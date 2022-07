Noah Schnapp, estrella de Stranger Things, reconfirma su llegada a Perú pese a delicada salud de su madre

Noah Schnapp estará en la Comic Convention Lima 2022 el sábado 30 y domingo 31 de julio. (Foto: Netflix)

La Comic Convention Lima 2022 ya abrió sus puertas este martes 26 de julio en la Arena 1, ubicado en el Circuito de Playas del distrito de San Miguel. El evento ha generado gran expectativa debido a la llegada de Noah Schnapp, recordado por interpretar a Will Byers en Stranger Things, quien se encontrará con sus fans peruanos este sábado 30 y domingo 31 de julio.

Desde que el evento anunció su llegada a Lima, el actor estadounidense ha dejado en claro la gran emoción que siente al pisar territorio nacional por primera vez en su vida. Así lo demostró mediante un video publicado en sus redes sociales, donde invitó a sus fieles seguidores a que vayan a verlo para conocerlo en persona.

“¡Hola Perú! Soy Noah Schnapp de Stranger Things. Estaré en Lima, Perú para la Comic Convention Latin America el sábado 30 de julio y el domingo 31 de julio. Nos vemos pronto”, dijo el artista de 17 años.

El actor de Stranger Things estará en la Comic Convention Lima 2022, donde brindará sesiones de autógrafos y fotos.

Infobae Perú conversó con Pierre Aguilar, productor general de la Comic Convention Lima 2022, sobre la gran expectativa que ha generado la figura de Stranger Things en Lima. Según dijo, el acceso al Meet and Greet, cuyo costo es mayor a los S/800, se agotó en un par de horas.

“Este año ha sido una locura por lo de Noah Schnapp. Ha revolucionado todo. A mí me han llamado amigos que no hablaban conmigo hace 20 años, y lo hicieron cuando se dieron cuenta que estábamos trayendo a Noah Schanpp. Sus hijos se están volviendo locos. Pero nada, muy contentos con la acogida de la gente. El meet and greet voló a las tres horas. Pero todavía quedan fotos y autógrafos con él”, declaró.

Además de ello, indicó que la organización pensó durante un momento que el actor no vendría a Perú después de todo, pues su madre se contagió inesperadamente de COVID-19. Sin embargo, Noah Schnapp no quiso perderse la oportunidad de venir a Perú para conocer a sus fans.

“Noah quiere conocer Perú. Yo sé que le gusta mucho probar la comida a donde va. Ya estamos preparándole algunas cosas especiales. Tiene mucha expectativa, nunca ha venido para acá. Está con todas las ganas, a pesar de que su mamá se enfermó de Covid, él ha decidido seguir con el proyecto y vivir este sábado y domingo con nosotros”, agregó el vocero de la Comic Convention Lima 2022.

Cabe resaltar que, según Aguilar, la firma de autógrafos y la toma de fotografías será por orden de llegada . Se recomienda llegar antes del mediodía para formar la fila. El ingreso es por la Puerta 1.

Noah Schnapp de Stranger Things estará en la Comic convention Lima 2022. (Foto: Netflix)

HORARIOS DE NOAH SCHNAPP EN LA COMIC CONVENTION LIMA 2022

El sábado 30 y domingo 31 de julio, Noah Schnapp compartirá con los asistentes a partir de las 12: 00 p.m. A continuación, el cronograma oficial de sus actividades en el evento.

12: 05 - fotografía

13:05 - autógrafo

14:15 - escenario*

14:35 - autógrafo

17:35 - fotografía

18:35 - escenario *

19: 00 - fotografía

19:30 - Meet & Greet

(*) Escenario de Explanada Exterior

Consideraciones

- Se permitirá solo una persona por foto.

- El autógrafo no da derecho a foto.

- El Meet and Greet tiene una duración aproximada de 25 minutos, en el que un grupo de 30 personas tendrá acceso a una reunión privada con el artista. Podrán interactuar con él de manera ordenada, y tomarse una foto individual y una foto final grupal.

- Se deberán seguir las instrucciones de los organizadores y personal de seguridad. El personal podrá retirar a cualquier persona que tenga una conducta o estado inapropiado sin derecho a reclamo ni reembolso alguno.

