Alessandro Burlamaqui tras fichar por Badajoz: “Siempre el objetivo aquí ha sido subir a Segunda División y ojalá se dé”

Una de las mayores promesas que tiene el fútbol peruano en estos momentos es Alessandro Burlamaqui, mediocampista nacional, que este viernes tuvo una increíble presentación en su nuevo club Badajoz, equipo que juega la Tercera División de España.

Alessandro Burlamaqui habla de todo con Infobae y explica la decisión de ser cedido por Valencia y confiesa que estuvo a punto de viajar a Catar para el Perú vs. Australia, pero por algunos motivos no se pudo dar. Además, revela que mantiene el sueño latente de vestir la camiseta bicolor en algún momento y para eso trabajará duro en CD Badajoz.

Alessandro Burlamaqui llega a CD Badajoz cedido por el Valencia, club dueño de su pase, para que esté durante toda la temporada.

Felicidades por tu presentación de esta mañana con CD Badajoz, ¿cómo te sentiste?

Muchas gracias, Jean Pierre, la presentación lo hicimos hoy y la verdad muy contento e ilusionado.

¿Cómo te has sentido en tus primeros días con CD Badajoz?

La verdad que muy contento y feliz, la ciudad es muy bonita y con gente maravillosa y amable. A nivel futbolístico, la verdad estoy contento con el equipo, puesto que son gente increíble y que siempre intenta ayudar al compañero y estamos todos muy unidos. Me tomo este año como un reto para mí e intentar hacer algo bonito y que sirva de algo mi cesión.

El club tiene como objetivo ascender, ¿cómo afrontas ese reto?

La categoría en sí, es muy competitiva, hay grandes equipos compitiendo en esta categoría y sobre todo en este grupo, que para mí es de lo más difíciles de los dos. Con ganas de intentar hacer algo bonito, siempre el objetivo aquí ha sido subir a Segunda División y ojalá se dé.

¿A qué rivales te enfrentas?

Están grandes equipos, como históricos por decirte nombres. Está el Deportivo La Coruña, Real Madrid Castilla, Alcorcón, hay equipos que son de primer nivel y que tienen historia enorme detrás de ellos y son clubes candidatos a subir a segunda división.

¿Cómo has recibido el apoyo de los fanáticos de CD Badajoz a propósito de tu llegada al equipo?

La verdad que muy contento por el apoyo de la gente, desde el primer día ha sido increíble y antes de venir, me dijeron la historia del club, la animación constante de la hinchada y que se encariña con el jugador, la verdad que eso fue uno de los motivos por lo que decidí venir aquí, ya que el estadio siempre para lleno. Ese fue uno de los motivos.

¿Qué conversaste con el entrenador?

El entrenador siempre quiere lo mejor para todos los jugadores y el equipo. Nos ayuda siempre, nos da las mejores indicaciones y bueno, el profesor es él primero que tiene claro que tenemos hacer cosas bonitas y debemos disfrutar, y para eso, tenemos que esforzarnos al máximo y sudar por esta camiseta.

¿Vas a jugar de 6 u 8?

Voy a jugar de doble pivote. Jugamos 4-4-2 con dos pivotes y uno tendría que subir y el otro quedarse un poco. Van variando los dos.

Es una posición que se acomoda mucho a tu juego

Para mí no hay problema en qué posición juegue, pero creo que es la posición idónea para mí.

¿Fue difícil dejar Mestalla Valencia?

Sí, obviamente, uno quiere triunfar en su club y que salga las cosas bien, yo pienso que en este momento necesitaba de este paso, yo creo que es un paso hacia adelante con respecto a categoría y madurez. Con este paso lo quiero es volver con más experiencia, con más minutos en una división más alta y aprender. Ese es el objetivo de esta cesión para volver más fuerte.

Tuviste participación con el primer equipo de Valencia en unos amistosos, ¿eso te va a ayudar en esta nueva experiencia en el ascenso?

Yo ahora en CD Badajoz digamos que soy el pequeño. Hay gente que lleva muchos años vividos y jugados, al final, tenemos que aprender de ellos, que son los que saben. Intentar aprender al máximo cada día y mejorar todo lo posible.

La gente de experiencia, ¿qué te dice?

Obviamente, los objetivos son distintos, eso está claro. Al final, ellos, a los jóvenes nos aconsejan a que estemos tranquilos. De que seamos nosotros mismos, de qué juguemos y que el esfuerzo y el trabajo no se negocia. Que cada uno juegue como sabe.

¿Hablaste con el profesor Ángulo antes de marcharte de Mestalla?

Debido a todas las circunstancias del traspaso y todo, al final, estuve entrenando un par de días, me dio tiempo de despedirme del grupo y ya está. La mayor suerte a todos y bueno transmitir eso, que es un año de transición y espero transmitirle suerte en la Liga y en general durante el año.

¿Qué les dirías a las personas que criticaron tu decisión de ir al CD Badajoz?

Yo tomo la oportunidad de CD Badajoz como un paso hacia adelante. La verdad que estoy muy contento de la decisión, la gente igual cree que es un paso atrás, yo pienso que al final cuando empiece la Liga se darán cuenta del nivel que tiene esta Liga y lo competitiva que es. La verdad, yo estoy muy contento de estar acá en CD Badajoz, en un club con tanta historia y el objetivo será el de siempre estar luchando por las posiciones de arriba.

Pero, ¿vienes a CD Badajoz por tener más continuidad y ser llamado en algún momento a la selección?

Obviamente, todo esto con respecto a crecimiento personal y colectivo para ayudar al club, pero estoy aquí dispuesto a aprender de ellos todo lo que pueda, ya que llevan muchos años y seguir mejorando.

Este 3 de agosto tienen un amistoso ante Belenenses, ¿digamos que se están preparando con todo para conseguir cosas importantes como es el ascenso?

La verdad que entrenamos muy bien y estamos dando el máximo con mucha intensidad. Me ha sorprendido la amabilidad de la gente que se sacrifica mucho y estoy muy contento.

¿Te veremos el 3 de agosto teniendo minutos ante Belenenses de Portugal?

Sí.

¿Arrancas o todavía no lo sabes?

No lo sé, todo depende del entrenador y la decisión que tome, que será la mejor para el equipo y el club.

¿Pero tú físicamente estás bien?

Yo, físicamente, estoy al cien por ciento.

¿Burlamaqui en qué ha mejorado con respecto a su juego?

En general todo. Técnicamente, he mejorado mucho, los pases largos y cortos. En cómo defender mejor, cómo ubicarse mejor. Potenciando los defectos y fortaleciendo las virtudes.

Sabías que Mr. Chip es hincha de Badajoz, ¿cómo tomas estar expuesto a alguna estadística?

Extremadamente feliz, sé que él tiene un gran afecto a nuestro país, nuestra comida y la verdad que es muy gratificante.

LA SELECCIÓN

¿Imagino qué sigue ese sueño latente de seguir vistiendo la camiseta nacional de Perú?

Siempre me ha quedado la espina, ojalá en algún momento se pueda dar el tema de selección, ya lo he dicho que siempre estoy a disposición de la selección. Obviamente, entiendo que me tengo que ganar el puesto y debo seguir luchando. Es parte del crecimiento, solo queda seguir trabajando para estar ahí.

En Perú hay mucha gente que te adora, ¿cómo te tratan por tus redes sociales?

La verdad que yo debo estar agradecido a la gran parte de los peruanos que me apoya, me anima y están ahí día a día. Les doy las gracias, porque eso es muy gratificante, el ver que hay gente que ve la recompensa de tu esfuerzo y doy gracias a todas esas personas. Espero devolverles toda esa esperanza.

En la sub-17 te quedaste por muy poco de clasificar al mundial de la categoría, ¿imagino que tienes esa revancha de lograr cosas importantes con Perú?

El objetivo siempre será ir al Mundial, la selección durante estos años ha visto que se puede llegar, que no es un objetivo lejano y ese será nuestro objetivo de ahora en adelante.

Hace algunos años, me comentabas que veías los partidos de Perú, ¿cómo viviste la eliminación ante Australia por penales?

Yo estuve junto a mi familia viendo el juego. La verdad que estuvimos todo el partido eufóricos viendo si en algún momento se podía dar, al final llegamos a penales, y tuvimos una mala fortuna, que le puede pasar a cualquiera. Estaremos atentos para el próximo clasificatorio y poder ver al Perú en el Mundial.

Pero, ¿dé lejos se sufre más?

Nuestra intención fue ir a verlo a Qatar, por diversos motivos no se pudo, porque con el tema del COVID-19 y vacunas, a mí no me dejaron entrar. Nosotros íbamos a ir al partido, pero al final no se pudo dar y lo tuvimos que ver desde lejos.

LOS ESTUDIOS DE BURLAMAQUI Y SU VIDA

¿Cómo vas con los estudios?

Sí, ya acabé el ciclo superior que tenía. Eran dos años y ahora empiezo la universidad. Voy a estudiar Ciencias de la Actividad Física y son cuatro años. Toca formarme porque siempre he dicho que es muy importante que uno se forme y que siga estudiando.

¿Las clases serán presenciales o virtuales?

Va a ser a distancia debido a las circunstancias que tengo en estos momentos. Un futbolista siempre tiene que ser futbolista, pero tiene que formarse académicamente y tener siempre esos conocimientos. El día de mañana uno no sabe lo que puede pasar o donde va a estar y tiene que estar preparado para tener un plan B.

¿La familia te va a acompañar en Badajoz?

Al final siempre mis padres han estado ahí apoyándome. Este año va a ser más complicado debido a la distancia, pero igualmente vendrán siempre a quedarse bastante tiempo conmigo y estar a mi lado. Son mi pilar y las personas que más me quieren en el mundo. En esta situación nos los veré tanto como antes.

¿Cómo te has preparado para la independencia?

En algún momento se tenía que dar y la verdad lo tomo como crecimiento personal y estoy muy contento.

¿Cocinas o sueles pedir delivery?

Sí, hombre cocino (se ríe). Hay que aprender a cocinar y realizar labores de casa. Siempre hay que estar dispuesto a aprender.

¿Ya sabes hacer ceviche o comida peruana?

Uf, eso ya es mucho nivel, yo no estoy en ese escalón todavía.

SEGUIR LEYENDO: