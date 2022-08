Congresista Flor Pablo defiende la conformación de su nueva bancada | ENTREVISTA

La representante del Partido Morado aseguró que no se ha abandonado a su colega Edward Málaga.

Los tres congresistas del Partido Morado que llegaron al Congreso de la república afrontan su primera separación tras el anuncio de la conformación del grupo parlamentario integridad y Desarrollo. En esta bancada en la que se han sumado a Alianza para el Progreso y Acción Popular, no aparece Edward Málaga, congresista con el que Susel Paredes y Flor Pablo fueron elegidas. Sin embargo, esta separación podría durar poco.

En conversación con Infobae, la representante morada aseguró que no se trata de un alejamiento de abandono de su colega. Este, aseguró, le ha pedido “unos días más para poder reflexionar y revisar su decisión”. Sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que está impulsando Málaga, Pablo prefirió no confirmar su postura alegando que aún no ha leído el documento que se estaría preparando.

“Nosotros no descartamos la vacancia. Estamos inmersos en un gobierno no solo incapaz, sino con un círculo muy cercano al presidente no solo con indicios sino con pruebas de corrupción”, dijo Flor Pablo a este medio. La parlamentaria apuesta por una transición democrática, pero también asegura defender un adelanto de elecciones generales que vengan de la mano con reformas políticas.

El Partido Morado solo logró obtener tres escaños en las elecciones generales del 2021. | Foto: Agencia Andina

“Hay que ser realistas. Desde el primer día hay una derecha muy dura. Tenemos que tener cuidado en no caer en esa posición de querer vacar al presidente y sacar a la vicepresidenta del juego. Creemos que debe haber una sucesión democrática y nuestra apuesta es que esta situación no pasa solo por vacar al presidente, sino nuevas elecciones con nuevas reglas”, agregó la congresista y exministra de Educación.

DEFENSA DE LA BANCADA

El grupo parlamentario Integridad y Desarrollo trae en sus filas a Héctor Acuña, hermano del excandidato presidencial César Acuña y exintegrante de la bancada de Alianza por el Progreso. Ante la negativa de ser el candidato a la presidencia de la Mesa Directiva de APP, este se unió al grupo de izquierda Cambio Democrático, pero fue derrotado por Lady Camones, antigua compañera de bancada.

Flor Pablo defiende el rápido paso de Acuña entre bancadas señalando la existencia de puntos en común con el congresista. Asegura que son una bancada de centro que quiere hacerle frente a los extremos presentes en el Congreso. “Los consensos no se construyen entre aquellos que exactamente piensan igual a uno, pero sí buscando procurar a esos acuerdos mínimos”, señaló Pablo.

Héctor Acuña perdió la elección de la Mesa Directiva ante Lady Camones. No pasó a la segunda vuelta. (Congreso)

Sobre la derrota del centro en las últimas elecciones indicó que “hay que seguir intentando. Si no ¿qué? ¿Nos entregamos a los extremos y difuminamos el centro?”, dijo en conversación con Infobae. Entre los cambios a realizar se encuentra el crear lazos con las regiones, las mismas que lograrían con la presencia de Carlos Zevallos de Puno, Carlos Alva y Héctor Acuña de La Libertad.

“Nosotros tomamos la decisión de que no podíamos pasar un año más sin bancada (...) Nuestra voz no era suficiente, necesitamos votos para participar en las decisiones más importantes del país”, aseguró Pablo en referencia a la próxima elección del Defensor del Pueblo, las acusaciones constitucionales y el fomento de la reforma política.

“Por eso que las cosas no salen en el Congreso, porque hay una bancada que quiere imponerse. Quieren bicameralidad, reelección, pero no resolver el tema de la vacancia, el cierre del Congreso, el equilibrio de poderes o temas de acusaciones constitucionales y juicio político. Si tuviésemos un presidente violador no podemos hacer juicio político, porque las causales están circunscritas a otros elementos. Hay una necesidad de una reforma política que no están atendiendo”, agregó.

