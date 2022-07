Lady Camones no cree que Pedro Castillo esté ajeno a los actos de corrupción de su entorno cercano

Lady Camones, presidenta del Congreso, se pronunció sobre denuncias contra Pedro Castillo

La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, sostuvo que es poco creíble que Pedro Castillo no sepa de los actos de corrupción en los que está invlucrado su entorno cercano, pero que la Fiscal de la Nación está dando tranquilidad a la población al actuar con celeridad en las investigaciones que sigue a los casos que involucran directamente a la máxima autoridad del país.

Camones precisó que “vamos a apoyar las actividades de la Fiscal de la Nación, a quien felicito por los mensajes que está dando por el avance de las investigaciones respecto a los casos de corupción que involucraría al presidente de la República” y que es importante articular con la Fiscalía para determinar acciones que Patricia Benavides y su equipo de fiscales podrían alcanzarle para una posible acusación constitucional o vacancia.

“Hay que precisar que ahorita en agenda no tenemos ninguna prensentación de moción de vacancia. He escuchado algunas posiciones de colegas que han indicado que la presentarían, pero hasta ahora no hay nada al respecto”, indicó.

Sobre esta figura legal, Lady Camones manifestó que se tiene que presentar una vacancia bien sustentada en hechos que deben ser corroborados en el tiempo. “Yo estaría a favor, pero hay que ver el sustento y, sobre todo, conversar con quienes están en contra”.

“Hoy la situación es distinta, tenemos a un alto funcionario de Palacio, que es Bruno Pacheco, que está dando datos que aparentemente los está corroborando con pruebas y una vez que se le califique como colaborador eficaz veremos los resultados y creo que la situación del presidente”, recalcó.

NO AL BLINDAJE

Agregó que “sobre Castillo pesan muchos casos en los que él estaría involucrado por haber cometido actos de corrupción y es imperativo para todos los peruanos conocer qué es lo está pasando con el presidente”.

“Para mí es poco creíble que el entorno del presidente esté involucrado en actos de corrupción y que él no haya tenido conocimiento de eso” , sostuvo en Ampliación de Noticias de RPP.

Sin embargo, Camones resaltó que la actual Fiscal de la Nación da tranquilidad a los peruanos, porque “está actuando con prontitud y está dando claras señales de que aquí no se trata de blindar a nadie, sea quien sea”

“El presidente es la máxima autoridad del país y si él ha cometido algún delito, pues tendrá que recaer sobre él las acciones penales y ante ello ver el proceso que podría ver su permanencia o no en la presidencia de la República”.

MENSAJE PRESIDENCIAL

De otro lado, Lady Camones se mostró en desacuerdo ante la posición de algunas bancadas que han dejado entrever que mañana, 28 de julio, no asistirán al Pleno del Congreso para escuchar el Mensaje a la Nación de Pedro Castillo, ya que consideran, por los últimos acontecimientos, que ha perdido legitimidad.

“Son posiciones de algunos congresistas. Las respeto, pero no las comparto porque independiente de la persona que represente la presidencia de la República, lo que tenemos que hacer es repetar la investidura del cargo. El presidnete está obligado a ir el 28 a dar su mensaje a la Nación y nosotros desde el Congreso debemos guardar siempre las formas”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO