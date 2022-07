Federico Salazar emocionado por convertirse en abuelo tras el anuncio de su hijo: “Todos contentos”

Federico Salazar está contento con el pronto nacimiento de su nieto. (Foto: Instagram)

El último domingo 24 de julio, el periodista Sebastián Salazar anunció que tendrá a su primer hijo con su pareja, quien es identificada con el nombre de Lisa Infante. La noticia dejó sorprendido a más de uno, pues pocos conocían que el hijo de Federico Salazar tenía una enamorada.

“¡Amor bonito en camino! Estamos muy felices porque muy pronto tendremos con nosotros a un nuevo y pequeñito ser acompañándonos en casa y queríamos compartir esta inmensa alegría con todos ustedes. Baby hamburgués in the making”, escribió como descripción a su post donde adjuntó fotografías de su pareja embarazada.

El exconductor de “Cuarto poder” utilizó sus redes sociales para compartir su felicidad con sus seguidores y recibió múltiples comentarios de felicitaciones. Incluso, su madre se hizo presente con unas palabras. “Esperando con mucho amor a mi nieto/a. ¡Soy la abuela más feliz del mundo!. ¡Toda la felicidad para ustedes, hijo de mi vida! ¡Los quiero!”.

Luego de hacer pública la noticia, Federico Salazar reveló en una entrevista con un medio local que ya tenía conocimiento que su futura nuera estaba esperando a su nieto semanas atrás. “¡Claro! Estaba esperando a que ellos lo anuncien”, dijo para El Popular.

Asimismo, la figura de América Televisión señaló que no existe una formula o tips que puedan ayudar a su hijo en esta nueva etapa, pues todo se trata de un proceso del cual tiene que ir aprendiendo poco a poco. Además, recalcó que les dará todo su apoyo.

“Todos sumamente contentos. Hemos conversado mucho porque lo sabemos hace semanas, no hay ‘tips’, es un proceso que los papás, Lisa y Sebastián, lo harán muy bien y con el apoyo de sus padres, los futuros abuelos”, concluyó.

¿QUIÉN ES LISA INFANTE?

Lisa Infanta no es un personaje público, por lo que se sabe muy poco de ella. La información que se maneja es que es una joven peruana que tendría ascendencia alemana. Además, el bebé que tendrá con Sebastián Salazar habría sido engendrado en la ciudad de Hamburgo, esto por su publicación en Instagram. “Baby hamburgués in the making (bebé hamburgués en proceso)”.

La pareja del comunicador tiene en su lista de amistades a la escritora Silvia Núñez del Arco, esposa de Jaime Bayly. Asimismo, su padre es Federico Infante, Presidente en Asociación Transpersonal del Perú.

¿CÓMO INICIARON SU ROMANCE?

Sebastián Salazar contó que conoció a su pareja cuando tenía 15 años, desde la época en que estaba en el colegio, pero fue rechazado por ella; sin embargo, durante el tiempo de la pandemia, retomaron el contacto y finalmente pudo conquistarla para formar una bonita relación.

“Tengo pareja, seis mecesitos ya vamos. A ella la conozco desde que tengo 15 años más o menos, es de mi colegio. En realidad, es la primera chica que me choteó. Iba a ser mi primera enamorada, pero no. 17 años después cayó“, comentó.

