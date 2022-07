Claudia Serpa hace un en vivo durmiendo y es presa de bromas: “Tiene más gente que cuando canta”

Claudia Serpa se graba durmiendo y causa bromas de sus seguidores. (Foto: Composición)

Claudia Serpa sorprendió a sus seguidores al hacer un en vivo de cómo se ve durmiendo. Lejos de desconectarse, muchos más se fueron sumando para ser parte de este live. Aquí no dudaron en hacer sus comentarios, preguntando por qué se le ocurrió hacer eso y hasta lanzar algunas bromas sobre ello.

A través del programa digital Instarándula, se puede ver a la cantante durmiendo. Una usuaria compartió a Samuel Suárez este material donde se ve a la artista recostada en su cama, bien dormida mientras abraza a su mascota. Además, esta persona escribió: “ Samu, ayer la Claudia se quedó dormida y tenía más gente que cuando hace su live de canto”.

Sin embargo, ella no fue la única que hizo un comentario similar. Otros también expresaron su sorpresa ante este particular en vivo . “Despierta”, “Se durmió”, “¿Qué fue mano?”, “tiene más público cuando duerme que cuando canta”, “Los tiene dominados” , “¿Y qué, nunca se levantará?”, son algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores mientras la joven continuaba en su profundo sueño.

Instarándula también dio su opinión sobre esta transmisión. “¿Está de moda hacer transmisiones para que los vean durmiendo? ¿Qué clase de fetiche es ese? Hay varios que lo hacen en TikTok, la gente está cada vez más loca”, se puede leer.

En otro video vemos a Samuel Suárez haciéndose el dormido, pues un seguidor le contó que este tipo de live está de moda porque los usuarios que ven esta transmisión suelen darte regalos económicos para despertarte.

“Ah caray, no se diga más jajaja, mañana mismo compro mi pijama chuchumeco para que jatear en TikTok jajaja uno aquí editando chismes y otros que les pagan por despertarlos en lives”, indicó.

Como se sabe, Claudia Serpa es figura de JB en ATV, además es cantante e influencer. Cuenta con una gran legión de seguidores. Es hermana de Gabriela Serpa, quien hace unas semanas sufrió el acoso de uno de sus fans durante una presentación en discoteca. El hombre besó su pecho mientras ella lo abrazaba.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos, y le dije ¿Qué te pasa?, Ahí reaccioné y lo sacaron… fue una falta de respeto de esa persona”, dijo en su momento al diario Trome.

“En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, añadió Gabriela.

