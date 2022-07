María del Carmen Alva: “Todo lo que está alrededor del presidente se está pudriendo”

María del Carmen Alva y Pedro Castillo | Foto: Presidencia de la República

María del Carmen Alva brindó una entrevista en donde contó que en su momento conversó con Pedro Castillo y le solicitó que renunciara al cargo ante la gestión que viene realizando como mandatario. La aún presidenta del Congreso no reveló exactamente cuando tuvo este diálogo con el presidente, pero aseguró que todo a su alrededor se está “pudriendo”.

Además, durante la conversación que tuvo con Canal N, la parlamentaria sostuvo que es “lamentable” que el jefe de Estado tenga cinco investigaciones en su contra. Agregó que si se comprueban las acusaciones, Castillo no va a terminar bien. “Me da pena porque eso no se lo deseo a nadie” , indicó.

“Que el presidente tenga 5 investigaciones es un escándalo y nos deja mal como país. Todo lo que está alrededor del presidente se está pudriendo, sale el tema de corrupción por todas partes . Entonces, yo le he pedido al presidente que se ponga a derecho, que colabore con la investigación por el bien de él y el de su familia. Yo ya le he pedido que renuncie”, expresó.

La congresista indicó que ella no estuvo de acuerdo con las dos mociones de vacancia que se presentaron, ya que consideró que no era el momento correcto para hacerlo al no haber consenso.

“Nunca he opinado sobre la vacancia. Las dos vacancias que se han presentado, yo no he estado de acuerdo con el momento, no tenían consenso ni se habían conversado y ellos lo saben”, declaró en Canal N.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Foto: Agencia Andina

Mesa Directiva

Continuando con el diálogo, Alva también se pronunció sobre la existencia de las 4 listas que competirán este martes 26 en el Congreso. La integrante de Acción Popular mencionó que le da “pena” que las bancadas se hayan dividido.

“Me sorprendió lo de Ilich López. No estoy de acuerdo con que estemos postulando en una lista de izquierda. Nosotros hicimos un acuerdo para apoyar al bloque democrático, de Lady Camones. Le dije que iba a respetar el acuerdo, pues fueron las bancadas que me apoyaron a mí. Por principios no puedo irme a otra bancada con otro candidato que no me representa”, sostuvo.

“Jamás pensé que Esdras Medina iba a postular. Me da pena que no se haya podido hacer una lista de consenso. Esto ha sorprendido a los mismos voceros”, apuntó.

María del Carmen Alva en el ojo de la tormenta. Foto: Congreso de la República.

Mea Culpa de Alva

Al preguntarle si tenía alguna autocrítica, manifestó que debió haber tenido un poco más de diálogo con todas las bancadas. Además, admitió que pudo tener en su momento mayor acercamiento con los medios de comunicación y más sesiones descentralizadas.

“(¿Cuál es su autocrítica?) creo que haber podido tener un poquito más de diálogo en general con todas las bancadas, porque el trabajo de la Presidencia no solamente es dirigir ese trabajo, sino el tema administrativo, que te consume demasiado, poder haber tenido más diálogo con toda la prensa y más sesiones descentralizadas hubiera querido hacer”, dijo.

Asimismo, se refirió a otro audio filtrado en el que se le oye decir que las Fuerzas Armadas están de su lado en caso Castillo Terrones hubiera buscado cerrar el Legislativo.

“Lo de las Fuerzas Armadas fue en un contexto en el que estaban diciendo que podían cerrar el Congreso y yo dije: ‘las Fuerzas Armadas no se van a prestar para un cierre del Congreso inconstitucional’. No los conozco”, afirmó.

