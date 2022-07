Perú: 9,475 casos positivos y 10 fallecidos por COVID-19 en el último día

En la actualidad hay 1,350 personas hospitalizadas. | Foto: Agencia Andina

Continúa la cuarta ola de contagios. En las últimas 24, el Perú registró 9,475 casos del COVID-19, así como 10 fallecidos por esta misma enfermedad, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el reporte de la Sala Situacional del Minsa en el último día también se reportaron 40 altas hospitalarias.

En la actualidad hay 1,350 personas hospitalizadas por dicha infección, de las cuales 211 están en unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

CASOS TOTALES

Cabe indicar que, desde que se inició la pandemia hasta las 22:00 horas del 25 de julio se han procesado muestras para 32 millones 832,543 pruebas aplicadas, de las cuales 3 millones 859,279 fueron positivas y 28 millones 973,264 negativas.

El 25 de julio se registraron los resultados de 61,424 personas muestreadas, de las cuales 9,475 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

Del total de casos confirmados, a la fecha 3 millones 749,861 personas cumplieron su aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta de un establecimiento de salud.

Al 25 de julio el número de personas que perdieron la vida por este virus llegó a 214,112, desde que se reportó el primer fallecido por COVID-19 en Perú.

VACUNAS EN FIESTAS PATRIAS

Por otro lado, el Minsa informó que el jueves 28 y el viernes 29 de julio se seguirá vacunando con normalidad contra el COVID-19 en los diferentes centros de inmunización de Lima Metropolitana y Callao.

Durante ambos días habrá distintos horarios de atención: de 7 a.m. a 7 p.m., de 7 a.m. a 4 p.m., de 8 a.m. a 4 p.m. y de 8 a.m. a 1 p.m. El Minsa aconseja acudir a los vacunatorios más cercanos a su domicilio a pie o con movilidad propia.

Por su parte, EsSalud informó que todos los puntos de descarte COVID-19 y los vacunatorios funcionarán de manera gratuita durante el feriado largo por Fiestas Patrias, del 28 al 30 de julio.

La Gerencia de Oferta Flexible (GOF) de EsSalud indicó que, ante el incremento de casos sospechosos, todos los puntos de atención integral COVID-19 del Seguro Social recibirán a las personas que presentan síntomas o hayan tenido algún acercamiento con una persona positiva, previa cita.

Para obtener la cita, deberán llamar a la Línea 107, opción 5, donde registrarán sus datos, y un médico realizará el triaje correspondiente para evaluar qué tipo de prueba COVID-19 (antígena o molecular) se le realizará.

TERCERA DOSIS EN NIÑOS

Cabe indicar que el sector Salud autorizó la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en niños y niñas de 5 a 11 años siempre y cuando hayan transcurrido cinco meses de aplicada la segunda dosis.

Este grupo está conformado por una población objetivo de 4 millones 201 mil 842 menores, a los cuales se les inoculará la vacuna pediátrica del laboratorio, indicó el Minsa.

En tanto, en la población mayor de 60 años se ha disminuido el intervalo de la vacunación con la cuarta dosis de cinco a cuatro meses después de haber recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, ya que es la población más afectada por el virus.

