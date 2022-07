Carlos Galdós cuenta cómo le afectó el rechazo de su padre y qué le dijo en su lecho de muerte

Carlos Galdós cuenta cómo le afectó el rechazo de su padre | VIDEO: Youtube / Preguntas que arden. Créditos a Christopher Gianotti.

Carlos Galdós mostró su lado más sensible al hablar sobre Alfredo Galdós Jiménez, su padre biológico, en una reciente entrevista con Christopher Gianotti. El conductor de TV afirmó que su papá jamás lo aceptó como su hijo y que solo lo vio dos veces en su vida, por lo que llegó a odiarlo. No obstante, este sentimiento cambió cuando lo vio por última vez en su lecho de muerte.

“Algo que hoy no hago es poner la responsabilidad de cualquier cosa que me ocurre afuera; lo bueno y lo malo. Lo que a mí me tuvo cabreado muchos años es el no poder aceptar que, simplemente, para mi papá yo no existo. ¿Cómo una persona puede negarte? Y murió así, hace poco…”, empezó diciendo en el espacio digital “Preguntas que arden”.

Aunque no dijo la fecha exacta del deceso de su padre, explicó que su hermana lo llamó para avisarle que Galdós Jiménez estaba muy delicado de salud y, probablemente, no sobreviviría esa noche. De inmediato, el recordado presentador de ‘La noche es mía’ lo visitó para dar por finalizado ese capítulo en su vida.

“Yo fui por lo mío. Cada padre te da un poder. El poder de la vida es la madre y el poder de la determinación viene de parte del padre; ese yo no lo tenía. Cuando pasó eso, dije ‘yo voy de todas maneras, voy a tomarlo, voy a liberarme’. No tenía nada que perdonarle, pero eso lo entiendo hoy. Yo, a los 20 años, a ese señor solo lo había visto dos veces en la vida y me quería tirar encima a matarlo”, expresó.

Ya cuando se vieron por última vez, Galdós contó que tomó su mano y le dijo tranquilamente: “Te agradezco por la vida, tomo de ti la determinación y la fuerza. Todo está bien. Lo que ocurrió es perfecto, gracias a eso soy quien soy. Estoy feliz con quien soy. Chau”. Poco después, su padre murió.

AGRADECIDO POR ESA ÚLTIMA DESPEDIDA

Carlos Galdós aseguró que se sintió “liberado” tras este encuentro, ya que todos los sentimientos negativos que había guardado dentro suyo se habían esfumado. “Salí con una sensación de agradecimiento, me sentía Iron Man. Ya no tenía ira, rabia. Me sentía libre. ¿Tú sabes lo que es no odiar? Era libre, feliz y con un poder. Estuve flotando unos cuantos días”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, el comediante señaló que, ahora que su padre no está más con vida, entiende mejor que nunca que su ausencia formó la persona que es actualmente.

“Determinadas formas de ser mías son gracias a esa negación, eso tan oscuro, tan duro de procesar. Eso de ‘tú no tienes papá’ en el colegio, cojudeces en realidad. Entendí que de esto también sale esto otro. Desarrollé formas de ser que a mí me agradan, yo me gusto, me gusta el humano que soy y que voy construyendo en estos 47 años”, sentenció.

