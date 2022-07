Alianza Atlético se rectificó y jugará minutos restantes este miércoles ante Alianza Lima | Foto: Pedro Monteverde

El Alianza Lima vs. Alianza Atlético se suspendió este martes debido a que, cerca a los 11 minutos del segundo tiempo, se apagó el fluido eléctrico en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego de un par de horas de incertidumbre, el club blanquiazul emitió un comunicado sobre la reprogramación del encuentro.

No obstante, Alianza Atlético si bien en un momento se mostró reacio y envío un comunicado señalando que no se presentaría al juego, puesto que tenía un itinerario establecido, una hora más tarde, según pudo conocer Infobae desistió y sí, se presentará al partido reprogramado para este miércoles a las 11:00 a.m., en el estadio Alejandro Villanueva, a puertas cerradas.

A su vez, este medio pudo conocer que se reprogramó el vuelo para la tarde a las 4:00 p.m., ya que en un inicio estaba programado para las 7:00 a.m.

DELEGADO DE ALIANZA LIMA HABLA DE CAMBIO DE DECISIÓN DE SULLANA

“Es lógico que tengan que presentarse porque tienen la obligación profesional de hacerlo”, dijo Héctor Ordoñez, delegado de Alianza Lima a Infobae en exclusiva.

