Wilmar Elera pidió disculpas por justificar caso de violación de Freddy Díaz, pero no renunciará a la Mesa Directiva

Wilmar Elera pidió disculpas por sus frases machistas. Foto: Congreso

El parlamentario Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso en la Mesa Directiva 2022-2023, quien justificó la supuesta violación del legislador Freddy Díaz a una empleada del Parlamento, pidió disculpas por haber sugerido que la víctima fue culpable por libar licor en “un espacio de puros hombres”.

“Lamento que mis declaraciones expresadas en un medio de comunicación hayan sido malinterpretadas y pido disculpas públicas por ello. Siempre estaré en contra del abuso y violencia contra la mujer. Lo sucedido con la trabajadora del Parlamento y que involucra al congresista Freddy Díaz debe ser esclarecido y sancionado lo antes posible”, emitió en un comunicado en Twitter.

El congresista de Somos Perú ratificó que está en contra de todo tipo de violencia contra la mujer y pidió disculpas a su familia, a las mujeres peruanas, y a todos los peruanos.

“Expreso toda mi solidaridad con la víctima de esta agresión y que le caiga todo el peso de la ley al culpable”, agregó.

En una conversación con El Comercio, Wilmar Elera dijo que no renunciará a la Mesa Directiva, pese a las declaraciones que emitió en el canal del Estado por el caso de violación de Freddy Díaz, de quien el Ministerio Público ha solicitado impedimento del salida del país.

“Eso no tiene nada que ver con mis expresiones, yo ya estoy pidiendo las disculpas del caso, no corresponde darle más relleno a estas declaraciones que han sido dadas (por los medios de comunicación) fuera de contexto, estoy dando la cara y me solidarizo con la víctimas”, manifestó.

El tercer vicepresidente del Parlamento negó que esté apañando al congresista no habido: “Lo que yo pretendía era informar, que en ese despacho, la única mujer era la señorita, pero eso no quiere decir que sea un ambiente para que la puedan violar, no es que yo avale que como haya licor y es la única mujer, capaz me exprese mal, pido las disculpas del caso”.

Y reafirmó sus disculpas por las expresiones mencionadas en el canal del Estado: “Si he ofendido a alguien ofrezco las disculpas del caso, no soy una persona que quiera apañar a un violador. Soy un hombre de familia, tengo 45 años de matrimonia, una hermana, una hija, y cuatro nietas, mis respeto a las mujeres”.

Wilmar Elera justificó abuso sexual en el Congreso peruano. VIDEO: TVPerú

RECHAZAN FRASES DE WILMAR ELERA

Varias congresistas, entre las que se encuentran Norma Yarrow, Flor Pablo y Ruth Luque rechazaron las frases de Wilmar Elera, al igual que el Congreso de la República que emitió un comunicado en su cuenta de Twitter.

“Lamentamos las expresiones de nuestro tercer vicepresidente de la Mesa Directiva vertidas en un medio de comunicación, y lo exhortamos a ofrecer las disculpas públicas al país, sobre las declaraciones vertidas respecto al caso del congresista Freddy Díaz Monago”, se lee en el pronunciamiento.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo sostuvo que lo mencionado por el legislador de Somos Perú “busca justificar el acto de violación sexual basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres”.

