Yonhy Lescano no descarta participar a la presidencia del Perú en caso adelanten elecciones

Durante una entrevista televisiva, Yonhy Lescano, no descartó la posibilidad de participar a la presidencia del país en caso adelantarán los comicios. El líder del partido político, Acción Popular, aseguró que en las elecciones anteriores, la gente confió mucho en él, es por eso que por varias semanas consecutivas lideró las encuestas nacionales.

Es por ese motivo que no rechazaría esta oportunidad porque el pueblo le extendió la mano y la confianza, es por eso, que estaría dispuesto a luchar por el “Sillón de Pizarro”.

“Sin dirigencia, hemos conseguido 16 curules”, destacó para Canal N. Así también, aseguró contar con la voluntad política de gobernar, por lo que si su agrupación lo requiriera, él se presentaría a elecciones.

Por otro lado, Lescano aseguró que si bien es cierto no obtuvo gran ventaja en la primera vuelta, esto se debería a la “guerra sucia” en su contra, en donde también afectó a otros candidatos idóneos para el país.

“A mí me hacían más ‘guerra sucia’ porque iba en primer lugar. Hasta la última semana antes de las elecciones era el primero”, aseveró.

YONHY LESCANO CRITICA A MARÍA DEL CARMEN ALVA

Yonhy Lescano, se mostró en desacuerdo con la gestión que viene realizando María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. El representante de Puno recalcó que, pese a sugerencias, la parlamentaria se ha mostrado hostil.

“Desde un inicio he dicho que no estoy de acuerdo con esa gestión. En primer lugar, porque no está demostrando cierto manejo político para poder acercar al Congreso con la gente”, aseguró el exparlamentario en entrevista a Canal N.

Asimismo, aseguró que, pese a que ha querido tener acercamientos con la funcionaria, tuvo una respuesta inesperada. “Mucha soberbia, que yo se lo he dicho. Con ella yo hablaba en un inicio y le daba sugerencias, pero ha sido muy hostil, demasiado hostil”, dijo el funcionario.

En la entrevista, Lescano aseguró que mantuvo comunicación con la parlamentaria hasta fines del año pasado o inicios de este año. “A veces (hablábamos) en el WhatsApp, o a veces hablábamos personalmente, pero, simplemente, no compartía las cosas”, indicó.

Criticó también que muchos de los parlamentarios se estarían dejando llevar por una línea derechista, “Se dejan llevar mucho por la derecha (...) hay gente del mismo partido que se deja llevar por esa línea”, añadió.

“Yo creo que el problema en el Perú no es cómo tienes que reestructurar el Estado, es el comportamiento de los políticos. Ese es el problema: ladrones, filibusteros, que tienen antecedentes, que tienen investigaciones, difamadores, mafias. (...) Le pongas dos o tres cámaras al Congreso, los mismos van a entrar”, indicó.

“Se tiene que cambiar la mitad de la Constitución, varios artículos. Ahora si quieren hacerlo es por pura conveniencia política. (…) Más que esos cambios que son pura estructura del Estado, pienso que necesitamos cambios en la primera parte de la Constitución, sobre derechos fundamentales y recursos naturales, y sobre el tratamiento económico del país”, declaró Lescano a Canal N.

