Carla García se pronuncia por incidente con hombre que intentó abrazarla: “Nadie me toca sin mi permiso”

Vídeo: TikTok.

El pasado 28 de julio, mientras el presidente Pedro Castillo daba su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, Carla García hacía un despacho en vivo para Willax TV cuando fue sorprendida por un hombre que intentó abrazarla. Sobre este hecho viralizado, la hija del expresidente Alan García se pronunció al respecto.

“Amo este video y el titular que la cuenta troll le ha puesto. Nunca dejes que te pongan una mano encima, sin tu permiso”, mencionó la conductora de Willax en sus redes sociales.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Resulta que Carla García se encontraba en la Avenida Abancay recogiendo información sobre la protesta contra el gobierno que se desarrolló el pasado jueves. Durante un enlace en vivo, un sujeto conocido por su apoyo al grupo La Resistencia irrumpió el momento de la conductora y trató de abrazarla. Rápidamente la conductora de Willax TV lo apartó con su mano y continúo con su despacho.

El momento no pasó por desapercibido y varios cibernautas lo compartieron en diferentes redes sociales, logrando hacerlo viral. Entre los cientos de comentarios hubo uno que la hija de Alan García no soportó y terminó reiterando que “nadie la toca sin su permiso”.

“Qué aburrido que vivas viendo al resto. Primero, yo a diferencia tuya, no le hago ascos a priori a La Resistencia. Quizás el discriminatorio eres tú. Segundo, no se le hace desaire a un desconocido que sale de la nada a tocarte sin tu permiso. Se le aparta para que aprenda ”, tuiteó la comunicadora.

LAS REDES SE DIVIDEN POR ACCIÓN DE CARLA GARCÍA

En Twitter, usuarios lanzaron comentarios divididos sobre la actitud Carla García. Algunos aplaudieron la rápida acción de la conductora al no permitir que la abracen sin su consentimiento, mientras que otros simpatizantes de la izquierda política la criticaron duramente por un presunto “desaire” con el seguidor del ideal de Fuerza Popular.

“No, pues, señora Carla, cómo va a desairar a uno de los líderes visibles de La Pestilencia. Mire que ese señor se faja a diario por el ideal que ud abraza. Eso no se le hace a un pestilente. Muy mal”, comentó el usuario @unchasqui en Twitter.

Además, también señalaron que en todo momento Carla García se mostró incómoda, ante un abrazo intempestivo, el cual obviamente no deseaba recibir y más cuando se encontraba trabajando.

“Muy buena la reacción de Carla García, NADIE puede dejarse manosear por CUALQUIERA ¿ó que ejemplo damos si nos dejamos sobar?”, escribió otra usuaria de la red.

CARLA GARCÍA ES COMPARADA CON SU PADRE ALAN GARCÍA

El hecho viral también fue material para que usuarios trajeran al recuerdo un cuestionado accionar del fallecido Alan García y no tardaran en compararlo con la reacción de Carla.

En el 2004, el expresidente pateó a un hombre, identificado como Jesús Lora, durante una huelga. A pesar que Alan García se disculpó por el hecho, el incidente provocó una ola de críticas.

Vídeo: Canal N.

Los internautas compararon y resaltaron que ambos hechos se dieron también en transmisiones en vivo. Asimismo, cuestionaron la presencia de miembros de La Resistencia en televisión.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE INTENTÓ ABRAZAR A CARLA GARCÍA?

Según redes sociales, se trata de un seguidor de Fuerza Popular, al que se le ha visto en más de una actividad pública.

“Así me dicen, yo no lo había visto nunca. Me parece que no es de La Resistencia pero @larepublica_pe siempre miente. Que todas las mujeres aprendan a defenderse de personas encimosas. Nadie me toca sin mi permiso”, acotó.

SIGUE LEYENDO