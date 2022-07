Alianza Lima vs Alianza Atlético: Liga 1 confirmó fecha, hora y lugar de la reanudación del partido

Alianza Lima y Alianza Atlético jugaban en Matute hasta que la luz se apagó. | Foto: Liga 1

Alianza Lima venía disputando un encuentro en condición de local ante Alianza Atlético en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2022. El resultado era una victoria parcial por 1-0 gracias al gol de Pablo Lavandeira. Sin embargo, cuando faltaban poco más de 30 minutos para que culmine, hubo un corte de luz en el estadio Alejandro Villanueva, motivo por el cual se paralizaron las acciones. En ese sentido, luego de varias idas y venidas, la Liga 1 confirmó horario y lugar de la reanudación.

A través de sus redes sociales, los organizadores del ente que rige el campeonato indicaron en un comunicado que lo restante de este cotejo se disputará este miércoles 27 a las 11:00 a.m. en el mismo recinto deportivo.

Como se mencionó líneas arriba, en el minuto 57 de la contienda, justo cuando el ‘Vendaval’ venía ejecutando un ataque y elaborando una jugada, se pudo apreciar que el fluido eléctrico del recinto deportivo se apagaba de un momento a otro. Inmediatamente, los hinchas prendieron las linternas de sus celulares para tratar de lidiar con la situación.

En un inicio, la intención era esperar un tiempo hasta que las torres de energía puedan encenderse. No obstante, la demora empezaba a ser un problema y, cuando había transcurrido poco más de 20 minutos, las autoridades correspondientes decidieron postergar el compromiso.

REGLAMENTO

Lo que indica la normativa del torneo ante este panorama es lo siguiente: “En caso de suspensión definitiva de un partido por caso fortuito o de fuerza mayor determinado por la autoridad competente (árbitro y/o delegado de partido), este deberá jugarse dentro de las 24 horas siguientes, preferentemente en el mismo estadio programado inicialmente”, se puede apreciar en las bases del certamen.

POSTURA DE AMBOS CLUBES

De parte de los ‘blanquiazules’ estaba en retomar el duelo este mismo miércoles, tal y como lo indica el reglamento. Sin embargo, en el ‘Vendaval’ habían mostrado una postura más cerrada y se negaron a seguir ese protocolo.

El motivo no es otro de que el vuelo que tenían programado estaba fijado para las 7:00 a.m. de este miércoles. Además, aducían que tenían un cronograma de actividades y que lo de la falla eléctrica no tenía que ver con ellos. Aunque luego de varias charlas, aceptaron en llevar a cabo lo que resta del cotejo y cambiar la hora de retorno a su ciudad a las 4:00 p.m.

Con esta determinación, los dos equipos perderán un día de descanso, ya que este fin de semana entrante, los ‘íntimos’ jugarán este domingo 31 en el Estadio Nacional ante Sporting Cristal, rival más que directo en la lucha por el Clausura. Por su parte, los de Sullana recibirán este sábado a Carlos Stein en el calor de Bernal, Piura, con la consigna de recuperar posiciones y trepar a los primeros lugares.

RESUMEN DE LOS MINUTOS JUGADOS

Ahora, hasta lo que iba de disputado, las acciones estaban volcadas para los dirigidos por Carlos Bustos. La anotación de Lavandeira a los 47 minutos del primer tiempo fue producto de varios intentos en el arco de los visitantes, quienes se vieron superados por la intensidad de los ‘victorianos’.

De ahí en adelante, pudieron controlar mejor el balón, aunque los de Mario Viera apuntaron a refrescar el ataque con el ingreso de Carlos Ruiz para darle otra dinámica y así intentar ir por el empate. En esa línea, aún queda poco más de 30 minutos en juego, por lo que, con las revoluciones modificadas con respecto a anoche, podría logar su cometido. Veremos cómo transcurre.

