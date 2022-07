Pedro Cateriano criticó a Pedro Castillo: “Forma parte de un manejo inepto del poder que no está dentro de los estándares democráticos”

Pedro Cateriano dialogó con Infobae sobre la crisis presidencial. Foto: Andina

El exprimer ministro Pedro Cateriano criticó el primer año de gobierno de Pedro Castillo, la cual consideró “calamitosa en el aspecto político, ineptitud manifiesta y absoluta inexperiencia en el manejo de los recursos públicos”.

“Es el colmo que teniendo dinero en una crisis, como la que estamos atravesando, no haya gastado ese dinero; y haya tenido que recurrir al populismo. Lo más grave es que es un gobierno manchado por actos de corrupción donde la Fiscalía está avanzando en la evaluación de los actos delictivos y hay una acusación en el sentido de calificar al Gobierno como una organización criminal, algo sumamente grave que afecta nuestro sistema democrático”, dijo el político peruano a Infobae.

Cateriano comentó que las acusaciones no son hechas “por adversarios”, sino que fue su entorno, quienes lo han señalado como una organización criminal como el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, o el exministro Juan Silva.

“Es un presidente que no da cuenta de sus actos, o sea, no cumple con el rol con la obligación que tiene de origen democrático de dar cuenta de sus actos gubernamentales. Forma parte de un manejo inepto del poder que no está dentro de los estándares democráticos”, mencionó.

El abogado manifestó que si Castillo continua en el Gobierno “la crisis se va a ahondar” y acerca de los ministros aclaró que cayeron, además de su ineptitud, por su trayectoria: “Han caído por propios escándalos, no por el Parlamento que ha censurado tardíamente a titulares de carteras”.

“Este gobierno de izquierda ataca duramente a la minería y teniendo gas y minerales, prácticamente, abandonó las tareas de exploración de estas actividades. Paradójicamente, el mundo necesita petróleo, gas y minerales; nuestro país tiene eso. Pero tenemos un Gobierno con prejuicios ideológicos y políticos que está torpeando esta clase de actividades, algo imperdonable”, manifestó.

"En todos los tonos se advirtió que estamos eligiendo a alguien sin experiencia", dijo Cateriano sobre el jefe de Estado. Foto: Andina

Cateriano cree que este Gobierno nos debe servir como enseñanza sobre cómo se vota, pero ese ejercicio democrático se desarrolla sin “mayor responsabilidad, dominado por la pasión política del momento, tenemos los gobernantes que merecemos”.

“Los parlamentarios fueron elegidos por el pueblo, así como Castillo. En todos los tonos se advirtió que estamos eligiendo a alguien sin experiencia, acompañado por una partido política que se proclamaba marxista-leninista, que no creía en los valores democráticos”, explicó.

Por otro lado, criticó la gestión de Aníbal Torres como premier, pero resaltó que los cambios en las carteras no han dado resultado porque el jefe de Estado “no es consciente del rol que está cumpliendo y él mismo genera la crisis política”.

“EL CONGRESO HA AGUDIZADO LA CRISIS”

El también abogado comentó que el Congreso tiene una “co-responsabilidad”, no solo porque ha claudicado en su tarea de control político, sino “que ha permitido, por temor a una disolución, acciones inimaginables”.

“Este es un Congreso que permite que continúe en funciones un premier que públicamente ha expresado su admiración por Hitler y que lo volvió a rememorar para atacar a la prensa. Este es un Parlamento que no se ha atrevido a a fiscalizar al Gobierno; este es un Congreso que ha tolerado el desafío de Aníbal Torres al amenazar que no se iban a atrever a censurarlo. Si a eso le sumamos los intereses político-partidarios que han dejado de lado el interés, el Congreso ha agudizado la crisis, y se ve reflejado en la crisis”, comentó.

Cateriano agregó que las alianzas no escritas entre bancadas políticas o los denominados ‘niños’ de Acción Popular que están siendo investigados por la Fiscalía, “agravan aún más el contexto político”.

El Congreso “no ha priorizado el interés nacional”, dijo Cateriano. Foto: Andina

Con respecto a la ley que debilita la Sunedu, el expresidente del Consejo de Ministros dijo que “afecta directamente el futuro del Perú porque ese un ataque que agrava la situación educativa de la mayoría de jóvenes estudiantes”.

“Cuando me pidieron la cabeza del (exministro de Educación) Martín Benavides yo también me opuse porque considero que el trabajo que ha hecho Sunedu para garantizar la operatividad de universidades que cumplan con su rol académico es importante; y por esa razón el Parlamento de ese entonces no me extendió el voto de confianza”, expuso.

En un balance anual del Parlamento, Cateriano argumentó que “no ha priorizado el interés nacional” que es un adelanto de elecciones o pedirle la renuncia del presidente Pedro Castillo.

DUELO POR MORALES BERMÚDEZ

Acerca de que el Gobierno de Pedro Castillo declarara duelo nacional por la muerte de Francisco Morales Bermúdez consideró que era una “dictador más” y, por esa razón, no había que destacar nada.

“La dictadura como forma de Gobierno siempre debe merecer nuestra condena porque suprime la libertadad que es lo fundamental para la libertad de la persona. Si bien no fue una dictadura tan dañina como la de Velasco Alvarado, Morales Bermúdez ejerció abusivamente el poder. Debemos defender la democracia como forma de gobierno”, concluyó.

