Benji espinoza y Alejandro salas desmienten falsa conversación: "Es burda y falsa"

A raíz de la entrega de Bruno Pacho a la fiscalía, se difundió un presunto chat de WhatsApp entre Benji Espinoza, defensa legal del presidente Pedro Castillo, y Alejandro Salas, actual ministro de Cultura, donde conversan acerca de la situación del Jefe de Estado. “Siente [Castillo Terrones] que es una presión de la derecha muy bien armada para sacarlo del poder”, muestra el supuesto chat. No obstante, los abogados implicados se pronunciaron sobre esta fotografía y descartaron que tal diálogo les pertenezca.

Esta tarde, Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, se refirió a la fotografía de un presunto chat entre él y el ministro Alejandro Salas. Mediante su cuenta de Twitter, el letrado desmintió la existencia de dicha conversación y aseguró que se trata de un diálogo falso.

“Estuve hablando con el presidente hace instantes y está muy preocupado por todas las cosas que están sucediendo. Siente una presión de la derecha muy bien armada para sacarlo del poder. Y si Pacheco, por querer libre de culpa se alinea a Villaverde y Karelim, es algo complicado”, se lee en la captura viral donde, supuestamente. Afirmación que, supuestamente, le pertenece al titular del ministerio de Cultura. “Esperemos lo que indique la fiscalía y sobre todo que la doctora Quiñones nos informe ahora”, responde, aparentemente, Benji Espinoza.

Benji Espinoza, defensa legal de Pedro Castillo, desmintió chat atribuido a él y el ministro Alejandro Salas. (Foto: Twitter / Benji Espinoza)

Al respecto, el experto en leyes refirió lo siguiente en sus redes sociales: “Conversación burda y falsa. No me he comunicado con el Ministro Salas”. Asimismo, Alejandro Salas comentó la publicación de Espinoza y aseguró que tal publicación es un intento de desestabilizar al gobierno.

“Tendrá que probar ese periodista su farsa. Farsa que es delito. No pueden ser tan burdos con sus intentos desesperados de desestabilizar. Más fuerte que nunca. ¡Que viva la Democracia!”, escribió.

BRUNO PACHECO SE SOMETIÓ A INTERROGATORIO DE DIEZ HORAS

Tras varios meses de haber huido de la justicia peruana, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se entregó a la fiscalía para responder ante los presuntos delitos que se le imputan. De acuerdo a primeras informaciones, Pacheco está dispuesto a convertirse en colaborador eficaz y declarar todo lo que sabe sobre los aparentes actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Según trascendió, el exfuncionario se entregó a la justicia tras sentirse cansado de encontrarse cercado y tendría como objetivo brindar toda la información necesaria para evitar recibir prisión preventiva, disposición ya interpuesta. Hasta la fecha, cuenta con dos días colaborando con el equipo especial de la Fiscalía que investiga este caso. Sobre todo, con la fiscal superior Marita Barreto.

Al respecto, la abogada especialista en materia penal, Romy Chang, indicó que es probable que Pacheco busque evadir la prisión preventiva. Sin embargo, precisó que, para ello, “Tendría que dar información sobre los líderes de la supuesta organización crminal que el Ministerio Público viene investigando. Implicaría dar información sobre Pedro Castillo, exministros y su entorno”.

PRÓFUGOS PENDIENTES

Si bien Bruno Pacheco se encuentra en manos de la Fiscalía, la justicia aún está en búsqueda de otros prófugos como Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones, y el sobrino del mandatario, Fray Vásquez. Ambas personalidades pertenecen al círculo cercano del presidente Pedro Castillo y se encuentran implicados en aparentes casos de corrupción en agravio del Estado peruano.

“Ahora sí [protege a Pacheco]. En su momento, lo dejaron, lo abandonaron, tenía mucho miedo. Pero yo creo que, al verse entre las cuerdas el presidente, no le ha quedado de otra que buscar protegerlo, porque si Bruno habla, [Pedro Castillo] no estaría un día más en Palacio”, afirmó Karelim López en una entrevista para El Comercio.

