Carlos Anderson se siente avergonzado de ser congresista: “Me da asco”

Carlos Anderson, congresista no agrupado.

Carlos Anderson, legislador no agrupado, se sinceró con respecto a cómo se siente como congresista de la República, cuando el Parlamento al que pertenece posee gran rechazo por parte de la población.

En esa línea, el congresista que renunció a la bancada de Podemos lamentó los hechos y acciones que han envuelto de polémicas el presente periodo legislativo, entre ellos, puso de ejemplo los casos de violación sexual que se denunciaron hace poco y ocurrieron dentro de las instalaciones del Congreso.

“Acabamos de escuchar de un congresista supuestamente violador y un asesor que ha violado una persona. Sinceramente, me da asco y vergüenza decir que soy congresista; voy a tener que esconder eso porque no prestigia a nadie, desprestigia. También tenemos evidencias de que en el Congreso hay demasiados ‘Niños’, demasiadas personas que han llegado al Congreso y que han sido ‘compradas’ por este Gobierno, y son quienes blindan al presidente”, expresó a Exitosa.

CRITICAS AL MENSAJE A LA NACIÓN

Asimismo, se refirió al mensaje a la Nación que brindó el presidente Pedro Castillo el pasado 28 de julio por Fiestas Patrias. En ese sentir, criticó las palabras del mandatario ya que distan de la verdadera situación que atraviesa el país.

“Yo quiero conocer el país del que el presidente ha hablado en su discurso. Acá las cosas son muy distintas (…) El mensaje del presidente fue una falta de respeto a la ciudadanía. De entrada, quiso culpar (…) Ahora resulta que somos culpables de Pacheco, Silva, etc.”, señaló.

En cuanto a la vacancia presidencial, Carlos Anderson consideró que esta acción sería la única solución para que el Perú salga de la crisis en la que se encuentra.

“La vacancia es el único camino, pero no una vacancia sin cuidado. Esta tiene que ser impecable, desde el punto de vista jurídico, de la narrativa. Tenemos no un hecho de incapacidad moral, sino que tenemos una sucesión de hechos durante un año que prueban la incapacidad moral del presidente”, indicó.

Por último, se dirigió a aquellos que lo llaman ‘vacador’ por intentar sacar a Castillo Terrones del poder. Según alegó, esta medida es completamente constitucional, a diferencia de otras que han querido hacer pasar como democráticas.

“Cuando me dicen vacador, respondo que (la vacancia) está en la Constitución. Pero, por ejemplo, repetir lo que dicen algunos de ‘cerrar el Parlamento’, eso es golpismo porque no hay democracia sin Congreso de la República. Existe balance de poderes. Esos no son nada demócratas”, añadió.

VACANCIA PRESIDENCIAL

Opiniones dividas entre la oposición del Congreso de la República luego de que el congresista no agrupado Edward Málaga revelara que existe un borrador de una nueva vacancia presidencial que ya cuenta con la firma de 80 legisladores.

“Hay que construir esa moción de vacancia, que es lo que estamos haciendo. Hay un borrador circulando y que está siendo corregido por diferentes voceros. [...] Luego exponer esos argumentos al público, a la opinión, a los medios, para que se debata, para que se genere un consenso de si tenemos un momentum de vacancia y recién con ese convencimiento, ir a buscar los votos, hay que ir a conseguirlos, pero luego de haberlo explicado”, fue lo que dijo Málaga a RPP el pasado viernes 29 de julio.

Al respecto, Jorge Montoya, de Renovación Popular, utilizó su cuenta personal de Twitter para advertir a la ciudadanía que este nuevo intento por deshacerse de Castillo podría traer consigo consecuencias negativas si es que no se inhabilita primero a su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien consideró peor que el jefe de Estado.

Por ello, puntualizó que pasos debe seguir la oposición para llamar solo a elecciones presidenciales. “La izquierda Caviar se quiere meter por los palos porque está con ansias del poder que han perdido. PD: Los primeros en promover esta moción y lideran la misma es mi bancada”, indicó.

“Si alguien desea adherirse tendrá las puertas abiertas de nuestras oficinas para conversar y unir fuerzas. Agenda: 1) Inhabilitar a Dina Boluarte; 2) Vacanciade Pedro Castillo; 3) Elecciones presidenciales” aseveró.

