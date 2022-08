Héctor Acuña pide que el congresista Wilmar Elera sea llevado a la Comisión de Ética por sus declaraciones del caso Freddy Díaz

(Congreso)

El congresista Héctor Acuña (Integridad y Desarrollo) solicitó que su colega Wilmar Elera (Somos Perú) sea llevado a la Comisión de Ética Parlamentaria por sus polémicas declaraciones sobre la denuncia por presunta violación sexual contra Freddy Díaz, quien recién ayer se apareció ante el Ministerio Público para responder por la grave imputación que le hizo una trabajadora del Parlamento.

“(Es) reprochable la forma cómo se ha expresado. Creo que ha sido una metida de patas de forma grotesca. Eso sí, considero que a la edad que tiene y la profesión que tiene cometer esos errores es grave”, declaró a Canal N. “[¿Qué debería hacer la nueva Mesa Directiva?] Creo que debería llamarlo la Comisión de Ética, que debería tomar cartas en el asunto”, agregó.

El último domingo, Wilmar Elera insinuó que la empleada del Parlamento, que acusó de violación al legislador Freddy Díaz, había sido la responsable porque bebió alcohol y trabajó entre hombres. “Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, dijo en entrevista a TV Perú.

Wilmar Elera justificó abuso sexual en el Congreso peruano. VIDEO: TVPerú

El integrante de Somos Perú manifestó que se debería prohibir el ingreso de licor a cualquier oficina del Parlamento y, en ese sentido, va a coordinar con la titular del Congreso, Lady Camones, para que exista una “disposición para que se evite que los parlamentarios celebren dentro de las oficinas”.

El periodista Julio Navarro, que estaba entrevistándolo, replicó que estaba prohibido, en cualquier entidad pública, hacer ingresar alcohol o fumar en los espacios públicos.“Creo que se debía haber aplicado, pero a algunos se le escapa; algunos parlamentarios creen que su zona de trabajo, son zonas donde pueden divertirse y, en este caso, el congresista Díaz excedió sus funciones”, dijo.

CRÍTICAS

Tras las declaraciones de Wilmar Elera, una ola de críticas se dio contra el parlamentario de Somos Perú. La Mesa Directiva del Congreso, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer.

“El Congreso de la República rechaza todo tipo acto de violencia contra la mujer que atente contra su dignidad. Por tal motivo, lamentamos las expresiones de nuestro tercer vicepresidente de la Mesa Directiva vertidas en un medio de comunicación y lo exhortamos a pedir disculpas públicas al país, sobre las declaraciones respecto al caso del congresista Freddy Díaz Monago”, señala el Parlamento.

“Condenamos las lamentables declaraciones hechas por el tercer vicepresidente del Congreso”, se lee en una publicación de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, en Twitter. “Nada justifica una violación sexual. La culpa nunca es de la víctima”, agregó.

Ser la única mujer en el grupo o haber bebido alcohol, NO justifica ninguna forma de violencia contra las mujeres. Menos aún la violencia sexual. #NadaJustifica la violencia. pic.twitter.com/gBWBwIsLah — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 31, 2022

La ministra resaltó que la institución sigue “atendiendo a la trabajadora del Congreso agredida sexualmente por el congresista Díaz Monago”. Se conoce que la denunciante no solo acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP), sino también al Ministerio de la Mujer en busca de ayuda luego de despertar en la oficina del parlamentario y sentir malestar en el cuerpo.

“Instamos a @FiscaliaPeru solicitar a @Poder_Judicial_ la detención preliminar de congresista Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, quien no ha acudido a declarar pese a anunciarlo. Es indispensable evitar fuga, obstaculización de pruebas y garantizar acceso a justicia”, se lee en una publicación de la Defensoría del Pueblo.

DISCULPAS

Debido a la polémica, el tercer vicepresidente del Parlamento tuvo que disculparse públicamente. “Lamento que mis declaraciones expresadas en un medio de comunicación hayan sido malinterpretadas y pido disculpas públicas por ello. Siempre estaré en contra del abuso y violencia contra la mujer. Lo sucedido con la trabajadora del Parlamento y que involucra al congresista Freddy Díaz debe ser esclarecido y sancionado lo antes posible”, emitió en un comunicado en Twitter.

El congresista de Somos Perú ratificó que está en contra de todo tipo de violencia contra la mujer y pidió disculpas a su familia, a las mujeres peruanas, y a todos los peruanos. “Expreso toda mi solidaridad con la víctima de esta agresión y que le caiga todo el peso de la ley al culpable”, agregó.

En una conversación con El Comercio, Wilmar Elera dijo que no renunciará a la Mesa Directiva, pese a las declaraciones que emitió en el canal del Estado por el caso de violación de Freddy Díaz, de quien el Ministerio Público ha solicitado impedimento del salida del país.

“Eso no tiene nada que ver con mis expresiones, yo ya estoy pidiendo las disculpas del caso, no corresponde darle más relleno a estas declaraciones que han sido dadas (por los medios de comunicación) fuera de contexto, estoy dando la cara y me solidarizo con la víctimas”, manifestó.