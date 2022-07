Noah Schnapp fue asediado por sus fans a su llegada a Lima en el aeropuerto Jorge Chávez

Noah Schnapp llegó a Lima. Video: Instagram

Noah Schnapp, actor de “Stranger Things”, ya se encuentra en Lima para ser parte del evento Comic Convention Lima 2022. El joven, quien interpreta a Will Byers en la famosa serie de Netflix, fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por sus seguidores.

Con una vestimenta total blanca, el artista estadounidense fue captado caminando en los exteriores del aeropuerto la noche del jueves 28 de julio mientras se dirigía a la movilidad que lo trasladaría a su hotel. Alrededor de él caminaba su equipo de trabajo y un grupo de seguridad; los fans intentaron acercarse, pero solo pudieron grabarlo a unos metros.

Schnapp compartió una fotografía de las playas limeñas en su cuenta de Instagram. Es la única instantánea que ha tomado en la capital peruana desde su llegada.

Noah Schnapp posteó esta foto en sus redes sociales. Foto: Instagram

NOAH SCHNAPP EN LA COMIC CONVENTION LIMA 2022

El sábado 30 y el domingo 31 de julio la estrella de “Stranger Things” compartirá con sus seguidores en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel. El actor empezará a tomarse fotos y firmar autógrafos a partir de las 12:00 p.m, según el cronograma.

En declaraciones a Infobae, Pierre Aguilar, productor general de la Comic Convention Lima 2022, manifestó que los fans serán atendidos por orden de llegada, pero recomendó llegar con anticipación.

“Hemos preparado una zona totalmente especial que se va a abrir solo ese día, para que la gente pueda esperar de manera ordenada y sentadas”, dijo.

Después de las fotos y autográfos, Noah Schnapp se tomará un momento para subir al escenario de la Explanada Exterior; y luego habrá otra tanda de fotos. En el caso del Meet and Greet, que llegaron a costar más de S/800, se agotaron en un par de horas.

Noah Schnapp llegó a Lima para la Comic Convention Lima 2022 el sábado 30 y domingo 31 de julio. (Foto: Netflix)

MADRE ENFERMA

La madre de Noah Schnapp se encuentra muy enferma de COVID-19, por lo que Aguilar consideró que el actor iba a cancelar el plan de visitar Perú pero, al final, quiso continuar con su agenda.

“Noah quiere conocer Perú. Yo sé que le gusta mucho probar la comida a donde va. Ya estamos preparándole algunas cosas especiales. Tiene mucha expectativa, nunca ha venido para acá. Está con todas las ganas, a pesar de que su mamá se enfermó de Covid, él ha decidido seguir con el proyecto y vivir este sábado y domingo con nosotros”, mencionó.

Finalmente, el organizar del Comic Convention Lima 2022 expuso que, debido a la llegada de la estrella estadounidense, el evento se ha convertido en “una locura”.

“Ha revolucionado todo. A mí me han llamado amigos que no hablaban conmigo hace 20 años, y lo hicieron cuando se dieron cuenta que estábamos trayendo a Noah Schnapp. Sus hijos se están volviendo locos. Pero nada, muy contentos con la acogida de la gente. El meet and greet voló a las tres horas. Pero todavía quedan fotos y autógrafos con él”, concluyó.

HORARIOS DE PRESENTACIÓN DE NOAH SCHNAPP

12: 05 - Fotografía

13:05 - Autógrafo

14:15 - Escenario*

14:35 - Autógrafo

17:35 - Fotografía

18:35 - Escenario *

19: 00 - Fotografía

19:30 - Meet & Greet

(*) Escenario de Explanada Exterior

