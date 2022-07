El año de Pedro Castillo: 5 investigaciones judiciales, casi 60 ministros nombrados y 74% de desaprobación

El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, cumple el jueves un año de mandato con un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia.

José Pedro Castillo Terrones, natural de Tacabamba, provincia de Chota en Cajamarca, cumple 12 meses en el sillón de Pizarro. Sus cifras dan cuenta de la inestabilidad en la que se encuentra el país: 3 cambios de gabinete, 59 ministros nombrados, dos intentos de vacancia presidencial por el Congreso de la República y una desaprobación de más del 70% según la encuestadora Ipsos.

Infobae consultó con 2 analistas políticos quienes trazan cuáles podrían ser los escenarios más viables en caso el jefe de Estado logre culminar su gestión, caso contrario, de qué manera podríamos salir de esta aciaga crisis política que mantiene en angustias a la población peruana.

Rafael Gertin menciona que Castillo desaprueba en su primer año de gestión y la cataloga de “pésima” por los diversos nombramientos que ha habido en este primer tramo y sumado a ello las investigaciones en las que se le ha señalado como implicado.

“Creo que podemos calificar la gestión de Pedro Castillo como pésima, suena fuerte, pero las encuestas hablan por sí solas, con más del 70% de desaprobación . Es la incapacidad que tiene para elegir a las personas idóneas para los diferentes cargos; además, los presuntos actos de corrupción en los que está involucrado él y su entorno hacen que esta percepción se replique en la ciudadanía”, expresa Gertin.

En otro momento, el analista advierte que, es prácticamente imposible que el presidente renuncie; sin embargo, tampoco ve acciones claras por parte del Congreso y que a consecuencia de ello la responsabilidad ha recaído en el Ministerio Público para dejarle preparado el camino para que el Parlamento finalmente tome una decisión.

“Definitivamente el presidente no va a renunciar y el Congreso tampoco es firme con la intención de vacarlo. La responsabilidad se ha volcado hacia el Ministerio Público porque parece que quiere llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario. Si la Fiscalía tiene las pruebas que puedan recolectar de estos aspirantes a colaboradores eficaces y son lo suficientemente contundentes, esto podría obligar al Parlamento para que finalmente tomen una decisión”, apuntó.

Por su parte, el analista Mauricio Saravia, menciona que la desaprobación al mandatario es unánime en todo el país; además puntualizó los porqués del mal manejo que ha habido por parte del Gobierno.

“Todas las regiones lo desaprueban, incluso en el sur que era la zona en donde más aprobación tenía. La gente está sintiendo la pegada de un gobierno que no le está dando las cosas, es un presidente que no ha tenido gestos favorables, no se comunica, no se vincula no establece lazos de comunicación ”, expresa.

En esa misma línea, Saravia sostuvo que, cada vez es más adverso el escenario de una posible vacancia o salida de Castillo del cargo y que, en tal sentido, lo más conveniente para el país y para él (Castillo) sería colocar un gabinete más trascendente y técnico.

“En caso no sea vacado o no renuncie, debería tener un gabinete fuerte, con una cabeza relevante, transcendente y que sea muy técnico y que tenga autonomía de gobierno, el problema es que ya nadie se quiere arriesgar con este Gobierno. Sin embargo, también podría tener negociadores parlamentarios que puedan conciliar para ver en qué quieren avanzar tanto en el Congreso como en el Ejecutivo”, explicó.

AJUSTES EN LAS CARTERAS

En tanto, el primer presidente del Consejo de Ministros de la actual gestión, Guido Bellido, conversó en exclusiva con Infobae y expuso su análisis sobre el primer año de gobierno del presidente Castillo y mencionó que, el actual PCM debe ser ratificado en el cargo y hasta precisó que su labor ha sido y es mucho mejor que la que desempeñó la excongresista Mirtha Vásquez Chiquilín.

“El presidente debe hacer ajustes en todas las carteras, pero quien sí debe continuar es el premier Aníbal Torres, es una persona que está identificada con el gobierno, no como Mariano Gonzáles; Torres es una persona que puedes poner adelante y defiende al gobierno, es alguien que tiene bastante diálogo con las comunidades y lo ha hecho mejor que Mirtha Vásquez”, dijo.

Por otro lado, el expremier mencionó estar a favor de que se estén llevando a cabo estas investigaciones sobre el actual jefe de Estado e indicó que, en caso se probase responsabilidad en él (Castillo), la bancada de Perú Libre votaría a favor de un posible nuevo intento de vacancia.

“Son investigaciones preliminares muy buenas porque van a poder identificar a los responsables. Primero tenemos la esperanza que el presidente no esté vinculado y segundo, en caso sí esté, nosotros (Perú Libre) actuaríamos de manera correcta de acuerdo a la norma”, manifestó Bellido.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Son doce meses en la casa de Pizarro y el presidente Castillo no logró cumplir con muchas de las promesas que hizo durante la campaña electoral.

El pasado 28 de julio del año pasado cuando dio su primer discurso, indicó que, Palacio de Gobierno se convertiría en un museo; además el mandatario sostuvo que desactivaría entidades como la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Sutrán y la ATU, ello hasta la fecha no ha ocurrido.

Del mismo modo, mencionó que vendería el avión presidencial como medida de austeridad, así como renunciar a su sueldo de presidente y reducir el sueldo de los ministros y congresistas.

El presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, defendió su gestión el jueves en un mensaje al país al cumplir su primer año de gobierno cercado por cinco investigaciones por presunta corrupción, que atribuyó a una campaña mediática para destituirlo.

3 GABINETES, CASI 60 MINISTROS

La inestabilidad es algo que puede caracterizar el primer tramo de este gobierno; clara muestra de ello son las constantes movidas que han habido en las diferentes carteras de las distintas carteras ministeriales. Estos son los nombres de quienes han desfilado con la cinta y han formado parte de este ejército ministerial:

Guido Bellido fue el primer presidente del Consejo de Ministros del actual gobierno y pudo durar en el cargo el lapso de 3 meses, desde el 29 de julio al 6 de octubre del 2021. Su sucesora, sería Mirtha Vásquez Chuquilín, quien también ocupó el cargo por casi el mismo periodo de tiempo quien optó por renunciar, luego de que al presidente fuera captado recibiendo a ministros y empresarios en la vivienda ubicada en el jirón Sarratea en el distrito de Breña.

Luego de Vásquez, el congresista Héctor Valer Pinto, tuvo un fugaz paso por la PCM siendo nombrado el primero de febrero y siendo relevado del cargo una semana después para que, finalmente sea Aníbal Torres quien lo sucedería y que hasta la fecha se mantendría en el cargo.

En la cartera de Relaciones Exteriores han sido 3 los nombres quienes han ocupado el cargo, Héctor Béjar Rivera quien tan solo duro dos semanas y media en el cargo, Óscar Maúrtua de Romaña quien se mantuvo desde el 20 de agosto hasta el primero de febrero cuando Vásquez Chuquilín dejó la presidencia del Consejo de Ministros; A la fecha, es César Landa Arroyo quien se mantiene como titular de dicho despacho.

En Defensa, Walter Ayala, Juan Carrasco Millones y quien actualmente es el encargado de dicho despacho José Luis Gavidia a quien la fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por la presunta comisión del delito Peculado de Uso por llevar a sus 3 hijas hasta la ciudad de Huánuco en una aeronave del Estado.

En Economía y Finanzas, Pedro Francke y Oscar Graham.

En la cartera del Interior que es el despacho que más cambios ha tenido, encontramos a Juan Carrasco Millones quien luego pasaría al despacho de Defensa; Luis Barranzuela Vite a quien tuvo que dimitir del cargo por realizar una fiesta en su casa por el día de la canción criollas aún cuando había una disposición de que, en aquel entonces aún no estaba permitido el realizar este tipo de actividades.

A él, lo sucedería Avelino Guillén Jáuregui, Alfonso Chavarry Estrada, Dimitri Senmanche, Mariano Gonzáles y actualmente Willy Huertas Olivas.

En Justicia y Derechos Humanos ha estado el actual premier Aníbal Torres Vásquez, Ángel Ydelfonso y actualmente Felix Chero.

En el sector Educación han estado Juan Cadillo León, Carlos Gallardo Gómez y Rosendo Serna Román.

En Salud, Hernando Cevallos Flores, Hernán Yuri Condori Machado y Jorge López Peña.

En Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita Frisancho, Alberto Ramos, Óscar Zea Choquechambi y Andrés Alencastre.

En Trabajo y Producción de Empleo, Íber Maraví Olarte, Betsy Chávez Chino y Juan Lira.

En Producción, Yvan Quispe Apaza, Roger Inicio Sánchez y Jorge Prado Palomino.

En la cartera de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino.

En Energía y Minas un total de 4 ministros, Iván Merino Aguirre, Eduardo Gonzáles Toro, Alessandra Herrera Jara y Carlos Palacios Pérez.

En Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas y Nicolás Bustamante Coronado.

En Vivienda Construcción y Saneamiento se ha mantenido Geiner Alvarado López desde el inicio del mandato del presidente Castillo hasta la fecha.

En la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha estado Anahí Durand Guevara, Katy Ugarte Mamani y actualmente Diana Miloslavich.

En Ambiente ha estado Rubén Ramírez Mateo, Wilber Supo y Modesto Montoya.

En Cultura estuvo el excandidato a la presidencia de la república Ciro Gálvez Herrera, Gisela Ortíz Perea y actualmente quien es una de las voces activas del gobierno, Alejandro Salas Zegarra.

Finalmente en Desarrollo e Inclusión Social quien también es vicepresidenta del gobierno, Dina Boularte Zegarra.

La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó el viernes que está dispuesta a asumir la presidencia del país si el izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción desde la Fiscalía y cercado políticamente en el Congreso, fuese destituido como mandatario.

INVESTIGACIONES EN CARPETA

A la fecha, el presidente Pedro Castillo cuenta en su haber 5 investigaciones judiciales, 4 de ellas a cargo de la Fiscal de la Nación y la otra está en manos de el despacho de la fiscalía de La Libertad.

Organización criminal por el caso Puente Tarata III, en donde Castillo sería el presunto líder de una organización en la que también serían participes el prófugo exministro de Transportes Juan Silva Villegas, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde García y Fray Vásquez Castillo (sobrino del presidente).

El segundo caso corresponde a los ascensos en las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú; acorde con la hipótesis que se maneja desde fiscalía, el jefe de Estado, junto al exministro de Defensa Walter Ayala y Bruno Pacheco, habrían intervenido indebidamente en nombramientos de altos rangos a militares y policías.

La tercera es una investigación a cargo de la fiscalía penal de La Libertad por el presunto plagio en la tesis de Maestría que, tanto el presidente Pedro Castillo como su esposa Lilia Paredes presentaron de manera conjunta a la universidad César Vallejo.

A ello se le suma la investigación por la comisión del presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias en la intervención de la compra de biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A y el presunto delito de encubrimiento personal contra la administración de justicia tras cesar del cargo de ministro del Interior a Mariano Gonzáles quien tan solo duró en el cargo el lapso de 15 días.

SEGUIR LEYENDO