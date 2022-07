Óscar ‘Conejo’ Pérez habló sobre Juan Reynoso y las posibilidades como DT de Perú

Cruz Azul de Luis Abram visitará este martes al Atlético San Luis en un encuentro correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. Dicho juego se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras desde las 21:05 p.m. ( hora peruana).

Cruz Azul ubicado en el décimo casillero de las clasificaciones con cuatro puntos, saldrá en busca de un resultado que le permita cortar su mala racha en el campeonato mexicano, donde registran un empate y dos derrotas en sus últimas tres presentaciones.

Sin embargo, Infobae interrumpió la concentración de Cruz Azul para contactarse con el preparador de arqueros, Óscar Pérez, para que opine sobre la posibilidad de que Juan Reynoso sea técnico de la selección peruana.

Y es que, desde inicio de día, diversos medios informaron que la posibilidad más latente para asumir el cargo de la dirección técnica de la selección peruana es Juan Reynoso.

Por ello, Infobae llamó al preparador de arqueros de Cruz Azul, Óscar Pérez, para que opine sobre la posibilidad de que Juan Reynoso sea técnico de la selección peruana.

“Hola, buenas tardes, sería muy buena opción Juan Reynoso ya tiene mucha experiencia y transmite muy bien lo que quiere a su equipo”, enfatizó el ‘Conejo’ Pérez a Infobae en exclusiva.

A raíz de la buena labor realizada por el entrenador peruano, durante su estancia en México, es que ha sido fuertemente vinculado con asumir el cargo que dejó el ‘Tigre’ Gareca tras su no renovación con la ‘Blanquirroja’.

REYNOSO YA ESTÁ EN LIMA

Juan Reynoso está en Lima. Llegó anoche bien caleta, casi no se dejó ver. Hay quienes me aseguran a esta hora que la renovación de Oblitas con la FPF no es algo descabellado. Sabido es que si Oblitas se queda lo de Reynoso para la selección toma forma. A estar atentos”, publicó el periodista de Latina, Fernando Egúsquiza en sus redes sociales.

NUEVO CARGO DE OBLITAS FACILITARÍA LLEGADA DE JUAN REYNOSO COMO NUEVO DT DE PERÚ

Sin duda, con la confirmación de Juan Carlos Oblitas en la Federación Peruana de Fútbol el nombre de Juan Máximo Reynoso toma mucha fuerza por la consideración que existe por parte del Director General de Fútbol.

“Juan es quizá el técnico peruano más exitoso que se está desarrollando actualmente”, dijo Oblitas en conferencia hace unos días.

Por otro lado, en su salida de la Videna, no solo confirmó que la próxima semana tendremos al nuevo técnico de Perú, sino que tuvo una comunicación con Juan Máximo Reynoso. “Hablé por teléfono, pero para saludarlo nada más. Hay diversas opciones y lo único que les puedo decir es que la próxima semana seguramente se va a dar la noticia del técnico”, comentó Juan Carlos Oblitas.

LOGROS DE REYNOSO COMO ENTRENADOR

Juan Máximo Reynoso fue campeón de la Liga MX con el Cruz Azul. Además, cortó una racha de 23 años sin conseguir un título por parte del equipo mexicano. Por otro lado, en el Perú es recordado por sus campañas con Universitario de Deportes, Melgar y Bolognesi.

SEGUIR LEYENDO: