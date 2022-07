ANP asegura que no es rol de la prensa comunicar los logros del presidente

Periodistas en el Perú.

El presidente de la República, Pedro Castillo, en su mensaje a la Nación tras cumplir un año de gestión, arremetió contra la prensa peruana al indicar que “los medios solo están empeñados en desestabilizar a su gobierno con mentiras y noticias falsas y no les interesa difundir sus logros”.

Ante esta afirmación, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) respondió a las críticas del mandatario y le recordó que la labor de los medios de comunicación no es comunicar los logros de su gestión, sino, mantener una posición vigilante ante cualquier irregularidad y denunciarlo .

“No es rol de la prensa comunicar los logros presidenciales, su tarea es cumplir su papel de vigilancia de la cosa pública e informar con apego al rigor y la verdad”, señaló el referido gremio de periodistas a través de sus redes sociales.

Asimismo, la ANP cuestionó al mandatario su negativa a declarar y conceder entrevistas a los medios de comunicación. “Resulta, incluso paradójico que siendo el principal vocero del gobierno de manera continua se niegue a dar entrevistas -en la que justamente podría comunicar esos logros- bajo el argumento de que los medios en su mayoría “están empeñados en desestabilizar al gobierno”.

En relación a las denuncias de presunta corrupción de Pedro Castillo y su entorno, el gremio periodístico aseguró que el rol del periodismo es buscar, indagar, documentar denuncias contra funcionarios de todo nivel. “La ciudadanía juzgará si están cumpliendo su papel. Flaco favor hace a la democracia que en su mensaje a la Nación se instale el relato que los medios solo dicen mentiras y propalan noticias falsas”.

Sin embargo, el gremio también vio con preocupación en referencia a 45 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, instando a su pronta aprobación. Uno de ellos es el que criminaliza difusión de investigaciones penales que afecta no solo actividad periodística sino también lucha contra la corrupción en el país.

MALA RELACIÓN CON LA PRENSA

En cuanto a la relación de Pedro Castillo con la prensa peruana, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en una oportunidad le dijo a Infobae, que desde el inicio de su gobierno, Castillo tuvo siempre fricciones con la prensa. Recordó que cuando se presentó su primer gabinete ministerial con Guido Bellido como premier a la prensa no se le permitió la cobertura de este asunto de interés público.

“No solo por el impacto político, sino que había mucha expectativa si se iba a firmar la propuesta que venía de los sectores más desfavorecidos. O si iba a ser un gabinete más izquierdista o un gabinete que se pacte con otras carteras políticas. Pero la prensa no tuvo acceso a la juramentación”, declaró Zuliana Lainez.

Desde la ANP, Lainez aseguró que, pese a que el presidente peruano es muy crítico con las líneas editoriales de determinados medios, la misma organización no santifica “todas las formas de hacer periodismo y fuimos súper críticos con las posturas que la prensa pudo tener en campaña electoral”.

“Se puede ser crítico, pero no justifica la represión de no declarar a ningún medio porque no estás castigando a la prensa, sino a la ciudadanía que no puede acceder a algo que es de altísimo interés público”, sostuvo la periodista.

Cabe precisar que algunas organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana le han solicitado a Pedro Castillo que firme el tratado de Chapultepec para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y libertad de prensa en el país. Sin embargo, tras casi un año de haberse realizado este pedido, no se tuvo respuesta.

