pasada, es por eso que el día de hoy estoy en la Fiscalía”, añadió Díaz. Hay que recalcar que el congresista fue citado para el sábado pasado con el fin de que se recoja su descargo, pero no asistió. Hoy se hizo presente en compañía de su abogada Kathy Cachay.

